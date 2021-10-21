15 любопытных открытий, сделанных учёными совсем недавно

Ученые уже несколько десятилетий пытались доказать существование воды на Марсе, но только недавно они обнаружили несколько аргументов в пользу того, что вода на Красной планете есть. Открытие полярных льдов стало одним из первых подтверждений наличия воды на планете, хотя и в замороженном виде.

А через несколько лет были найдены доказательства большего количества замерзшей воды под поверхностью (ближе к экватору) и даже жидкой соленой воды на поверхности планеты. В этом обзоре - интереснейшие факты по данной теме.

1. Первые предположения о воде на Марсе

Фотографии от Mariner 9.

Первые предположения о наличии воды на Марсе были высказаны после того, как в 1971 году появились фотографии, снятые Mariner 9 - первым космическим аппаратом, выведенным на орбиту другой планеты. На снимках были четко видны пересохшие речные русла и каньоны, поэтому ведущие ученые того времени задумались о том, есть ли вода на планете.

2. Овраги Марса

Первое свидетельство жидкой воды на Марсе.

В течение многих десятилетий ученые пытались подтвердить существование жидкой воды на Марсе. Прорыв произошел в 2000 году, когда внезапно на снимках Марса появились новые овраги, которые, вероятно, были сделаны жидкой водой, текущей по поверхности планеты.

3. На Марсе была жизнь

История марсианской воды.

Ученые, изучающие Марс, обнаружили, что миллиарды лет назад климат планеты был довольно теплым и влажным. А также поверхность Марса была частично покрыта реками и океанами.

4. Утерянная вода

Вода «сбежала» в космос.

Из-за тонкой атмосферы Марса, слабая сила тяжести этой планеты не смогла удержать всю воду на поверхности. По мере того как планета нагревалась и жидкая вода испарялась, все большее ее количество безвозвратно терялось в космосе.

5. Самое крупное наводнение в Солнечной системе

Тоже крупное, тоже наводнение...

Несмотря на отсутствие проточной воды на Марсе в настоящее время, ученые постулируют, что около 3,5 миллиарда лет назад именно на этой планете случилось крупнейшее наводнение, известное в Солнечной системе.

6. Вода в ловушке из льда

Шапка Северного полюса.

Огромное количество марсианской воды, как полагают, «заперто» в полярных ледяных шапках этой планеты. Летом шапки уменьшаются, поскольку замерзшая вода превращается из твердого состояния в газообразную форму, а в зимний период шапки увеличиваются до половины расстояния от полюсов до экватора.

7. Марс затопит

Глобальное потепление на Марсе.

Обширное глобальное потепление может превратить Марс в огромный бассейн.

Планета будет покрыта водой.

Если марсианские ледяные шапки толщиной в среднем 3 км растают, вся планета будет покрыта 5,6-метровым слоем воды.

8. Водяной лёд, пыль, твердый диоксид углерода

Состав ледяных шапок.

Марсианские ледяные шапки имеют довольно сложный состав. Ближе к «дну» они состоят из слоев водяного льда и пыли, а сверху из твердого диоксида углерода (сухой лед), который напоминает свежевыпавший снег.

9. Разгар ледникового периода

Жидкая вода «покинула » Марс.

В прошлом Марс переживал множество ледниковых периодов, которые фактически изменили количество воды, доступной для жизни. В настоящее время на Марсе царит разгар одного из этих ледниковых периодов, что делает невозможным существование жидкой воды до тех пор, пока планета не нагреется.

10. Замерзшее озеро

Свидетельства существования древнего озера.

Марсоход Curiosity нашел доказательства наличия неглубокого древнего озера на Марсе. Это озеро размером 50 х 5 км, по оценкам, существовало на поверхности планеты в течение десятков тысяч лет, а затем, возможно, замерзло.

11. Лед на экваторе

Вода заморожена не только в полярных шапках.

Ученые сегодня считают, что вода на Марсе может оказаться в ловушке из льда не только в полярных шапках, но и в других областях под поверхностью планеты. К примеру, к северу от экватора был найден огромный ледяной щит размером с Германию, Швецию и Японию, вместе взятые. Ледяной покров распространяется на глубину до 40 м.

12. Грязь на колесе

Неисправность привела к открытию.

После того, как одно из колес марсохода Spirit перестало функционировать, оно при передвижении аппарата прорыло целую колею в грунте. Этот сбой случайно привел к открытию убедительных доказательств существования воды на Марсе. Грязь, налипшая на колесо, оказалась богата кремнием, для образования которого необходима вода.

13. Марсоход нашел жидкие глобулы воды

Стационарный марсоход Phoenix.

В 2008 году стационарный марсоход Phoenix, изучающий марсианскую поверхность, выкопал части яркой субстанции, которая исчезла в течение четырех дней. Ученые пришли к выводу, что это вещество было жидкой водой, которая в итоге испарилась.

14. Снег из двуокиси углерода

Снег на Марсе.

Во время марсианской зимы 2006-2007 на Марсе падал снег, но это не совсем то, что привыкли видеть люди на Земле. вы могли бы думать. Это был снег из диоксида (двуокиси) углерода. Подобное событие было зафиксировано впервые в Солнечной системе. А в 2008 году марсоход Phoenix впервые зафиксировал вблизи марсианского северного полюса водно-ледяной снег (похожий на тот, что идет на Земле).

15. Холодная Красная планета

Негостеприимный Марс.

Несмотря на всю воду в ее многочисленных формах, которая была обнаружена за последние десятилетия на Марсе, температура на Красной планете все еще слишком низкая, а ее атмосфера слишком тонкая для возможности существования на поверхности жидкой воды.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Преподобный Максим Грек https://otari.mirtesen.ru/blog/43277293474/

Малоизвестные факты о гигиене «темного времени» https://otari.mirtesen.ru/blog/43558674492/

Все самые интересные факты о соли , которые вам нужно знать https://otari.mirtesen.ru/blog/43650542184/