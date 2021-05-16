10 иностранцев, которые помогли Америке обрести независимость

Американская революция — заслуга не только американцев, люди со всего мира принимали участие в этом событии.

Бесчисленное количество солдат боролись вместе с Америкой, благодаря им США обрели независимость.

Криспус Аттикус

Возможно африканские рабы хотели освобождения Америки больше, чем сами американцы

Криспус родился в Америке, но те, кто его знал, американцем его не считали, он был беглым африканским рабом. Криспус участвовал в Войне за независимость США, в ней он и погиб.

Мужчина работал моряком, а за его голову была назначена награда. Хозяин хотел вернуть беглеца и был готов заплатить любому, кто вернёт раба. Правда смельчаков не нашлось. Возможно, если бы Криспуса вернули в рабство, Американской революции и не случилось бы.

Криспус был в пабе с другими моряками, когда туда пришёл британский солдат. Криспусу и его друзьям не понравилось присутствие англичанина и они начали посмеиваться над ним. Пристальный взгляд гиганта с ростом под 2 метра напугал британца, семеро друзей пришли на помощь, ситуация вышла из-под контроля, началась стрельба.

Криспус отбивался как мог. Он выхватил штык у солдата и свалил его с ног, на этом Криспусу пришлось остановиться — британцы взяли его на мушку.

Фон Штойбен

Ещё четверо мужчин из этого бара погибли до окончания разборок. До сих пор трудно сказать, можно ли назвать Криспуса героем или он был всего лишь пьяным дебоширом, одно можно сказать точно, если бы не эта Бостонская бойня, Американской революции могло бы и не быть.

Этот великий полководец научил американцев военной тактике

В Войне за независимость принимали участие не только опытные солдаты. До того как Фридрих Вильгельм фон Штойбен прибыл в США из Пруссии, солдаты чаще использовали штыки для жарки мяса, чем для борьбы с врагом.

Фон Штойбен пересёк Атлантику, чтобы научить американцев сражаться. Он был генералом-инспектором американской армии, его основной задачей было тренировать солдат, хотя он совсем не владел английским. Фон Штойбен давал команды исключительно на своём языке, его секретарь переводил их на французский, а ещё один секретарь переводил уже с французского на английский. Было непросто, но эффект был очевиден. Фон Штойбену удалось научить американцев воевать и пользоваться штыками, это и повлияло на исход войны.

В 1779 году генерал Уэйн применял уроки фон Штойбена при взятии Стоуни-Брук. Его солдаты смогли захватить крепость, которую охраняли 750 человек, без единого выстрела, использую только штыки. С таким навыком можно было смело идти на англичан, ведь без шума выстрелов можно вести атаку незаметно.

Тадеуш Костюшко

Тадеуш был великодушным человеком

Тадеуш был одним из начальников инженерных войск американской армии. Он разрабатывал стратегию защиты Саратоги, именно этот момент стал поворотным в этой войне. В городе Вест-Пойнт построили военную крепость, сегодня там располагается Военная академия США.

Правда история Тадеуша началась уже после его смерти. Он был близким другом Томаса Джефферсона, Костюшко завещал президенту исполнение его последних желаний. Всё состояние должно было пойти на освобождение и образование африканских рабов.

Джефферсону на тот момент было 75 лет и он передал свои обязанности другому человеку, который не очень-то хотел, чтобы белые люди обучали чернокожих, поэтому он передал эстафету дальше полковнику Джорджу Бомфорду, а он решил потратить деньги на себя.

На момент смерти полковника Бомфорда от состояния Костюшко осталась только седьмая часть, которая перешла Верховному суду и канула в Лету. Посмертное желание Тадеуша так и не было исполнено.

Бернардо де Гальвес

Испания тайно спонсировала США в Войне за независимость

Де Гальвес был губернатором штата Луизиана, который в то время был испанской колонией. Он не принимал участия в борьбе за демократию, но был вовлечён в борьбу с англичанами. Когда началась война Америки и Англии, де Гальвес делал всё возможное, чтобы поддерживать Америку, Испания тайно снабжала её оружием, медикаментами. Полноценно Испания вступила в войну только в 1779 году. Благодаря де Гальвесу через год после этого удалось прогнать британцев из Алабамы, а ещё через год из Флориды.

Мозес Хейзен

Канадцы тоже помогали Америке в той непростой войне

Во время Войны за независимость США Канада была английской колонией, вражда Канады и Америки была очевидна. Америка всячески пыталась переманить канадцев на свою сторону и отчасти это удалось, группа канадцев (большинство из них были французами) примкнула к американской армии.

В американской армии было два канадских подразделения. Одно из них было под командованием Бенедикта Арнольда и попыталось захватить Квебек, но попытка провалилась и до конца войны подразделение базировалось в Нью-Йорке.

