Самые страшные серийные убийцы в истории человечества

Энтони Хопкинс своими ролями придал очарования маньякам и убийцам

В популярной туристической стране – Республике Кипр – на этой неделе арестовали первого в истории государства серийного убийцу. Это 35-летний военнослужащий, который убил, по меньшей мере, трех человек, один из них – ребенок. Мужчина знакомился в интернете с иностранками, звал их на свидания, и там с ними расправлялся. Тела двух гражданок Филиппин были найдены в затопленной шахте Мицеро – вблизи столицы Кипра – Никосии. К сожалению, для большинства стран серийные убийцы и маньяки – это нередкое явление. Первым документально зарегистрированным серийным убийцей в истории человечества стал американец Генри Холмс. Мужчина был уважаемым фармацевтом, бизнесменом и мошенником. Он не только убивал людей, но и проводил аферы, используя страховки своих жертв. Холмс сознался в 27 убийствах, однако, по версии следствия, их могло быть до 350. Казнили преступника 7 мая 1896 года. Он завещал, чтобы его тело похоронили в бетоне, так как боялся надругательств. «МИР 24» вспомнил самых кровожадных и страшных маньяков, с которыми пришлось столкнуться человечеству.

Гарольд «Доктор смерть» Шипман

Гарольд Шипман родился в 1946 году в Великобритании. Он вырос в семье протестантов, преуспевал в школе и выгодно отличался на фоне сверстников. Родители гордились не по годам развитым сыном. Когда Шипману было 17, от онкологического заболевания умерла его мать, и он решил стать врачом, чтобы помогать другим людям справляться с недугами. Довольно рано молодой человек женился и обзавелся четырьмя детьми. Спустя некоторое время Шипмана поймали на краже наркотических веществ, заставили пройти курс лечения от наркозависимости и приостановили врачебную лицензию. Через три года мужчина вернулся к работе и переехал в другой город.

Первое убийство было тщательно спланировано. Шипман приехал на вызов к пожилой женщине, которая жаловалась на страшные боли. Вместо обезболивающего он вколол больной критическую дозу наркотических веществ и наблюдал в течение получаса, как старушка умирает. На следующий день «врач» вернулся и констатировал «естественную смерть».

Чаще всего Шипман почему-то убивал пожилых женщин и с каждого места преступления забирал сувенир. Возможно, так проявлялась зависть, что его мать не смогла дожить до почетных седин. Когда родственники узнавали о смерти пожилых женщин, Шипман отправлял им соболезнования и подделанное завещание.



Следствие считает, что «доктор смерть» убил порядка 200 человек. Однако полиция обратила внимание на Шипмана только тогда, когда к ним обратилась дочь вдовы бывшего мэра города. Она заметила, что завещание написано с ошибками, хотя мать владела английским почти в совершенстве. После эксгумации выяснилось, что смерть женщины тоже наступила от передозировки наркотиками. Когда полиция начала расследовать дело, оказалось, что врача уже подозревают многие знакомые пожилых жертв. На допросе убийца упал на колени и плакал, ему присудили пятнадцать пожизненных заключений. Накануне своего 58-летия он покончил с собой в тюремной камере.

Луис Гаравито

Колумбийский серийный убийца родился 25 января 1957 года в бедной многодетной семье. По его словам, в детстве он подвергался сексуальному насилию, над ним издевались физически и морально. Гаравито получил статус самого жестокого серийного убийцы по кличке «Зверь». Жертв насчитывается от 130 до 400. Чаще всего Гаравито нападал на детей из бедных семей или сирот. Преступник очень долго разгуливал на свободе, потому что местные правоохранительные органы охотились за наркобароном Пабло Эскобаром, игнорируя другие преступления.



