Генерал Красной Армии, который грозил «порубить Сталина шашкой»- как ему отомстил вождь?

Накануне Великой Отечественной войны под «каток репрессий Ежова» попало немало офицеров и генералов Красной армии, многие из которых имели славный боевой опыт.

Одни оказались неугодными, другие представляли опасность для Советской власти. Но были и такие, которые позволили себе оскорбление самого «товарища Сталина». Сегодня мы поговорим про такой случай.

Начало военной карьеры

Давид Аронович Гутман, а именно такое имя при рождении получил будущий «красный» комдив, родился в 1896 году в Украине. Он был родом из простой крестьянской семьи. До начала Первой Мировой Войны работал слесарем.

Когда началась война, его призвали в царскую армию. Довольно быстро он проявил свой военный талант, дослужившись до прапорщика. Шмидт был смелым и решительным офицером, поэтому регулярно получал награды, став полным кавалером Георгиевского ордена.

К большевикам он присоединился в 1917 году. Принимал активное участие в становлении Советской власти в своих родных Прилуках. Был в плену, попал под расстрел, но чудом выжил, получив лишь ранение. После окончания войны возглавлял партизанский отряд у себя на Родине.

На службу в РККА Шмидт пришёл осенью 1918 года. Сперва командовал полком, затем ему доверили бригаду. Принимал участие в знаменитой обороне Царицина. В период с 1920 по 1921 год дважды получал орден Красного Знамени. Вторую награду ему вручали по личному распоряжению Иосифа Сталина.

Стоит отметить, что Шмидт никогда не прятался за спинами своих подчинённых, всегда шёл в бой вместе с ними. К своим 23 года он уже успел получить целых 9 боевых ранений. После окончания Военной академии РККА, возглавил механизированную бригаду, входящую в состав Украинского военного округа.

Своенравный комдив

Дмитрий Шмидт никогда не скрывал, что был ярым поклонником Троцкого и его политических взглядов. Он всегда ревностно отстаивал его идеи и был готов «убить каждого», кто имел какие-либо сомнения. Стоит отметить, что у комдива был очень вспыльчивых характер, он не умел сдерживать свои эмоции, за что в последствии и пострадает.

К примеру, в его биографии есть эпизод конфликта с одним из офицеров, который осмелился оскорбить жену комдива. Тот не стал долго думать, выхватил револьвер и выстрелил ему в живот, после чего спустил с лестницы. К счастью, офицер остался жив, поэтому инцидент предпочли замять и Шмидта не наказали. Впрочем, его «горячий» нрав сыграл с ним злую шутку.

Причина ареста комдива и конфликт со Сталиным

Всем известно, что изначально Сталин не любил Троцкого, и всячески высмеивал его идеи. Однако, Шмидт очень почитал его, и не был готов прощать подобные выходки даже «вождю народов».

Во время Пленума 1927 года, Сталин позволил себе нелестные высказывания в адрес Троцкого. Накануне Троцкого и Зиновьева и вовсе исключили из ЦК, обвинив в оппозиционной деятельности.

После окончания Пленума Шмидт не постеснялся высказать Сталину все свои претензии прямо в лицо. Мало того, он даже угрожал ему обрубить уши шашкой. Советский дипломат Александр Бармин в своей книге вспоминает:

«Подойдя к генсеку, Шмидт стал поносить его самыми разными словами, на которые только способен настоящий солдат. В конце разговора он схватился за свою шашку и пообещал, что когда-нибудь отрубит Сталину уши».

По воспоминаниям дипломата, сам Иосиф Виссарионович никак не отвечал на эти оскорбления и угрозы, предпочитая промолчать. Однако, все прекрасно понимали, что подобная выходка комдива вряд ли будет оставлена без внимания. Месть состоялась спустя десяток лет.

Месть Сталина

В 1936 году, когда начались активные чистки в рядах РККА, под непосредственным контролем самого главы НКВД Ежова, среди арестованных оказался и Дмитрий Шмидт.

