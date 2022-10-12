ФСБ установила организаторов теракта на Крымском мосту, часть участвовавших в подготовке уже задержана

Расследование подрыва грузовика на Крымском мосту продолжается, установлены организаторы теракта, а также исполнители, часть участвовавших в подготовке уже задержана. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

Сотрудниками ФСБ установлено, что организатором теракта на Крымском мосту является Главное управление разведки Минобороны Украины во главе с Кириллом Будановым, сотрудники украинских спецслужб и привлеченная агентура. На данный момент установлены 12 человек, причастных к подготовке взрыва на мосту, восемь из них уже задержаны и дают показания. Среди задержанных пять граждан России, трое - Украины и Армении.- говорится в сообщении ЦОС.Установлено, что взрывное устройство было замаскировано в рулоны с пленкой. Груз был направлен из Одессы в Болгарию, откуда уже попал в Грузию, затем в Армению и уже в Россию. В Армении при растаможивании была проведена подмена документов, у груза сменился отправитель и получатель. По новой накладной паллеты с пленкой прибыли в Армавир, где снова были подменены документы со сменой отправителя и получателя, в качестве которого выступила несуществующая фирма в Симферополе.Груз был загружен в фуру, которая и была подорвана при следовании по мосту, контроль за движением груза по всему маршруту осуществлял сотрудник военной разведки Украины.- заявили в ФСБ.Оперативные и следственные действия по уголовному делу продолжаются.

(...) контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся "Иваном Ивановичем"

Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура

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А вы знали об этом?

Как-то Алексей Николаевич Толстой, работая над своим романом «Петр Первый» , принес Сталину документ, а именно некое письмо, которое явно свидетельствовало о том, что Петр I по своему происхождению — вовсе не русский, как считалось ранее, а грузин! Примечательно, но Сталин столь необычному инциденту нисколько не удивился. Более того, после ознакомления с документами попросил Толстого сей факт утаить, дабы не давать ему возможности стать публичным, аргументировав свое желание достаточно просто: «Оставим им хоть одного «русского», которым они могут гордиться!».

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