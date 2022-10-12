ФСБ установила организаторов теракта на Крымском мосту, часть участвовавших в подготовке уже задержана

Расследование подрыва грузовика на Крымском мосту продолжается, установлены организаторы теракта, а также исполнители, часть участвовавших в подготовке уже задержана. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.
- говорится в сообщении ЦОС.
Установлено, что взрывное устройство было замаскировано в рулоны с пленкой. Груз был направлен из Одессы в Болгарию, откуда уже попал в Грузию, затем в Армению и уже в Россию. В Армении при растаможивании была проведена подмена документов, у груза сменился отправитель и получатель. По новой накладной паллеты с пленкой прибыли в Армавир, где снова были подменены документы со сменой отправителя и получателя, в качестве которого выступила несуществующая фирма в Симферополе.
Груз был загружен в фуру, которая и была подорвана при следовании по мосту, контроль за движением груза по всему маршруту осуществлял сотрудник военной разведки Украины.
- заявили в ФСБ.
Оперативные и следственные действия по уголовному делу продолжаются.
А вы знали об этом?
Как-то Алексей Николаевич Толстой, работая над своим романом «Петр Первый» , принес Сталину документ, а именно некое письмо, которое явно свидетельствовало о том, что Петр I по своему происхождению — вовсе не русский, как считалось ранее, а грузин! Примечательно, но Сталин столь необычному инциденту нисколько не удивился. Более того, после ознакомления с документами попросил Толстого сей факт утаить, дабы не давать ему возможности стать публичным, аргументировав свое желание достаточно просто: «Оставим им хоть одного «русского», которым они могут гордиться!».
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