Иванушка: почему это имя запрещали произносить в Российской Империи

Иванушкой в народе ласково называли Ивана VI. Правда, императором он был всего несколько месяцев и во младенчестве. В результате дворцового переворота к власти пришла Елизавета Петровна, а малыша-императора разлучили с родителями и заточили в тюрьму.

Император-младенец

Как утверждает Татьяна Тимошина, автор издания «Российские государи», императрица Анна Иоанновна, царствовавшая в России с 1730 по 1740 годы, будучи бездетной еще при жизни начала искать варианты престолонаследования. Для этого она избрала свою племянницу, Анну Леопольдовну, которой сосватали принца Антона-Ульриха Брауншвейгского. В 1740 году у супружеской четы родился сын Иван, который манифестом Анны Иоанновны от 5 октября того же года был объявлен наследником Российского престола. Через несколько дней правительница скончалась, а Иван, которому было всего несколько месяцев, был провозглашен императором Иваном VI. Регентом при младенце был граф Эрнст Иоганн Бирон, а позже – мать, Анна Леопольдовна.

Однако правление Ивана VI оказалось коротким. Если верить Валерию Федорченко, автору энциклопедии «Дом Романовых», в ночь на 25 ноября 1741 года малолетний император был свергнут в результате дворцового переворота. Тогда Анна Леопольдовна вместе со своим мужем и детьми была арестована гвардейцами, возглавляемыми дочерью Петра I Елизаветой Петровной. Поначалу семью отправили из Петербурга в Ригу. Но затем Елизавета посчитала, что ее враг прусский король Фридрих II может использовать мальчика в своих целях, и Иван с близкими был взят под стражу, определен в крепость Динамюнде, а после сослан в Раненбург. Затем всех их перевезли в село Холмогоры Архангельской губернии. С родителями уже к тому моменту 4-летнего Ивана разлучили.

Стереть из истории

Елизавета Петровна, провозгласившая себя императрицей и занявшая трон, никогда не отдавала приказа ликвидировать Ивана Антоновича, но она делала все для того, чтобы ребенок не выжил. Так, по словам Игоря Зимина, автора книги «Врачи двора Его Императорского Величества, или Как лечили царскую семью», в 1748 году мальчик, изолированный ото всех кроме охраны, заболел корью. Охрана сделала запрос в адрес Елизаветы Петровны о том, можно ли допустить к Ивану врачей. Однако правительница ответила, что разрешает привести к узнику лишь монаха и только тогда, когда тот будет уже при смерти. Мало того, Ивана запрещено было обучать и даже играть с ним. Большую часть своей жизни он провел в одиночестве.

А между тем Елизавета Петровна все делала для того, чтобы стереть Ивана VI из истории. Как пишет Евгений Анисимов в издании «Императорская Россия», в то время только за упоминание имени Иванушки, как называли свергнутого императора в народе, следовали пытки в Тайной канцелярии и ссылка в Сибирь. Согласно указу Елизаветы, уничтожали портреты Ивана и изымались из обращения монеты с его изображением. Предписывалось собрать все бумаги и документы, где так или иначе фигурировало имя Ивана Антоновича, и спрятать их в Тайной канцелярии. Благодаря таким действиям в истории России образовалась «дыра» с октября 1740 по ноябрь 1741 годов. Но это обстоятельство, судя по всему, никого не беспокоило.

Тайная инструкция

Тем не менее, как утверждает Евгений Анисимов, то, из чего сделали такую страшную тайну, на самом деле было известно даже простому люду, не говоря уже о представителях высшего света. Некоторые даже пытались освободить Ивана Антоновича, конечно, в собственных интересах. Так, Нина Соротокина в своей книге «Великая Екатерина» упоминает о Фридрихе II, который пытался с помощью старообрядцев вызволить Ивана. Но ничего не вышло, а «тайного узника» немедленно перевели в Шлиссельбургскую крепость. К пленнику были приставлены офицеры Власьев и Чекин, которые в соответствии с тайной инструкцией в случае попытки силой увезти Ивана из крепости должны были попросту убить его. Тюремщики оказались ответственными.

Юрий Сокольский, автор книги «За кулисами истории», утверждает, что уже при Екатерине II офицер Василий Миронович, считавший, что Иван VI имеет полное право занять трон, решил освободить заключенного. Он служил в той самой Шлиссельбургской крепости и сумел склонить к аналогичному мнению часть гарнизона. Однако усилия Мироновича и его соратников оказались тщетными, так как Власьев и Чекин помнили о данной им инструкции и убили 23-летнего Ивана Антоновича еще до выхода из темницы. Таким образом мятеж был подавлен в самом начале, а Миронович казнен. Между тем долгое время в случаях, если без упоминания периода короткого царствования Ивана VI никак нельзя было обойтись, пользовались эвфемизмом: «В правление известной особы».

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