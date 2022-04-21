Медицинский случай: у мужчины выросли волосы на языке. Как это возможно?

Журнал JAMA Dermatology опубликовал уникальный медицинский случай. К дерматологам обратился мужчина, чей язык покрылся волосами.

Image courtesy of JAMA Network / 2022 American Medical Association

Такое состояние может настигнуть каждого...

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Это состояние называется Lingua villosa nigra или «волосатый язык». За три месяца до обращения пациента к дерматологу, у него случился инсульт, который вызвал паралич левой стороны тела. Левая сторона мужчины оставалась слабой, поэтому после инсульта его посадили на диету из протертой пищи и жидкостей. Через два с половиной месяца родные пациента заметили «черные пятна» на его языке.

Черный налет был окружен «желтоватыми» полосами, но более тщательное изучение показало, что черное покрытие состояло из длинных тонких волокон с разбросанными повсюду яркими желтыми отложениями (вероятно, захваченными частицами пищи). Врачи соскоблили образцы с языка пациента, чтобы проверить слизь на аномальный рост бактерий или грибков, но они не обнаружили ничего странного.

Почему на языке могут вырасти волосы?

Исключив другие возможные причины необычного налета, врачи поставили диагноз Lingua villosa nigra. «Волосатый язык» возникает, когда крошечные конусообразные бугорки на поверхности языка, называемые нитевидными сосочками, не отмирают, как им положено. Такие сосочки не являются вкусовыми органами, это многослойный плоский эпителий ороговевающего типа. Сосочки функционируют как органы осязания и способствуют удержанию пищи на языке.

Обычно они вырастают примерно на 1 миллиметр (мм), прежде чем отделиться от языка в процессе шелушения. Но если верхняя часть языка не подвергается регулярному истиранию — например, от зубной щетки, скребка для языка или твердых текстурированных продуктов, — эти сосочки могут вырасти до необычных размеров — 18 мм в длину.

По этим причинам плохая гигиена полости рта и диета из мягких продуктов могут повысить риск развития Lingua villosa nigra. Чрезмерное потребление кофе, чая, алкоголя или табачных изделий, а также некоторые лекарства, такие как антибиотики, лучевая терапия головы и шеи и некоторые жидкости для полоскания рта могут нарушить процесс шелушения и привести к возникновению заболевания.

Почему же нитевидные сосочки похожи на волосы?

Считается, что чрезмерно длинные сосочки производят кератины, те же самые белки, которые содержатся в волосах. Бактерии, грибки и частицы пищи, попавшие в «волоски», вносят свой вклад в их цвет. Поэтому, на самом деле, язык лишь кажется волосатым.

По оценкам Американской академии медицины полости рта, у 13% людей в какой-то момент жизни развивается такое состояние. Чаще всего оно встречается у пожилых людей. Убрать «волосы» с языка очень просто с помощью правильной гигиены полости рта и диеты.

Источник : https://www.popmech.ru/popmem/822773

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