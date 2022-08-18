Популярные статьи

Свежие комментарии

  • elena zimina
    О чем статья..?Пять признаков за...
  • Ivan Pitkin
    кто жил в то время помнит эту историю. СССР не имело смысла покушаться на Кеннеди. Кеннеди и Хрущёв нашли общий язык....Был ли СССР прича...
  • Александр Лагуткин
    Какая сволочь написала это дерьмо!? Причем тут казахский или украинский народы!? В  центральной России и Поволжье  ...Самое зловещее пр...

Головоломка про бочку + задачка на логику

Иногда сделать какие-то действия можно только при помощи специальных инструментов. А если их не оказывается под рукой, то приходится применять всю свою смекалку!

Предлагаем читателю попробовать решить интересную головоломку, которая проверит ваше логическое мышление.

Представьте, что у вас есть бочка, в которую залита вода приблизительно до половины. Вам необходимо проверить, на самом деле ли она наполнена точно до середины, и у вас нет никаких подручных приспособлений, чтобы это сделать. Каким же образом можно проверить, до какого уровня вода залита в бочку?

Пораскинь мозгами: головоломка про бочку + задачка на логику

Но при этом существует некоторый логический парадокс. По сути, полупустой бочонок — ровно то же самое, что и полуполный. А раз обе части этой бочки равны друг другу, получается, что и целые тоже одинаковы. И так как пустая наполовину ёмкость равняется наполовину заполненной, то и пустой бочонок будет равняться полному. Но как же получается этот вывод?

Ответы

Пораскинь мозгами: головоломка про бочку + задачка на логику

Для того, чтобы проверить уровень воды, надо наклонить бочку таким образом, чтобы вода коснулась её внешнего края. Если дно ёмкости показывается из-под воды, то, следовательно, уровень жидкости несколько меньше половины. Когда при наклоне дно бочки не видно, то воды в ней точно залито больше, чем до половины.

Ну, а в том случае, когда край дна бочки оказывается точно на уровне воды, то и воды в бочке ровно половина.

Головоломка про бочку + задачка на логику

Что касается немного несообразного вывода по поводу равенства полной и пустой бочки: наполовину пустой бочонок — это бочёнок, одна половина которого пустая, а вторая — заполненная. А в рассуждении получилось так, что определение «полупустая» стало означать «половина пустой ёмкости», а «полуполный бочонок» стал означать «наполовину полный». Отсюда и неправильный окончательный вывод.

А вы знали об  этом?

В 1813 году после Битвы народов Александр I наградил Михаила Милорадовича Знаком Отличия Военного Ордена. Через несколько дней  Милорадович подал рапорт Аракчееву, в котором просил увеличить свое жалование на треть. В полном соответствии со статутом награды. которую в просторечии звали "Георгий V класса".Вот только эти «Георгии» полагались нижним чинам. И согласитесь, увеличить жалование нижнего чина – рядового или унтер-офицера совсем не то же самое, что увеличение на треть генеральского жалования. Аракчеев пошел к Александру I, чтобы он сам решил, что делать в такой ситуации. А тот ответил:" Что же тут поделать. Если по закону так положено, то давайте ему увеличим"!

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть: 

«Cтукачество»: почему русские считают это самым позорным поступком https://otari.mirtesen.ru/blog/43410060836/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!

 

     
Обсудить

Картина дня

наверх