Арестовать маньяка помогла случайность. Однажды бомж увидел, как в поле насилуют ребенка и сразу же побежал в полицию. Когда полицейские приехали, Гаравито уже не было на месте, однако, далеко он не ушел. Маньяка задержали, сперва он выдавал себя за известного политика, надеясь, что деревенские полицейские поверят ему на слово. Однако проведя расследование, стало понятно, что Гаравито – кровожадный убийца.



Интересно, что по колумбийским законом, человека не могут удерживать в заключении более 30 лет, а убийца получил еще и «скидку» в виде восьми лет за сотрудничество со следствием. Совсем скоро 22 года тюремного заключения Гаравито истекают, и если ничего не изменится, он снова выйдет на свободу.

Тед Банди—«самый красивый серийный убийца Америки»

Американский серийный убийца, насильник и некрофил вошел в историю, как самый «обаятельный» маньяк. Родился Банди в состоятельной и уважаемой семье. Воспитывали его, правда, бабушка и дедушка, и лишь во взрослом возрасте Банди узнал, что они не его настоящие родители. В детстве Банди сильно зависел от порнографии, он бродил по улицам и искал в мусорных баках изображения обнаженных женщин. Однако это не помешало ему закончить Вашингтонский университет со степенью в области психологии.

После окончания учебы будущий убийца устроился на службу к губернатору Вашингтона, где работал над избирательной компанией. Более того, спустя некоторое время Банди поступил в юридическую школу. Молодой человек подавал большие надежды, казался крайне успешным и респектабельным.

Однако в 27 лет Банди совершил свое первое убийство, и больше не смог остановиться. Маньяк признался в тридцати преступлениях, но эпизодов, скорее всего, гораздо больше. Жертвами Банди были молодые девушки и маленькие девочки. Психологи описывают Банди, как социопата и садиста, который получал удовольствие во время убийств и после, так он чувствовал свою власть.



Банди обвиняет в своих преступлениях жестокую порнографию, к которой он пристрастился, якобы только с помощью насилия он мог испытывать сексуальное удовольствие. Каждый раз Банди покорял незнакомок своей харизмой, они по собственной воли садились к нему в машину и уезжали в незнакомом направлении. Более того, преступник был женат, удалось это ему сделать, уже будучи приговоренным к смертной казни.



Разоблачить серийного убийцу удалось благодаря его подружке Лиз Кендалл. Девушка подозревала ухажера в совершении преступлений, о которых тогда говорила вся Америка. Надо сказать, арест и задержание были очень сложными, Банди умело зачищал следы, и лишь по счастливой случайности в его машине удалось найти волос одной из жертв. На суде Банди до последнего пытался очаровать присяжных, он был уверен в своем успехе. Именно поэтому и отказался от сделки, которая гарантировала бы замену смертной казни пожизненным заключением. Но улики против убийцы были сильными, поэтому Теда Банди приговорили к смертной казни на электрическом стуле. Маньяк во время своего тюремного заключения активно общался со СМИ и следствием, осталось даже интервью, которое дал мужчина прямо за час до смерти. В нем он объяснял мотивы своих преступлений и чувства, которые испытывал во время убийств. В результате Банди казнили на электрическом стуле в 1989 году.

Андрей Чикатило

Самый жестокий и известный советский маньяк Андрей Чикатило совершил как минимум 43 убийства. Жертвами Чикатило были дети, подростки и молодые женщины. Биография преступника ничем не отличается от обычной жизни советского гражданина. После окончания школы он пытался поступить на юридический факультет МГУ, однако, не добрав нужное количество балов, пошел в училище. Позже Чикатило окончил институт по направлению «русский язык и литература». Какое-то время он работал в школах и даже заменял директора, однако, не мог удержаться долго на одном месте из-за сексуальных домогательств к ученикам.



