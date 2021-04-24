Почему династия Антонинов вошла в историю как «пять хороших императоров» Римской империи

Лучший период в истории Римской империи был временем правления пяти Антонинов, «пяти хороших императоров».

Так уж получилось, что пять раз подряд власть переходила к человеку, который не только не злоупотреблял ею, но и справлялся с решением самых болезненных вопросов большой и многонациональной империи. Интересно то, что все эти пять раз титул наследовал пасынок предыдущего императора.

Как началось счастливое столетие в истории Рима

Римские историки единодушны – «эпоха пяти хороших императоров» была временем процветания и благоденствия Рима, а правление второго из них, Траяна, историк Тацит назвал «счастливейшим веком». Было с чем сравнить: незадолго до вступления на престол первого правил Нерон. Домициан, последний из династии Флавиев, тоже был далек от образа идеального правителя, он сумел настроить против себя и народ, и сенат, зато пользовался любовью армии.

Монета с изображением императора Нервы

При Домициане власть в империи свелась к созданию его собственного культа. Если раньше правитель в проведении государственной политики советовался с представителями знатных семейств, сенатом, то теперь Рим находился под единоличной властью императора, который вполне предсказуемо злоупотреблял своим положением.

Казна растрачивалась на роскошные строения по прихотям императора, философы и несогласные подвергались преследованиям и казни. В 96 году в результате заговора император Домициан был убит.

В тот же день сенат выбрал нового правителя империи, им стал Марк Кокцей Нерва, государственный деятель довольно преклонных лет и основатель династии Антонинов. Этот человек казался, вероятно, надежным временным решением проблемы преемственности власти – тянуть с провозглашением преемника Домициана означало подвергать страну риску бунтов в среде военных; силовые структуры Рима смещением императора были недовольны.

Император Нерва

Тем не менее, деятельность Нервы на посту императора оказалась успешной, несмотря на то, что ему досталось в управление государство с истощенной казной и внутренними противоречиями. Первый из хороших императоров, Марк Нерва, правил менее полутора лет, но то были долгожданные для Рима годы благоденствия.

Императоры династии Антонинов

Он навел порядок в казне, при этом уделяя большое внимание помощи беднейшим сословиям. Некоторые из налогов были отменены, а ресурсы на эти нововведения Нерва выделил благодаря решению о прекращении некоторых из дорогостоящих празднеств – в частности, жертвоприношений и гладиаторских боев. Император был немолод и бездетен, и вопрос наследования власти требовал скорого и определенного решения. Тогда Нерва решил прибегнуть к такому варианту: он усыновил того, кто должен был после его смерти принять власть над Римом.

Император Траян

Кандидатура Марка Ульпия Траяна была одобрена сенатом и вообще оказалась удачной. Траян, выходец из испанских земель, сделал с нуля военную карьеру, отчего пользовался в войсках большим авторитетом. А это было важно – волнения относительно убитого Домициана время от времени отравляли жизнь новому императору. Назначая Траяна, в то время наместника Верхней Германии, своим преемником, Нерва таким образом успокоил войска.

В январе 98 года император скончался. Траян вернулся в Рим не сразу, а лишь уладив все дела в Германии. А вернувшись, принялся за проведение реформ, прежде всего в армии. В правление этого императора территория Римской империи достигла своего максимума - были присоединены Дакия (современная Румыния), Аравия, Месопотамия, Армения, захвачено царство набатеев. Траян обеспечил получение римского гражданства жителями некоторых испанских городов. Он занимался строительством, в том числе дорог, гаваней, мостов.

Император Адриан носил бороду, стремясь скрыть несовершенство кожи лица, и тем ввел моду на «бородатых» императоров

Популярность Траяна в народе была чрезвычайно высокой, при этом и он в своем правлении считался с сенатом. Наследником император назначил своего двоюродного племянника Адриана, который воспитывался в доме Траяна и был впоследствии одним из ближайших сподвижников. В 117 году, после смерти второго из Антонинов, власть перешла к усыновленному им Адриану.

Этот император отказался от дальнейших завоеваний и даже отказался от некоторых из провинций – в частности, от Ассирии. К достижениям Адриана относят кодификацию римского права. Он оставил богатое культурное наследие: были созданы библиотеки и театры, перестроен Пантеон; Адриан много путешествовал по провинциям империи. Однако, по христианскому преданию, именно этот император отдал распоряжение о казни святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.

Вал Адриана - северная граница римской Британии протяженностью 117 км

У Адриана не было детей, и незадолго до смерти он усыновил Антонина Пия, прозванного потом Благочестивым. В 138 году новый император вступил на престол. Происходил он из галльского сенатского рода, начав с должности военного трибуна, занимал один за другим все более серьезные посты и к тому времени, как стал преемником Адриана, сделал блестящую карьеру. В начале своего правления Пий добился от сената обожествления своего предшественника: последние годы жизни Адриана отличались напряженными отношениями с сенатом, некоторые из его оппонентов даже были казнены. Тем не менее, благодаря своему преемнику он был реабилитирован в глазах сенаторов.

Антонин Пий

С 139 года Антонин Пий носил титул «Отец Отечества», который сенаторы жаловали в знак уважения к заслугам на посту главы империи. Впрочем, Нерон и Калигула тоже получили такое звание. К числу главных достижений Антонина Пия, «хорошего императора», можно отнести дальнейшее совершенствование римского права и решения некоторых проблем, связанных с неравенством сословий. Новое законодательство защищало в том числе и беглых рабов, а убийство раба приравнивалось с точки зрения ответственности к убийству любого свободного римлянина.

Пий Благочестивый, в отличие от предшественников-Антонинов, имел детей, но ко времени его вступления на престол в живых осталась лишь одна из его дочерей. Впоследствии она стала женой своего двоюродного брата и последнего из пятерых императоров, Марка Аврелия.

Завершение периода «хороших императоров» и наступление кризиса

«Золотым веком» называли те два десятка лет, что Марк Аврелий провел во главе империи. Он правил вместе с братом Луцием Вером до смерти того в 169 году, несмотря на то, что согласно установившемуся порядку наследования титула должен был стать единственным преемником Пия. Марк Аврелий также был испанского происхождения; он получил прекрасное образование, и с начиная с 25 лет стал заниматься философией.

Марк Аврелий, философ на троне

Марк Аврелий он уделял большое внимание вопросам образования, совершенствованию судопроизводства, решая и военные вопросы – ситуация с германскими племенами была неспокойной. Но в нарушение уже устоявшейся традиции своим преемником император выбрал сына Коммода. После смерти Марка Аврелия в 180 году наступило время упадка. Коммод не особенно интересовался государственными делами, предпочитая использовать ресурсы империи для собственного удовольствия и даже разврата. Он был убит в результате заговора в 192 году.

Статуя, изображающая Марка Аврелия, была обнаружена во времена Возрождения

Следующий период в истории Римской империи стал кризисом III века, временем, когда к власти приходили так называемые «солдатские императоры». Они назначались военной аристократией и, как правило, не удерживались на престоле больше 2-6 лет. Никаких выдающихся способностей в области государственного управления эти императоры не проявляли и часто погибали в результате заговоров.

Период правления «пяти хороших императоров» навсегда остался в прошлом, никогда больше Рим не знал такой стабильности и расцвета.

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