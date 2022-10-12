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ФСБ установила организаторов теракта на Крымском мосту, часть участвовавших в подготовке уже задержана

ФСБ установила организаторов теракта на Крымском мосту, часть участвовавших в подготовке уже задержана

 

Расследование подрыва грузовика на Крымском мосту продолжается, установлены организаторы теракта, а также исполнители, часть участвовавших в подготовке уже задержана. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

Сотрудниками ФСБ установлено, что организатором теракта на Крымском мосту является Главное управление разведки Минобороны Украины во главе с Кириллом Будановым, сотрудники украинских спецслужб и привлеченная агентура. На данный момент установлены 12 человек, причастных к подготовке взрыва на мосту, восемь из них уже задержаны и дают показания. Среди задержанных пять граждан России, трое - Украины и Армении.

Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура

- говорится в сообщении ЦОС.

Установлено, что взрывное устройство было замаскировано в рулоны с пленкой. Груз был направлен из Одессы в Болгарию, откуда уже попал в Грузию, затем в Армению и уже в Россию. В Армении при растаможивании была проведена подмена документов, у груза сменился отправитель и получатель. По новой накладной паллеты с пленкой прибыли в Армавир, где снова были подменены документы со сменой отправителя и получателя, в качестве которого выступила несуществующая фирма в Симферополе.


Груз был загружен в фуру, которая и была подорвана при следовании по мосту, контроль за движением груза по всему маршруту осуществлял сотрудник военной разведки Украины.

(...) контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся "Иваном Ивановичем"

- заявили в ФСБ.

Оперативные и следственные действия по уголовному делу продолжаются.

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А вы знали об  этом?

Как-то Алексей Николаевич Толстой, работая над своим романом «Петр Первый» ,  принес Сталину документ, а именно некое письмо, которое явно свидетельствовало о том, что Петр I по своему происхождению — вовсе не русский, как считалось ранее, а грузин! Примечательно, но Сталин столь необычному инциденту нисколько не удивился. Более того, после ознакомления с документами попросил Толстого сей факт утаить, дабы не давать ему возможности стать публичным, аргументировав свое желание достаточно просто: «Оставим им хоть одного «русского», которым они могут гордиться!».  

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