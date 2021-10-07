10 советов, помогающих сохранить любовь

Даже небольшие усилия полезны для отношений, поэтому если вы хотите стать или оставаться счастливой парой, попробуйте воплотить в жизнь несколько простых рекомендаций. Существует множество моментов, которые можно изменить к лучшему в отношениях, и даже однократные попытки производят позитивный эффект.

Вот несколько советов для отношений: от рекомендаций по поведению в ссоре до идей по избеганию негативных ситуаций. Попробуйте предпринять эти простые шаги, и ваши отношения перейдут на совершено новый уровень.

1. ПРИГОТОВЬТЕ ПОДАРОК НА ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ

Это не обязательно должна быть дорогая вещь или вообще вещь. Но если вы чувствуете, что у вашего партнера тяжелый день, попытайтесь ему помочь. Это может быть его любимая еда, массаж или предмет, который сразу же вернет улыбку на его лицо. Главное — заранее придумайте, что поможет вашему партнеру пережить тяжелые времена.

2. ЗАБУДЬТЕ ФРАЗУ «Я ЖЕ ГОВОРИЛА»

Секретом удачных отношений является умение побеждать. Напоминания о том, что вы правы, не должны быть частью вашей жизни. Если вы ошибаетесь, не бойтесь признать это. А если вы оказались правы, не афишируйте это. «Я тебе говорила» или другие подобные фразы только создают лишнее напряжение и провоцируют конфликт.



3. ДЕЛИТЕСЬ ФИЗИЧЕСКИМ ОПЫТОМ

Это может быть прилив адреналина от катания на американских горках или выброс эндорфинов во время совместных упражнений, в любом случае такие моменты действительно сближают людей. Не нужно вместе ходить в спортзал каждый раз, но все же стоит включить совместные физические занятия в ваше свободное время.

4. НАУЧИТЕСЬ СПРАВЛЯТЬСЯ С ГНЕВОМ

Для ссоры нужны двое, поэтому для хороших отношений нужно научиться вовремя останавливаться. Можно попробовать ссориться, держа друг друга за руки. При этом значительно снижается риск того, что ситуация выйдет из-под контроля. Просто пройдитесь за руки и обговорите волнующие вас вопросы. Это гораздо лучший способ решения конфликтов, чем крики с разных углов комнаты.

5. МУДРО ДЕЛИТЕ ОБЯЗАННОСТИ

Забудьте о традиционных ролях, когда речь заходит о бытовой рутине, а просто честно обсудите друг с другом, что вы любите, а что нет. Ваше согласие взять на себя обязанности, которые ненавидит ваш партнер, приведет к обоюдной пользе, ведь он будет благодарен вам. С теми делами, которые вы оба терпеть не можете, стоит найти компромисс, но не скандальте, когда дело доходит до выяснения очередности.



6. НИКОГДА НЕ ССОРЬТЕСЬ ИЗ-ЗА ПУСТЯКОВ

Иногда легко потерять контроль и поссориться, защищая свое мнение. Один из лучших советов призывает вас проанализировать, что действительно важно, а что нет. Если вы не столкнетесь с серьезными негативными последствиями от того, что ваш партнер сделает что-то по-своему, нет смысла стараться это изменить.

7. НЕ ЗАБУДЬТЕ О КОМПЛИМЕНТАХ

Все любят комплименты, но особенно приятно слышать искреннюю похвалу от близкого человека. Вы можете видеть лучшие стороны своего партнера, поэтому не забывайте делать ему комплименты, когда он их проявляет. Это окажет положительное влияние на ваши отношения и не даст погаснуть искре чувств.

8. ГОВОРИТЕ «СПАСИБО»

Демонстрация благодарности, когда ваш партнер делает что-то для вас, может стать настоящим спасением для отношений. Благодарность может быть не только за серьезные поступки. Важно пребывать в таком настрое каждый день, ведь так вы покажете своему мужчине, насколько вы его цените.

9. НАПРАВЛЯЙТЕ, А НЕ ТОЛКАЙТЕ

В здоровых отношениях партнеры стимулируют друг друга узнавать новые вещи или просто становиться лучше, и это может стать очень полезным навыком. Однако всегда делайте это осторожно, не толкая партнера на что-то, чего он на самом деле не хочет.

10. СОХРАНЯЙТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ДРУГ ДРУГОМ

Легко прийти к заключению, что вы все знаете о своем партнере, особенно если вы вместе долгое время. Однако для улучшения отношений оставайтесь открытыми его мыслям и точке зрения. Вместо предположения о том, что он будет делать, поговорите с ним об этом, и вы можете узнать о своем партнере много нового.

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