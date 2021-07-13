Как закончился род Чингисхана: Трагическая история последней королевы Монголии



Наваанлувсангийн Гэнэнпил была последней королевой или правильней сказать хатан (княгиней) Монголии. Образ королевы Амидалу в Звёздных войнах был вдохновлён именно ею. Она была последней из рода Борджигинов (прямых потомков Чингисхана). Гэнэнпил во время репрессий пострадала вместе с другими представителями древних монгольских родов. Их было приказано уничтожить, стереть с лица земли, вместе со всеми национальными традициями и реликвиями. В этом плане история последней хатан наиболее показательна. А ведь когда-то один старик-провидец предсказал ей мученическую кончину от рук предателей...

Хан-реформатор

Политические репрессии тридцатых годов прошлого века унесли в Монголии жизни нескольких десятков тысяч человек. Среди них были как представители аристократиии, и министры, и чиновники, и ламы, так и простые монголы. Арестовывали не только мужчин, было много и женщин. Одной из них не повезло стать последней хатан VIII Богдо хаана Гэнэнпил.





Последняя хатан Богдо Гегена.

Восьмой Богдо Хаан был весьма религиозным теократом. Он принял правление страной в конце 1911 года, после освобождения её от господства Маньчжурской империи. Богдо VIII всеми силами стремился консолидировать страну и избежать социальных потрясений. Он всегда выступал за укрепление института семьи, призывал прекратить все междоусобицы и старался сделать всё, чтобы высшие классы не угнетали бедных. Его указы касались всех возможных тем – религии, государственного регулирования и управления, международных связей, финансов, таможенных правил. Хан заботился об охране природы, всегда компенсировал людям, которые пострадали в результате различных бедствий. Принимал все меры для того, чтобы победить голод в стране. Он всегда выступал за укрепление института семьи, призывал прекратить все междоусобицы и старался сделать всё, чтобы высшие классы не угнетали бедных. Его указы касались всех возможных тем – религии, государственного регулирования и управления, международных связей, финансов, таможенных правил. Хан заботился об охране природы, всегда компенсировал людям, которые пострадали в результате различных бедствий. Принимал все меры для того, чтобы победить голод в стране.





Богдо-хан.





Хан Богдо организовал верхнюю и нижнюю палаты, основал пять министерств. Он значительно облегчил налоги и транспортную повинность. Были изданы важные законы, регулировавшие все области существования государства. Правителем также была организована военная школа, куда пригласили русских инструкторов. При Богдо VIII были построены мастерские и заводы, больницы, электростанция, телеграф и многие другие важные инфраструктурные объекты. Хан поощрял не только религиозное, но и светское образование, призывал уважать свою историю.





Белая тара.

Супруга хана

Хану было принято поклоняться. Буддисты считали его живым божественным воплощением. В какой-то момент Богдо задумал жениться. Это было неслыханное событие. Такого не было никогда, ни с одним из его предыдущих семи перерождений. Избранницей хана стала Дунгаа, получившая религиозное имя Дондогдулам. В 1902 году она получила титул «Мать-дакини государства» и «Белая тара», а также официальное звание супруги хана Богдо. Дондогдулам была очень образованной по тем временам женщиной. Она прекрасно умела читать и писать, знала тибетский язык, на родине её называли«искусницей». Белая тара выступила инициатором усыновления детей из бедных семей, где те умирали. Одним из таких детей был Мордорж, который впоследствии стал знаменитым композитором и автором гимна Монголии.

Семья из Монголии.





Искусница скончалась в 1923 году, прожив в счастливом браке с ханом более двух десятков лет. Но речь пойдёт совсем не о ней, а о совершенно другой женщине. Женщине, которая стала, пусть на короткий срок, но всё таки хатан Богдо хаана.





Она стала женой хана лишь на несколько месяцев.





