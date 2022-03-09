Каких мужчин выбирают женщины?

Женщины, как известно, любят мачо. Но когда речь заходит о семье, физическая привлекательность и статус партнера отходят на второй план. А что говорит по этому поводу наука?

Завязывая мимолетный роман, женщины ориентируются прежде всего на физическую привлекательность мужчины. Но когда речь идет о длительных отношениях, доброта и отзывчивость партнера для них важнее его привлекательности и статуса.

Как вы считаете, хороший (или милый, славный) парень — это комплимент? Или это такая вежливая формула, за которой скрывается обидное «ничего особенного»?

Вообще-то, женщины обычно говорят, что с удовольствием встречались бы с хорошими парнями. Но почему-то в фильмах, книгах и рекламных роликах мы видим иные сюжеты: там успехом у женщин пользуются отнюдь не «хорошие» и «милые», а напротив, решительные и самоуверенные (что называется, крутые) — и зачастую совсем не «хорошие» — мужчины. Фильмы, книги и реклама не врут — они адекватно отражают укоренившееся в обществе мнение: женщины всегда предпочтут мачо самым что ни на есть милым и славным мужчинам.

Но так ли обстоит дело в реальной жизни?

На ночь или навсегда?

«Феноменом хорошего парня» давно интересуются западные исследователи, накопившие на этот счет интересные данные.

Уточним, что под хорошим парнем в данном случае подразумевается тот, кому свойственны доброта, ответственность, неконфликтность, способность к сочувствию, забота о других людях.

Американские психологи Джоффри Урбаньяк и Питер Киллман провели такой эксперимент. Они создали на сайте знакомств три вымышленных профиля молодых людей, для себя обозначив их как «славный парень», «нейтральный парень» и «крутой парень». В каждом профиле были даны рассуждения на тему, кто такой «настоящий мужчина». Славный парень «описывал» его как доброго, внимательного, осознающего свои чувства, «не-мачо», для которого на первом месте — удовольствие партнерши, а не свое собственное.

«Нейтральный» — как человека, знающего, чего хочет, и умеющего этого добиться, того, кто хорошо относится к своей любимой женщине. Наконец, по мнению крутого парня, настоящий мужчина знает, чего хочет, умеет этого добиваться, держит всех в кулаке и не любит телячьих нежностей. Затем 200 студенткам — участницам эксперимента было предложено оценить все три профиля и выбрать того, с кем бы они пошли на свидание.

Результаты удивили самих исследователей: «славного» парня выбирали вдвое чаще, чем «нейтрального», и в 8 раз чаще, чем «крутого». Причем эти предпочтения не зависели от внешней привлекательности молодых людей.

По оценкам девушек, «славный» парень был более перспективен как потенциальный жених, постоянный бойфренд или платонический друг. Но не очень подходил как партнер для мимолетной связи.

Американские психологи Норман Ли и Дуглас Кенрик пришли к похожим выводам: завязывая мимолетный роман, женщины исходят прежде всего из привлекательности партнера. Но когда речь идет о длительных отношениях, доброта и отзывчивость партнера для них важнее его привлекательности и статуса.

Быть хорошим — это еще не все…

Выводы ученых — это хорошая новость для хороших мужчин. Однако шансов на успех у женщин у них еще больше, если в придачу к доброте, дружелюбию и альтруизму они обладают доминантностью! В этом случае они представляются женщинам более привлекательными и физически, и сексуально. А вот одна лишь доминантность сама по себе нисколько не повышает привлекательность мужчины в глазах женщин, как показали исследования американских психологов Лауры Дженсен-Кемпбелл, Уильяма Грациано и Стефана Уэста.

Урбаньяк и Киллман отмечают, что женщины все-таки ожидают от «хорошего парня» некоторых дополнительных бонусов. Например, в идеале он должен быть способен разделить с ними увлечения и интересы. Или же быть яркой личностью, способной увлечь партнершу в мир своих интересов. Потому что, иронически замечают Урбаньяк и Киллман, никакой хороший парень не будет привлекательным, если по ходу дела выяснится, что он скучный.

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