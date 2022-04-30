Как простая школьница уничтожила более 100 немецких солдат и офицеров, совершив на допросе подвиг - став Героем Советского Союза

Подвиг хрупкой девушки, которая верила в счастливое будущее и мечтала стать балериной стал известен лишь спустя 10 лет после окончания войны. Ее история всколыхнула сердца многих людей и Зинаида Портнова получила звание Героя Советского Союза - посмертно.

Последняя встреча и первые заслуги

Зинаида воспитывалась в обыкновенной семье Ленинграда. Она была отличницей и любила заниматься танцами, мечтая связать с ними свою судьбу. Однажды летом она с сестрой, как обычно, отправилась в Белоруссию к родственникам на поезде.

Сестры простились с матерью, еще не зная - что навсегда. Спустя 10 дней началась война, и они уже не смогли вернуться к родителям. До деревни им пришлось добираться пешком, так как она тоже оказалась оккупирована немцами. Девочка их боялась, так как часто видела жестокие вещи, которые происходили прямо на улицах поселка.

Она плакала по ночам от страха и тоски, а днем мужественно сносила все, что видела вокруг - закаляя свой характер. Вскоре она познакомилась с местными ребятами, и узнала о существовании подпольного движения “Юные мстители”. Зинаида тоже примкнула к ним. Они собирали информацию о немцах и расклеивали по поселку листовки в поддержку наших солдат.

Портнова была самой младшей пионеркой, но все понимала и не боялась трудностей Всю информацию ребята передавали партизанам, но при этом порой им приходилось выполнять по-настоящему опасные задания.

Ребята смогли вывести из строя несколько заводов и подорвать электростанцию.

Дети войны

Разумеется немцы были в ярости и начали активные поиски диверсантов. Сама Зина на тот момент устроилась работать в столовую, где питались немцы. Ей лишь доставались объедки, которые девочка послушно несла домой - сестре и близким.

Однажды она специально отравила еду, отправив в мир иной более 100 солдат. Разумеется ее первой заподозрили, заставив тоже съесть тарелку супа. Девочка понимала, что не должна выдать своих и послушно съела всю порцию. Ее спасло лишь чудо, когда она с трудом доползла до медицинского пункта врач сделал промывание желудка и напоил ее молоком. После выздоровления Зину отправили в разведку.

Дети войны

Тогда она написала родителям первое письмо о своей жизни:

“Мамочка и папочка, мы живы и с нами все в порядке. Я забочусь о сестре и помогаю бороться с немецкими оккупантами. Не буду писать много, так как не знаю, дойдет ли мое письмо. Напишите ответ, если у вас все хорошо.”

Зинаида Портнова