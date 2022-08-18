Головоломка про бочку + задачка на логику

Иногда сделать какие-то действия можно только при помощи специальных инструментов. А если их не оказывается под рукой, то приходится применять всю свою смекалку!

Предлагаем читателю попробовать решить интересную головоломку, которая проверит ваше логическое мышление.

Представьте, что у вас есть бочка, в которую залита вода приблизительно до половины. Вам необходимо проверить, на самом деле ли она наполнена точно до середины, и у вас нет никаких подручных приспособлений, чтобы это сделать. Каким же образом можно проверить, до какого уровня вода залита в бочку?

Но при этом существует некоторый логический парадокс. По сути, полупустой бочонок — ровно то же самое, что и полуполный. А раз обе части этой бочки равны друг другу, получается, что и целые тоже одинаковы. И так как пустая наполовину ёмкость равняется наполовину заполненной, то и пустой бочонок будет равняться полному. Но как же получается этот вывод?

Ответы

Для того, чтобы проверить уровень воды, надо наклонить бочку таким образом, чтобы вода коснулась её внешнего края. Если дно ёмкости показывается из-под воды, то, следовательно, уровень жидкости несколько меньше половины. Когда при наклоне дно бочки не видно, то воды в ней точно залито больше, чем до половины.

Ну, а в том случае, когда край дна бочки оказывается точно на уровне воды, то и воды в бочке ровно половина.

Что касается немного несообразного вывода по поводу равенства полной и пустой бочки: наполовину пустой бочонок — это бочёнок, одна половина которого пустая, а вторая — заполненная. А в рассуждении получилось так, что определение «полупустая» стало означать «половина пустой ёмкости», а «полуполный бочонок» стал означать «наполовину полный». Отсюда и неправильный окончательный вывод.