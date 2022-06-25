Как на Руси в древние времена гостей встречали, чем угощали и как провожали

Почему гостям выносили хлеб с солью
Хлеб на Руси символизировал благополучие, изобилие, а что касается соли, то ее всегда считали особым оберегом. Такая встреча означала, что что хозяева желают гостям счастья, добра и мира, и просят Бога, чтобы он защитил их. Кстати, хозяин и хозяйка тоже могли получить подобный подарок.
Чем угощали и какой строгий порядок подачи угощений существовал: красен обед пирогами
Обед на Руси тоже проходил по строгим правилам. Продолжая тему хлеба и соли, хозяин подносил всем сидящим за столом по куску посыпанного солью хлебушка. В центр стола ставилась специальная большая тарелка, в которую клали самые вкусные куски. Это делалось для того, чтобы подчеркнуть радость от встречи с гостями: тем, кого хозяин был особенно рад, он накладывал еду из этой специально предназначенные емкости. Это было выражение особого уважения.
Сейчас покажется странным, но начинали трапезу на Руси с пирогов. Поэтому и существует поговорка «красна изба углами, а вот обед пирогами». После того как гости оценили вкус пирожков, наступала очередь вторых блюд, мясных и рыбных. А что касается супов, то их следовало есть в самом конце обеда. Сразу после супа вкушали сладости и различные десерты. Вот такой странный порядок, который сегодня кажется необычным - ведь все привыкли, что обед начинается с первого блюда.
Куда сажали самого желанного гостя и что такое красное место
Гостям предназначалось самое важное место в избе - красный угол, который располагался по диагонали от печи. О том, что это самое почитаемое место в доме, говорит название, означающее праздничный, красивый, торжественный. Тут можно было увидеть иконы, молитвенные книги, Библию. В этому углу принимали пищу, благословляли молодых, молились, совершали различные обряды, которые были связаны со свадьбами, рождением детей, похоронами.
Ну и конечно важной частью угла был стол. Ломящийся от яств, он был символом благосостояния, устойчивости, крепкой семьи. Именно здесь, в красном углу и сажали гостя, подчеркивая его важность и ценность, угощая его, оказывая знаки внимания. В другие дни здесь за стол садился хозяин, а если играли свадьбу, тут сидели молодые.
И спать укладывали: кто на лавку, кто на печь
Трапеза заканчивалась, и гостей начинали размещать на ночь, укладывали спать. Им выделяли самые лучшие места в избе - лавки. В крестьянских домах существовали как женские, так и мужские и детские места. Лавки были установлены вдоль стен, и они соединяли центр дома, то есть красный угол. На них не только спали, но и сидели днем. При проведении различных обрядов эта своеобразная крестьянская мебели олицетворяла дорогу, дальний путь.
Самая длинная лавка называлась долгой, на ней сидели женщины во время вышивания, шитья или вязания. Мужчины не садились здесь, им это запрещалось. А вот женщины не могли присаживаться на короткую лавку, во время еды на ней располагались только мужчины. Были и специальные лавочки, например пороговая - своеобразный стол. Лавка с забавным названием коник и с вырезанной конской головой использовалась для проведения мелких ремесленных работ. Для особо желанных гостей предназначалось самое лучшее место – лежанка на печи. Там всегда было тепло, уютно и комфортно. Обычно на теплой лежанке располагались самые старшие и младшие члены семьи.
Выпить на посошок, посидеть на дорожку и почему дорога должна была быть скатертью
Когда гости собирались домой, их провожали, при этом также использовался определенный ритуал. Чтобы дорога была легкой и приятной, пили на посошок, потом нужно было посидеть на дорожку.
Традиция выпить на посошок произошла из-за почитания странников на Руси. Многие люди бродили по дорогам, оставил свой дом, и обычно цель была одна и та же - поиск Бога. Странники искали истину в своих скитаниях, сознательно отвергали мирские радости, выбирали свой путь служения Богу. Они вызывали уважение, к ним относились очень доброжелательно. Дать приют путешественнику считалось благим делом, а когда он собирался в путь, ему наливали стопочку. А посошок был непременным атрибутом путника. Присесть на дорожку: считалось, что так можно взять с собой энергию дома, получить защиту во время долгого пути.
Гостям от души желали доброй дороги, дарили подарки, угощения. Говорили, чтобы дорога была скатертью. Это потому, что на Руси дороги были ужасные, ехать по ним было тяжело, а идти еще тяжелее. Так появилось выражение «скатертью дорога» - желание, чтобы путь был гладким, как скатерть на праздничном столе. Довольные, накормленные, выспавшиеся гости отправлялись домой, храня в своих сердцах приятные воспоминания и планируя ответное приглашение.
Но это всё касается простого народа. В верхах нередки были заговоры с целью убийства неугодных соперников. Потому на Руси есть своя история применения ядов.
А вы знали об этом?
Слово "крестьяне" - это слегка измененная форма слова "христиане". Как бы странно это ни звучало, но крепостное право - свидетельство принадлежности к христианской общине. Так что я считаю, что общинное хозяйство, артельное и крепостное право стояли по социальной справедливости гораздо выше, чем социализм с его колхозами. Кстати, крестьяне поддержали большевиков потому, что те обещали коммуны (общины), землю крестьянам (общинам) и надеялись на возвращение к прежнему крепостному укладу...
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