Министр Богдо отобрал полтора десятка женщин, которые подходили по дате рождения хану. По канонам буддизма был брошен жребий. Выпало имя Цзенпил. Правитель дал ей новое имя - Гэнэнпил. Её назначили следующим перерождением Дондогдулам. В браке с ханом они не прожили и года. Он умер, а Гэнэнпил была отправлена обратно к родителям с богатыми дарами. На своей малой родине, которой является нынешний аймак Хэнтий она снова вышла замуж. Её избранником стал бывший борец по имени Лувсандамба. В результате этого союза родилось трое детей: две девочки и мальчик. Сейчас дети от её средней дочери Цэрмаа живут там же.





Королева Монголии была грамотной и образованной женщиной.

Ложное обвинение



К сожалению, репрессии не миновали эту женщину. Для советской власти, пусть и бывшая, но всё же королева, являлась прямой угрозой коммунистической идеологии. В 1932 году хатан удалось спасти от ареста и расстрела. Но чистки 1937-1939 годов не обошли её стороной.





Сваленные в кучу архивы Монголии.



В конце тридцатых годов для борьбы с монгольской интеллигенцией советской властью было специально сфабриковано дело. Там говорилось, что некие контрреволюционеры желали уничтожит народную власть, прибегнув к помощи японцев-империалистов. По этому делу было совершено множество арестов. Жертвами пали лучшие представители интеллигенции. Среди которых была и последняя супруга Богдо хаана Гэнэнпил. Ей было приедъявлено обвинение в измене родине. Указ об аресте был подписан задним числом местным представителем Министерства внутренних дел. Это с начала и до конца был жестокий и дешёвый фарс. Нужно было придать законности аресту ни в чём неповинной женщины. Гэнэнпил уже больше недели находилась в застенках и пережила не один допрос.





Чойбалсан (третий справа в первом ряду) среди советских советников и инструкторов.



Всё имущество бывшей хатан было конфисковано. Неизвестно сколько было допросов, сохранились протоколы лишь трёх из них. В них написано: «Меня зовут Наваанлувсангийн Гэнэнпил, мне 33 года. Родом из аймака Хэнтий сомон Дадал. Кочую в местечке Барьцын булан. Живу с мужем и детьми. Отцу Наваанлувсан 60 лет, матери Тунгаа также около 60 лет. Мужу Лувсандамба 38 лет. Дочери Цэрмаа около 10 лет, дочери Доржханд более 10 лет».





Этой хрупкой женщине пришлось пережить нечеловеческие издевательства.

Пытки и признание



Хэнтий, соотечественник Гэнэнпил, хорошо научился у чекистов проводить допросы и добиваться нужного признания. По всем политическим вопросам хатан была признана виновной. Было сказано, что она призывала скотоводов к восстанию, свержению советской власти и восстановлению власти Богдо хаана. Белая тара стала политической преступницей. Из сохранившихся протоколов допросов видно, через какие пытки проходила невинная женщина. Несмотря на всё это нет доказательств признания. Под протоколами даже нет подписи, хотя хатан прекрасно умела писать. Там лишь отпечатки пальцев, испачканных в фиолетовых чернилах.





Протоколы допроса она даже не подписала, там лишь отпечатки пальцев.



Гэнэнпил морили голодом, не давали воды. Её мучили на холоде. Страшно становится при мысли о том, что пришлось пережить этой хрупкой, ещё столь молодой женщине, которая виновата была только в дате своего рождения. Арест хатан был подписан задним числом, приговор тоже. Когда специальная комиссия «решала» участь Гэнэнпил, она была уже расстреляна. Заочно её признали виновной в борьбе против народной власти и стремлении восстановить монархию в Монголии при поддержке империалистической Японии.





Белый дворец Богдо-Хана, разрушенный в 1930 годах.







Жёлтый дворец Богдо-Хана, разрушенный в 1930 годах.



Лишь более полувека спустя, при проверке в связи с делами репрессированных, её доброе имя было восстановлено.



Становление советского государства не всегда шло гладко. Прочтите нашу другую статью о том, почему в Советском Союзе не было выходных целых 11 лет.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/100721/50337/

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