Бердыш: чем уникально самое знаменитое оружие русских стрельцов

На вооружении первого на Руси регулярного пешего армейского подразделения, известного как Стрелецкое войско, было клинковое оружие и огнестрельное — пищали и мушкеты. Однако самым узнаваемым орудием стрельцов был знаменитый бердыш, который в XV — XVII веках стал неотъемлемым атрибутом их образа.

Конструктивные особенности

Конструктивно состоящий всего из двух деталей, бердыш являет собой уникальное устройство, которому одновременно присуща простота и эффективность. Благодаря особенностям его конституции даже неподготовленный горожанин при помощи его мог нанести противнику сокрушительный удар, не прилагая много усилий.

Элементарными частями бердыша являются: колюще-рубящее полотно-топорище и древко-ратовище с заострённым концом — втоком, позволявшим легко вонзить его в землю. В свою очередь топорище состоит из венчающего его острия, наточенного лезвия, прилегающей к рукояти незаточенной косицы, располагающегося напротив лезвия тупья, и, конечно же, обуха.

К слову именно наличие оттянутой вниз косицы позволило выделить бердыш в отдельный вид оружия, отличный от секиры или алебарды. С её помощью нижняя часть топорища крепилась к древку, благодаря чему стало возможным увеличение длины и ширины лезвия, повышение прочности изделия и гашение ненужной вибрации при замахе и ударе.

Происхождение бердыша

Дмитрий Власов в статье «К вопросу о происхождении и бытовании бердышей в России XVII века», полагает, что прародиной данного холодного оружия является Западная Европа. Ссылаясь на историка Александра Кирпичникова, он заявляет, что предком бердыша, представляющим собой двуручный длиннодревковый боевой топор с широким лезвием в форме полумесяца, является широколезвийная секира.

Другими родственниками бердыша считаются распространённые в средневековой Европе алебарды, глефы, фальшарды, кузы, турецкие боевые топоры — тирпаны, и даже японские длинные ножи — нагамаки и нагинаты.

Первые художественные изображения бердыша обнаруживаются на страницах Библии Холкхэма (1327—1335 годы) и в манускрипте 1325—1375 годов, который хранится в Национальной библиотеке Франции.

Одни исследователи склоняются к мнению, что бердыши были приняты на вооружение пехоты русской армии (ополчения) во времена властвования Московского князя Василия II Темного (1425 -1433 годы). Иные историки считают, что этот тип холодного оружия появился на Руси после Ливонской войны 1558—1583 годов, и был заимствован у польско-венгерской пехоты.

Зато большинство историков сходятся во мнении, что название «бердыш» перекочевало в русскую речь из польского языка, в котором словом «berdysz» именовалась боевая секира. В свою очередь данная лексема имеет немецкие корни в виде слова «barda», обозначающего боевой топор с широким лезвием, отсюда, кстати, проистекает связь с термином «hellebarde» — ранее упомянутой алебардой.

Причина популяризации

Отличительной чертой бердыша была простота и дешевизна его изготовления, а также лёгкость в использовании, из-за чего данный вид оружия довольно быстро обрел популярность в русской армии и среди ополченцев.

Поскольку для изготовления бердышей не требовалось особых инженерных знаний, сложной технологии обработки металла и высокого кузнечного мастерства, они очень быстро заполонили рынок вооружения Московского государства, и в XV–XVII веках вошли в арсенал стрелецкого войска.

Данное оружие не теряло своих боевых свойств, даже если его лезвие мастерилось из низкопробной стали, применявшейся для создания основной массы бердышей.

Вместе с тем для княжеской и царской охраны, участвовавшей в церемониальных действиях, изготавливались специальные бердыши, отличавшиеся особой прочностью топорища и изящностью декоративной отделки.

В каждом регионе Русского государства существовал свой стандарт и технология создания бердыша. Сохраняя конструктивную сущность, местные мастера варьировали длину и форму лезвия, а также общий вес оружия.

Однако с 1656 года царский указ стандартизировал производство бердышей: вес стрелецкого орудия — 1,5 кг, масса церемониального образца — 3 кг, длина древка — 1,42 м, на нижнем конце которого устанавливался железный наконечник – «копейцо».

Боевое применение

Бердыш являлся многофункциональным холодным оружием, одинаково эффективным как для атаки, так и для самообороны.

Его длинное закруглённое лезвие с лёгкостью скользило по защитным доспехам противника и без труда рассекало их.

Длинная рукоять оружия позволяла стрельцам держать врага на безопасном для себя расстоянии или сваливать с лошади кавалериста, а венчавшим топорище остриём наносить им смертельные колющие ранения.

Широкое лезвие топора помогало бойцам защищаться от огня неприятеля.

Воткнув древко бердыша в землю, стрельцы превращали его в отменный упор для стрельбы из тяжёлой пищали.Кроме того из этих длиннодревковых орудий боя строились лёгкие противокавалерийские заграждения. Для этого в отверстия, присутствовавшие на задней части лезвия, вставляли кольца, через которые продевали верёвки, таким образом, связывая между собой, сразу несколько воткнутых под углом бердышей.

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