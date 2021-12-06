Признаки того, что муж устал от отношений

Отношения не рушатся в одночасье. Всегда есть тревожные звоночки, но они, пожалуй, едва уловимы. Увы, многие из нас думают, что партнер никуда не денется, а его новые слова или взгляды не стоят внимания.

Вот эти 7 изменений в поведении вашего мужа – индикаторы того, что он вами сыт по горло. Дамы, не игнорируем, а сражаемся за свое счастье!

1. Он внезапно отдалился

Вероятно, ваш мужчина уже долгое время пытается подавить раздражение. Иногда его настигают переломные моменты, но он все еще держится и не пишет заявление на развод.

Он разочарован, но не может решиться уйти от вас. Вы можете чувствовать, что муж стал холодным и недоступным.

2. Он молчит

Не ворчит, не спрашивает, почему вы задержались на работе. Безмолвие может принести мир. Но стоп! Это – красный флаг.

" Я не хочу говорить ни о чем, потому что знаю, что это не сработает", – вот его мысли.

3. Он не проводит с вами время

Помните те дни, когда вы не могли оторваться друг от друга? Выходили в свет, подолгу гуляли в городе...

Никуда не выбираясь, вы оба превращаетесь в одиноких волков. Между вами растет расстояние, любые разговоры посвящаются детям и бытовым заботам. Правда, вы давно не обсуждали что-либо другое?

4. У него всегда свои планы

В выходные или праздничные дни он выбирает своих друзей?

Когда вы планируете отпуск, муж не вставляет свои "пять копеек"?

Да, каждый имеет право на свои интересы. Впрочем, если он постоянно старается выпасть из ваших планов, вы получили важное сообщение. Остерегайтесь, если ваш партнер только "за" ваше общение с кем и где угодно.

5. Ему надоел секс

Вы знаете, отсутствие физической близости – нехороший знак. Когда вы прижимаетесь к нему, получаете беспристрастный ответ? Не принуждайте его к сексу. Вероятно, это еще больше навредит.

6. Он не уважает вас

Делает замечания? Посмеивается над вами? Если муж указывает на ваши недостатки перед друзьями или членами семьи, значит, что-то пошло не так.

Публичное неуважительное отношение – не шутка. Это тактика, направленная на то, чтобы оскорбить вас и заставить почувствовать себя отвратительно.

7. Он отвечает целую вечность

Если ему необходимо время для ответа на ваши сообщения – это тоже не признак восторга от общения с вами. Он не заинтересован в том, чтобы быть частью разговора. Вас все еще не беспокоит это?

Если вы заметили хоть один из этих признаков, не паникуйте. Как говорилось выше, это только предупредительные знаки. Они побуждают вас стать лучше. Подумайте о том, что вы можете сделать для отношений, пока не стало слишком поздно.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2363302900968721012/

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