По официальной версии, причиной ареста послужило членство в троцкистско-зиновьевской контрреволюционной террористической организации. Однако, большинство современных историков считают, что причиной ареста была именно личная обида, нанесённая Шмидтом Сталину. Таким образом «Коба» решил отомстить своему обидчику.

Арест состоялся 5 июля 1936 прямо в Киеве. Следствие длилось почти год. В течение этого времени Шмидт признался во всём, что ему инкриминировали. Впрочем, по свидетельствам очевидцев, к нему применяли самые изощрённые методы допроса, включая пытки.

Этот факт подтвердил и сам Шмидт во время суда, когда отказался от своих ранее данных показаний, сославшись на пытки. Впрочем, для суда было достаточно и показаний других лиц, оговоривших комдива.

Решением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 19 июля 1937 года Дмитрий Аркадьевич Шмидт был признан виновным в террористической и контрреволюционной деятельности. Приговор – смертная казнь. Приговор привели в исполнение на следующий же день, после чего его тело кремировали и захоронили на кладбище в Донецке.

Спустя 19 лет, в июле 1957 года, решением всё той же коллегии, Дмитрий Аркадьевич Шмидт был реабилитирован посмертно. Спустя ещё 10 лет ему вернули права на ранее отобранные награды, среди которых было два ордена Красного Знамени РСФСР.

Как Вы считаете, был ли расстрел Шмидта местью Сталина?

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытно, почему автор статьи Давида Ароновича Гутмана превратил в Дмитрия Аркадьевича Шмидта?!Так или иначе, Шмидт был настоящим мужчиной, а не промокашкой как многие сталинские холуи!Промолчав же и не сказав ничего Шмидту, изувер Сталин лишний раз продемонстрировал свою трусость и подлость коварного убийцы!

Общее число репрессированных и убитых палачом народов Сталиным сегодня невозможно точно установить, поскольку он приказал уничтожить большинство архивных документов, однако речь однозначно идет о десятках миллионов людей!

Любопытно, что именно поэтому, чтобы скрыть катастрофическую убыль населения при переписи населения 1937 года, тиран всех времен и народов назначил новую перепись в 1939 году, расстреляв объективных и честных руководителей переписи Ивана Краваля и Олимпия Квиткина .

Соратники Сталина по партии еще до революции иронизировали над тем, как молодой Иосиф выговаривал с грузинским акцентом: «Битие определяет сознание!». Репрессиями и террором Сталин целенаправленно «убивал в людях людей». И чем масштабнее были репрессии, тем больше Сталин говорил о гуманизме, светлом будущем и социальной справедливости.

Коба сделал простой практический вывод: если человек смирится с абсолютно несправедливым лишением свободы или расстрелом родственников и близких, значит, он абсолютно сломлен морально и даже начнет через некоторое время оправдывать «Хозяина». И если страстью Наполеона были военные победы, то всепоглощающей страстью Сталина была реальная тотальная власть – способность распоряжаться судьбой отдельных людей!

Все эти варварские злодеяния лживая советская пропаганда и сам кровожадный вождь на протяжении десятилетий скрывали от советских людей (странно, о них не любят вспоминать и сейчас) , объясняя катастрофический разгул репрессий вынужденной мерой в сложившейся ситуации!

В этом отношении любопытна история создания фильма «Иван Грозный».Как известно, за первую серию фильма , в которой описывается ранний период правления Ивана IV, режиссер Сергей Эйзенштейн и съемочная группа получили Сталинскую премию первой степени.

А вот вторая серия, посвященная опричнине и борьбе царя с боярами, главному цензору «демократической» советской страны Сталину не понравилась и она была запрещена для показа. Главной претензией вождя было то, что, показав Ивана Грозного жестоким царем, Эйзенштейн якобы не смог убедительно обосновать, почему тогда необходима была подобная жестокость!

Кроме того, ему не понравилось, что опричники были показаны, как своевольная, дикая, репрессивная сила, не несущая никакого прогресса государству. Безусловно, именно поэтому тиран Сталин запретил эту серию фильма, поскольку все кто увидел бы этот фильм сразу бы провели параллели с его злодейским репрессивным режимом! И только после смерти зловещего и подлого диктатора советские люди увидели вторую серию этого фильма .

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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