Первой жертвой Чикатило стала девятилетняя девочка. После первого преступления Чикатило заметила полиция, однако, в смерти ребенка обвинили другого убийцу – Александра Кравченко. Когда последнего расстреляли, Чикатило снова начал убивать. За один 1984 год маньяк убил 15 человек, что считается пиком его преступлений. Как и другие серийные убийцы, Чикатило был нарциссом, психопатом и садистом. В 1985 году мужчину арестовали, потому что полиция нашла у него подозрительные вещи: скотч, веревку, нож, вазелин. Доказательств тогда не было и Чикатило отпустили. После этого он убил еще порядка двадцати человек. На следующий год началась сама крупная операция в истории СССР по поимке преступника – «Лесоповал». Арестовали маньяка только спустя пять лет, он долго все отрицал и ни в чем не признавался до разговора с психиатром Александром Бухановским. И только спустя две недели Андрей Чикатило признался в преступлениях. Его казнили в 1994 году выстрелом в затылок.

Пол Бернардо и Карла Хомолка

Не всегда даже серийные убийцы действуют в одиночку. Например, супруги Пол Бернардо и Карла Хомолка из Канады совершали преступления вместе. Молодые люди познакомились в молодости, Пол не скрывал своих садистских наклонностей, избивал Карлу и всячески ее унижал, но девушке это даже нравилось. Спустя некоторое время внешне привлекательные молодые люди поженились. Оказалось, что Бернардо положил глаз и на младшую пятнадцатилетнюю сестру Хомолки. Карла не стала препятствовать страшным желаниям мужа и организовала встречу с сестрой, пригласив подростка домой на ужин. В еду добавили снотворное, в процессе насилия девочка проснулась. Сначала ее тошнило, а потом она задохнулась. Весь процесс супруги снимали на камеру.



На этом убийцы не остановились, они похитили подростка на улице и целые сутки над ней издевались, а потом убили. Третьей жертвой садистов стала подросток Кристин Френч. Для нее парочка изобразила туристов, а позже угрожая ножом, Бернардо заставил девочку сесть в машину. Ее мучили целых два дня перед тем, как убить. В очередной раз все снимали на видео.



Однако после этого инцидента Карла Хомолка решила раскаяться и принесла в полицейский участок кассеты с видеозаписями преступлений. В результате Бернардо приговорили к пожизненному заключению, которое он отбывает в маленькой одиночной камере. А Хомолка провела в тюрьме двенадцать лет, после чего вышла и снова сочеталась узами брака.

Эйлин Уорнос

Думать, что серийным убийцей может быть только мужчина – большая ошибка. Кровожадные и садистские наклонности могут быть и у женщин. Эйлин Уорнос родилась, когда ее матери было всего четырнадцать лет, поэтому девочку на воспитание забрали бабушка и дедушка. Уоронс утверждает, что дед насиловал ее вместе со своими друзьями, однако, найти какие-либо доказательства не удалось. Уже в 11 лет Уорнос начала заниматься бытовой проституцией, она меняла секс на сигареты, а в 15, когда ее бабушка умерла, продажа собственного тела стала для Уорнос единственным доходом.



Уоронс виновна в убийстве семи человек – все они мужчины, которых она убила огнестрельным оружием. Когда женщину арестовали, она утверждала, что каждый хотел ее изнасиловать, когда она работала проституткой, поэтому она оборонялась. Позже женщина поменяла свои показания, сказав, что на самом деле, совершила убийства с целью грабежа и не хотела оставлять свидетелей. Однако незадолго до казни в беседе с режиссером Ником Бромфильдом, Уоронс утверждала, что оборонялась, но больше не хочет находиться в камере смертников, предпочитая умереть, поэтому и изменила свои показания.

«Вы меня саботировали! Общество и копы и [вся] система! Женщину, которую изнасиловали, собираются казнить, и этот [сюжет] используется в книгах, фильмах!», – такими были ее последние слова перед камерой.

В 2003 году на экраны вышел фильм «Монстр» с Шарлиз Терон в главной роли. Он посвящен истории Эйлин Уоронс.

Источник : https://mir24.tv/articles/16358595/samye-strashnye-seriinye-...

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