Кто на Руси был по статусу ниже крепостных?

Кажется, что ниже крепостных на Руси не было никого. Действительно, трудишься на барина, полностью ему подчиняешься, прав никаких, к другому уйти не можешь – так было очень долго. Это потом уже некоторые крепостные выкупали себе свободу и становились основоположниками известных купеческих родов. Например, таких, как Смирновы, сделавшие много денег на качественном алкоголе.

Но были на Руси и более бесправные люди, чем крепостные. О них и расскажу.

Челядь

Здесь нужно обратить внимание на то, что челядь как некое сословие появилась в 6 веке нашей эры, когда никаких крепостных еще не было. Историк Фроянов утверждает, что к этой категории относились исключительно рабы, добытые в походах. То есть русский человек не считался за челядь. К людям из этой категории относились, как к вещам.

В 11 веке, по мнению историка, челядь слилась с холопством. Другой историк – Михаил Свердлов, уверен, что челядью считали людей, которые зависели от города, а холопы, например, принадлежали конкретным людям. То есть, по мнению этого историка, челядь – это категория, которая чем-то напоминала государственных крепостных.

Рядовичи

Это понятие очень близко по смыслу к определению «крепостной крестьянин». Слово «рядович» происходит от слова «ряд» - договор. То есть некий состоятельный человек давал бедняку орудие труда, семена, землю, чтобы тот на него работал.

Согласно мнению правоведа Михаила Дьяконова, рядовичи не были такими уж бесправными. Это были свободные, в целом, люди, у которых имелась обязанность трудиться на барина. Вторая сторона договора даже не могла пальцем тронуть рядовича. А если работник погибал из-за виновных действий своего «клиента», то суд назначал штраф 5 гривен.

Историк Греков считает, что, сделки с рядовичами в своем большинстве были кабальными. Условия договоров были такими, что бедняк не мог в последующем освободиться от зависимости от «барина».

Холопы

Сразу вспоминается недавно вышедший российский фильм, который имел большой успех в прокате. Можно сравнить, такие ли холопы были показаны, как имели место на самом деле.

Холопы не считались людьми. Они были вещами. Поэтому за вредительство холопу или его убийство не наказывали. Единственное, владелец бесправного человека мог потребовать компенсацию за лишение его имущества. За уничтожение холопа платили обычно столько же, сколько за лошадь или корову.

Впрочем, бывало, что и меньше. Например, в Новгороде в 12 веке холопа можно было купить за 2 ногады, а козу – за 6.

В эту низшую категорию, в число вещей, а не людей, можно было попасть разными способами:

· в результате пленения;

· в наказание за совершение преступления. Например, есть документ 13-го века, где написано, что князь так разгневался на одного конокрада, что сделал его холопом;

· при рождении – если родители не были свободными;

· в результате женитьбы на холопке;

· при устройстве на должность ключника.

Кроме того, человек мог сам себя продать в холопы. Для смены статуса, нужно было заявить об этом в присутствии всего лишь одного свидетеля. В холопы часто продавали детей, лишая их свободы, но обеспечивая им хоть какую-то более-менее сытую жизнь. К чему свобода, когда кушать нечего?

Интересно, что упомянутые ключники и тиуны, дьяки и другие «квалифицированные» работники, пользовавшиеся доверием господина, но остававшиеся холопами, могли иметь своих холопов – чернорабочих.

Изгои

Такими называли не тех, кто ушел от людей или был изгнан. Изгоями были те, кто вышли из своего социального класса, но не адаптировались в новом. Нередко, например, разбогатевшие холопы покупали свободу. Но идти им было некуда. Поэтому они оставались при господине. Те, кто решался оставить свое место жительства, становились церковными людьми, согласно Уставу Всеволода, принятого в 12 веке.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/kto-na-rusi-byl-po-statusu-niz...

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