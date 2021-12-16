Зачем американские солдаты крепили к каскам пиковый туз

В некоторых фильмах о Вьетнамской войне есть кадры, на которых отчетливо виден туз пик. Карта нарисована на военной технике или прикреплена к каскам солдат. Странная традиция до сих пор вызывает вопросы: что означает пиковый туз и зачем игральная карта понадобилась военным?

Действительно, обычай крепить к каске пиковый туз особенно распространился среди солдат США во времена Вьетнамской войны, однако игральные карты появились в армии гораздо раньше.

Карты на войне

Пиковый туз был замечен на танках, самолетах и другой военной технике еще во времена Первой мировой. Сохранились фотографии, на которых туз пик нанесен на обшивку британского тяжелого танка Mark I и итальянского самолета Caproni.

Самолет Caproni

В качестве своеобразного «украшения» боевых машин использовались и другие карты различных мастей или значений.

Во вторую Мировую традиция получила еще большее распространение в американской армии. Игральные карты использовались для того, чтобы распознать солдата по принадлежности к тому или иному воинскому формированию. У немцев пиковый туз и вовсе стал эмблемой 53-й истребительной эскадрой люфтваффе.

Карту, символизирующую господство в воздухе, по трафарету наносили на обшивку «Мессершмитов».

Самолет 53-й истребительной эскадры люфтваффе

Во время Вьетнамской войны американские солдаты стали не только рисовать пиковый туз на технике, но и размещать карту на касках или просто носить с собой.

Американская каска с прикрепленным тузом пик

Доходило до того, что американцы переправляли во Вьетнам целые грузовики карточных колод, состоящих из одних лишь пиковых тузов. Простые белые коробки с картами подписывались весьма таинственно — «секретное оружие». Догадаться, что находится внутри, было непросто.

Морпехи США с колодой карт, состоящей из пиковых тузов

Часто рядом с мастью пик на картах были изображались черепа, кости или коса. Иногда карты снабжались зловещими девизами на английском и вьетнамском языках.

Все это было неслучайно.

Страх и удача

Американцы верили, что их противники, вьетнамские солдаты, панически боятся изображения пикового туза и считают его символом смерти. Боятся до такой степени, что бегут лишь завидев карту.

Тузы пик, по мнению военных США, обладали какой-то магической силой. Иногда американцы пытались зачистить территорию, просто разбросав карты по земле. Предполагалось, что враг устрашится и уберется восвояси или не решится атаковать. То есть, по сути, пиковые тузы были своеобразным психологическим оружием.

Американская каска с прикрепленным тузом пик

С другой стороны, солдаты-янки считали пиковый туз символом собственной удачи и своеобразным «оберегом». Солдаты крепили туз к каске, надеясь, что он защитит их от врага.

На самом деле в начале войны вьетнамцы даже не подозревали, что боятся пикового туза. Поначалу карты вызывала у них лишь недоумение. Со временем вьетнамские солдаты действительно начали опасаться пикового туза, но только лишь потому, что понимали — враг где-то рядом.

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