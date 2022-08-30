12 особенностей во внешности человека, которые расскажут о нем больше, чем резюме

Ученые говорят, что первое впечатление о новом знакомом мы формируем за каких-то 100 миллисекунд. За это время мы оцениваем социальный статус, интеллект и успешность человека. Вы знали, что по форме ваших скул можно вычислить, насколько вы дружелюбны? Даже без слов наша внешность рассказывает о наших личных качествах. Так не пора ли выяснить, что выдает нас?

1. Широкие скулы расскажут о мужском характере

Мы уже писали о том, что мужское лицо с широкими скулами может указывать на агрессивный характер. Вообще-то традиционно парни с хулиганской внешностью (широкие скулы, квадратная челюсть) считаются крутыми и хладнокровными. Однако недавно ученые установили, что мужчины с таким «агрессивным» типом лица готовы пожертвовать своими интересами ради благополучия друзей и знакомых.

Американские психологи провели серию экспериментов и выяснили, что крепкие мужчины с хмурыми лицами ни за что не оставят товарища в беде.

2. Пупок связан с успехами в спорте

От высоты его расположения зависят успехи в спорте. Чем выше пупок, тем быстрее будет бегать человек. А обладатель низко расположенного пупка станет отличным пловцом. Все дело в центре тяжести: у чемпионов по бегу он расположен на 1,18 дюйма выше, чем у обычных людей.

3. Способность краснеть может оказаться полезной

Люди, которые заливаются румянцем по любому поводу, часто мучаются от этого. Однако способность краснеть вызывает у окружающих только позитивные эмоции. Во-первых, румянец невозможно имитировать — он говорит окружающим об искренности.

Во-вторых, красные щеки увеличивают привлекательность в глазах представителей противоположного пола. Румянец говорит о застенчивости, некоторой неуверенности и смущении. От человека с такими «характеристиками» потенциальный партнер не ждет никакого подвоха.

4. Пристрастие к сладкому расскажет о внутреннем мире человека

Любовь к сладкой пище не так уж и плоха, как кажется. Конечно, зубы и фигура могут пострадать, зато окружающие будут от вас в восторге. Дело в том, что люди считают сладкоежек милыми, дружелюбными и искренними.

Хотите произвести хорошее впечатление на первом свидании — налегайте на пирожные. Психологи говорят, что любовь к сладостям дает +100 очков к привлекательности.

5. Обувь выдает душевное состояние хозяина

Психологи из Канзаса говорят, что обувь может рассказать о вас больше, чем самое подробное резюме. Ученые провели опрос среди студентов и выяснили, что молодежь думает об обладателях той или иной обуви. Вот лишь пара результатов:

Тревожные личности предпочитают узкую обувь. Туфли таких людей обычно новые или просто идеально выглядят (даже если на улице дождь и грязь). Они беспокоятся о своей внешности и о том, что подумают о них окружающие.

Практичная и функциональная обувь говорит о спокойствии человека. Ему ничего не стоит выйти в свет в разношенных кроссовках — удобство для таких людей на первом месте.

6. Темперамент мужчины можно определить еще во младенчестве