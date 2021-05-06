Зюганов назвал виновных в нищете россиян

Доходы россиян падают из-за либералов во власти РФ. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«По итогам 2020 года реальные доходы россиян упали до минимума с 2010 года. Вторичная причина такой катастрофической ситуации заключается в резком ускорении инфляции и росте обязательных платежей. А первичная — в антинародном финансово-экономическом курсе, которым страну ведут либералы во власти», — написал политик в своем telegram-канале. Конкретных имен он при этом не назвал.

Ранее Зюганов обвинил чиновников в обнищании граждан России и вымирании населения страны, пишет «Национальная служба новостей». Позднее он посчитал виновным в нищете россиян олигархов, которые не выделяют средства на поддержку экономики и не платят нормальные налоги. Однако после опубликования декларации о доходах депутатов Госдумы СМИ обвинили членов КПРФ во владении имуществом за рубежом, что эксперты назвали уроном для репутации партии, сообщает RT.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Дорогой ты мой "образцовый" коммуняка Геннадий!Главными виновниками в беспредельной нищете россиян в первую очередь являются твои кровожадные дружки-нехристи большевики, которые во главе с Лениным и Сталиным отобрали у России путь, по которому она шла долгими столетиями и парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации!

Всего несколько лет понадобилось Ленину, чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение. Именно большевики во главе с Лениным стремились парализовать сознание человека, данное богом и превратить советского человека в бездумное существо, лишенное ума, чести и совести. К сожалению, им это удалось, поскольку и сейчас можно встретить одурманенных поклонников вождя , все еще слепо верящих в торжество коммунизма, который при таком примитивном мышлении наступит только на том свете !

Уверен, что если бы революционному солдату или матросу 1917 года показали ленинско-сталинский колхоз или завод из ближайшего будущего — то он повернул бы свою винтовку против большевиков как против ещё больших угнетателей и рабовладельцев, чем "царизм".

Разве не преступление полное уничтожение частной собственности в России, в результате чего советской власти за все годы своего существования так и не удалось полностью накормить, одеть и обуть свой народ, в то время как Российская империя была мировым лидером в производстве продовольствия и «кормила» всю Европу!

Разве не преступление отмена Сталиным НЭПа, раскулачивание и репрессирование крестьян, разбогатевших уже в советское время на законных основаниях благодаря своему трудолюбию, в результате чего возник чудовищный голодомор, унесший миллионы человеческих жизней.

Именно пагубное отношение к частной собственности и явилось главной ошибкой большевиков, которые , к сожалению, боролись не с бедностью , а с богатыми! Безусловно, в 1917 г. было весьма несправедливо, а главное преступно – отнять у богатых , чтобы отдать бедным, которые , как ни странно, от этого до сих пор не стали богаче! В условиях же развитого капитализма богатые сами создали все условия для нормальной жизни трудящихся , создав им не виртуальный , а настоящий социализм (наглядным примером служит сегодняшний социализм в Швеции, Исландии и т.д.)!

Большевики же с самого начала своего становления делали все возможное, чтобы ,наоборот, уничтожить частную собственность! В результате они получили то, что получили – крах виртуального социализма. В этом отношении поучителен пример Китая , который добился процветания лишь после того, как изменил своё отношение к частной собственности, сделав её неотъемлемой частью социалистического пути развития!

Любопытно также , если советская власть была такая демократичная и заботливая, то почему после стольких лет существования у этой власти было столько противников и недоброжелателей среди людей различных национальностей? Почему , например, в ВОВ было столь массовое предательство со стороны не только представителей малых народов, но и самих русских, украинцев белорусов и т.д., чего, пожалуй, не помнит история России .

Безусловно, столь массовый советский коллаборационизм является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик и т.д .

В этом отношении вызывает возмущение, когда слушаешь некоторых нерадивых историков и многих слабоумных россиян, которые считают, что если бы не большевики, то русский народ не достиг бы таких высот! Выходит , что страну таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Ломоносов, Достоевский и т. д. населяет умственно отсталый, дикий и нецивилизованный русский народ, неспособный к прогрессивному эволюционному развитию.

И разве не большевики виноваты, что старая довольно унизительная советская поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ !» до сих пор не утратила свою актуальность! Неужели Великая Российская Империя и далее не смогла бы успешно развиваться обычным эволюционным путем развития, как это было во многих прогрессивных странах?

Несомненно, большевики создали Великую Державу, но за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей, и т.д . Безусловно, все эти жертвы можно было хоть как-то еще оправдать, если этот утопический строй со временем не рухнул бы как карточный домик.

Само собой, сторонники большевиков однозначно возлагают вину за это в первую очередь на последующих якобы бездарных руководителей советского государства, но не могли же они все быть таковыми, тем более что их «выбирал» непосредственно советский народ.

Дорогие мои, в 1991 году произошла революция, в результате чего социализм с гарантированным правом на труд, отдых, образование, медицину закончился. Его больше нет, поскольку ресурсы страны не безграничны и эта лафа ( бесплатное образование , медицина , жилье и т. д.) не могла продолжаться вечно. Не вызывает сомнений, что если бы этот «виртуальный социалистический строй» не рухнул, то товарищи коммунисты ,кормя и поя союзные республик и различные коммунистические партии во всем мире, однозначно разорили бы Матушку-Россию !

Ни одной стране мира не удалось построить идеальное и полностью справедливое общество, такой страны пока просто не существует. Только безнадежные идеалисты и завистливые неудачники могут верить в то, что можно построить общество, где все будут равны. Один раз такое «идеальное» общество уже построили большевистские фанатики и что из этого получилось мы все хорошо видим.Как тут не вспомнить слова великого Бисмарка «Если Вы хотите построить социализм, то выберите страну, которую не жалко»!

А ведь если бы не октябрьский переворот, уверен, сегодня русский народ был бы самым богатым, процветающим и одним из самых многочисленных в мире! Ведь недаром великий русский ученый и общественный деятель Дмитрий Иванович Менделеев в своем труде „К познанию России“,всесторонне проанализировав демографическое и экономическое положение Российской империи, утверждал, что к 2000 году население России будет 600 миллионов человек!

Немаловажно , что теперь в России не социализм , не капитализм, а что-то непонятное. Должно пройти еще много времени, чтобы полностью отказаться от советского прошлого и построить справедливое и процветающее общество. Пока же этого не произойдет, никакой президент не сможет изменить экономику и внутреннее положение страны , даже Путин.

Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм , минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества ),то они обрекут себя опять на голод и нищету. Безусловно, второй подобный кровавый и разрушительный переворот Матушка-Россия точно уже не перенесет и очутится на задворках истории !

Именно поэтому россияне должны полностью отказаться от кровавого советского прошлого и примитивного советского мышления и только тогда они смогут построить процветающее современное общество и жить так , как подобает людям , населяющим столь богатую природными ресурсами Великую страну !Именно поэтому этого Иванушку-дурочка Зюганова вместе со своей утопической коммунистической партией давно пора послать в пешее эротическое путешествие на три буквы!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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