Второе канадское подразделение находилось под командованием Мозеса Хейзена и было более успешным. Хейзен сам был канадцем, ему удалось провести своих солдат через главные битвы войны, в том числе через осаду Йорктауна, которая и завершила войну.

По окончании войны Мозес и его солдаты не смогли вернуться на родину, они помогли Америке обрести независимость и остались жить там навсегда.

Антонио Барсело

Война за независимость США шла и за пределами страны

Американская революция происходила не только на американской земле. Испанцы и французы принимали активное участие в этой войне, а сама масштабная и продолжительная битва этой воны случилась в Европе.

Остров Гибралтар принял основной удар 24 июня 1779 года, когда французы и англичане попытались захватить его, борьба продлилась три года.

Лучшую атаку англичан провёл Антонио Барсело, отправив группу небольших кораблей с пушками. Атака провалилась, тем не менее, она была самой успешной. Стычка на Гибралтаре закончилась только после подписания мирного договора. Барсело и его солдаты проиграли, 3 тыс. испанцев погибли за время борьбы на Гибралтаре.

Гештус

Голландцы, проживающие на территории США, организовали партизанский отряд

В первые годы существования в США было много голландцев. Они жили отдельной общиной, казалось, что они живут сами по себе, поэтому с началом Войны за независимость они могли делать то, чего американцы не могли себе позволить.

После захвата Нью-Джерси англичанами, Джон Морис Гештус собрал партизанский отряд из голландских фермеров, чтобы дать отпор. Партизаны вели борьбу против англичан в ночное время, а днём притворялись обычными фермерами.

Никто и подумать не мог, что фермеры способны на что-то большее. Правда открылась только в 1781 году, когда президент Вашингтон отправил армию на освобождение города Форт-Ли от противников независимости от Англии. К тому времени, как войска добрались до места, партизанский отряд Гештуса уже провёл операцию и прогнал противников независимости от Англии.

Тевахангарахен

Коренные жители американского континента тоже участвовали в войне за независимость

Коренные американцы тоже внесли свой вклад в освобождение США от Англии. Правда большинство из них примкнуло к англичанам в надежде вернуть свои территории.

Племя Онайда отказывалось верить, что американцы могут причинить им вред. Основной контакт с европейцами они поддерживали через миссионера по имени Самуэль Киркланд, и когда людям Самуэля понадобилась помощь, племя не задумываясь пришло на помощь.

Индейцы Онайда были проводниками, сбили с толку британских караульных и даже принимали участие в некоторых битвах. В сражении при Орискани их главнокомандующий Тевахангарахен в одиночку устранил девять британских солдат.

Ко всему прочему им нужно было доказать, что они за Америку. Было решено отправить шестерых заключённых из другого племени и одного спасённого американского солдата. А когда американцы попросили скальпы пленных, индейцы ответили, что они не снимают скальпы и надеются на дружеские взаимоотношения с американцами.

Рошамбо

Англия всё же проиграла эту войну

Решающим в Войне за независимость стало сражение при Йорктауне. Джордж Вашингтон повёл солдат против англичан и ему помогали французские солдаты и корабли под командованием графа де Рошамбо. Англичане проиграли битву. Британский военачальник лорд Корнуоллис отказался принимать поражение лично и отправил своего заместителя, генерал-майора Чарльза О’Хару. О’Хара предложил Рошамбо принять шпагу капитуляции, но тот отказался её принять, так как это была война американцев, и отправил генерал-майора к Джорджу Вашингтону. Вашингтон тоже не принял шпагу, отправив О’Хару к своему заместителю Бенджамину Линкольну, которому англичане должных почестей не оказали.

Хайдер Али

В Индии тоже боролись за независимость США

Решающая битва американской революции произошла далеко за пределами США. В XVIII веке коммуникация была не так хорошо развита как сегодня, поэтому новости долго доходили до другого континента.

Последние 5 лет Войны за независимость США много боёв происходило на территории далёкой Индии. Когда Франция объявила войну Англии, Британская Ост-Индская компания начала атаковать их колонии. Хайдер Али, султан индийского государства Майсур встал на сторону французов и помогал вести бои.

После смерти султана в 1783 году британцы начали активно захватывать французские колонии в Индии. Они перебазировались в город Куддалор на берегу Бенгальского залива и почти захватили его, но французский флот подоспел вовремя.

Французские и майсурские солдаты продолжали войну против англичан на территории Индии, когда 29 июня 1783 года они получили известие, что война закончилась 8 месяцев назад. Тогда бойцы, находясь в тысячах километров от страны, за независимость которой они боролись, сложили оружие и отправились домой.

Вот так общими усилиями всего мира США обрели независимость в 1783 году и начали свой путь к американской мечте.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Самый порочный русский аристократ, сожительствовавший с обезьянойhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43047850810/

Телевизионные шарлатаны в СССР https://otari.mirtesen.ru/blog/43981598191

Кто и зачем убил Симона Петлюру https://otari.mirtesen.ru/blog/43565207749