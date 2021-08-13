12 штрихов из жизни и культуры Бразилии

Некоторым людям сложно представить квартиру без ковра. Но это не единственная удивительная вещь, которую вы найдете в Бразилии. В этой стране женщины почти не пользуются бритвами и моют пол так, как вы даже представить себе не можете. Даже жесты в этой стране могут иметь совершенно разное значение. Например, невинный жест «окей» почти такой же, как показать средний палец.

1. Женщины по-особому относятся к волосам на ногах

Бразильские женщины предпочитают особый способ обращения с волосами на ногах. Вместо того, чтобы брить, они его отбеливают их.

2. Они очень своеобразно понимают пунктуальность



Пунктуальность в Бразилии особенная. Если у вас назначена встреча на 9 утра, не ждите, что кто-то появится до 9:15. Если вас пригласили на вечеринку в 20:00, не приходите раньше 21:00.

3. Лучше не выставлять напоказ свои вещи или деньги



К сожалению, в городах Бразилии много карманников, как и во многих других городах мира. Просто руководствуйтесь здравым смыслом и знакомьтесь со своим окружением. Если кто-то увидит вас с iPhone или большим количеством денег, вы можете очень скоро потерять и то, и другое. Не оставляйте нигде свои вещи. А женщинам не рекомендуется носить дорогие украшения (кольца, серьги, браслеты и др.

4. Местные жители повсюду носят зубную пасту и зубные щетки

).



Некоторые местные жители чистят зубы каждый раз, когда едят на работе, в кафе или где-либо еще. В таком случае, скорее всего, они носят с собой все необходимое, от зубной пасты до собственной зубной щетки.

5. В Бразилии любят собак больше, чем кошек



Среди всех владельцев домашних животных в Бразилии 58% имеют собаку и только 28% — кошку.

6. Смыть туалетную бумагу — худшее, что вы можете сделать



Местная канализация не справляется с туалетной бумагой, поэтому ее никто не выбрасывает в унитаз. В каждом доме, кафе, отеле есть свое ведро.

7. Еженедельный педикюр и маникюр — обычное дело для местных бразильских женщин



Маникюрные салоны в городах Бразилии очень популярны, и почти каждая женщина ходит туда раз в неделю. Неважно, какой у вас социальный статус или доход, у вас должны быть красивые ногти. Местные женщины очень любят яркие цвета, например, красный.

8. Самый популярный цвет волос — блонд

Когда мы думаем о бразильских женщинах, мы представляем себе брюнеток. Но вопреки этому мнению, многие бразильские женщины любят быть блондинками.

9. Бразильцы не моют полы так, как мы



Во многих ванных комнатах в Бразилии есть слив в полу. Это поможет привести в порядок кухню и другие комнаты. Пылесосами пользуются нечасто, зато полы подметают регулярно.

10. Принимать душ в большинстве домов и отелей довольно рискованно



Отели и апартаменты в Бразилии оборудованы электрическими душами, которые пугают многих, потому что провода торчат прямо из насадки для душа.

11. Бразильцы не любят ковры



Пол, покрытый коврами, — это не бразильское дело. Одна из причин в том, что ковры трудно чистить. Классический бразильский пол — дерево и гранит.

12. В Сан-Паулу есть свой «Маленький Токио»



Район Либердаде в Сан-Паулу, Бразилия, считается крупнейшей этнической японской общиной за пределами самой Японии.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2279158555115784733/

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