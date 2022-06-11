9 явлений и феноменов, которые наука пока не может объяснить

Люди раскрыли множество земных загадок и секретов и даже побывали на Луне.

Но существует большое количество феноменов и явлений, которые пока не поддаются объяснению. Конечно же у ученых имеются гипотезы, теории и предположения о тех явлениях, о которых мы сегодня поговорим, но никто не может сказать точно, почему они происходят.

Вот 9 загадок, которые до сих пор ставят в тупик экспертов со всего мира.

Ученые до сих пор не знают почему мы зеваем

Люди зевают каждый день, но ученые по-прежнему не разобрались почему. Недавно была предложена гипотеза, согласно которой зевота является терморегулирующим механизмом, позволяющим охладить наш мозг, однако истинная функция этого процесса науке до сих пор не ясна.

Еще одной загадкой для ученых является то, почему зевота «заразна» среди многих социальных животных, таких как человек. В 2005 году в журнале Cognitive Brain Research было опубликовано исследование, в котором утверждалось, что отделы мозга, отвечающие за эмпатию (сопереживание) и социальные навыки активируются в тот момент, когда один человек видит, как зевает другой. В исследовании говорилось, что такая же реакция на зевоту человека наблюдалась и у обезьян.

«Копирование лицевого выражения (мимики) других помогает нам адаптироваться, понять и принять их текущее состояние», — считает Мэтью Кэмпбелл из Университета Эмори.

Именно поэтому, согласно выводам одного исследования, психопаты не так сильно подвержены заразительности зевоты.

Ученые не могут объяснить, почему этот гриб растет только в Техасе и Японии

Гриб Chorioactis geaster – единственный представитель рода Chorioactis, растущий только двух местах на планете, в Техасе и в Японии, считается одним из самых редких грибов на Земле.

Оба места, где произрастает этот гриб, находятся на одной и той же широте, однако микологи пока не смогли понять, почему он растет только в этих двух местах. В опубликованном в 2004 году Гербарием Гарвардского университета исследовании ДНК грибов выдвигалось предположение, что две популяции были разделены по крайней мере девятнадцать миллионов лет назад, что исключает возможность человеческой завоза видов из одного места в другое.

В Техасе гриб имеет прозвище «сигары дьявола». Пока споры гриба находятся внутри плодового тела, он имеет вид коричневой капсулы, которая действительно внешне похожа на сигару. Когда гриб раскрывается и освобождает споры, он напоминает звезду или цветок кактуса. Сигара дьявола при выбрасывании спор издает свистящий звук, это единственный в мире гриб, способный «разговаривать». Может из-за этого у него и появилось такое зловещее название.

Никто не знает, почему огромный шторм северного полюса Сатурна имеет гексагональную форму

Огромный шторм размером с две Земли на северном полюсе газового гиганта Сатурна имеет очень странную гексагональную форму. Годами космический аппарат NASA «Кассини» его изучал и фотографировал, но ученые так и не приблизились к разгадке его тайны. Единственным веществом в природе, обладающим аналогичной гексагональной формой, являются некоторые виды кристаллов, поэтому исследователи понятия не имеют, каким образом знаменитое природное явление Сатурна обрело такую форму.

Дополнительную загадку этому природному явлению добавляет тот факт, что шторм время от времени меняет свой цвет, приобретая то бирюзовый, то желтоватый оттенок. Происходит это раз в несколько лет.

Горбатые киты начали собираться в «супергруппы», поставив в тупик морских биологов

Международная группа исследователей в 2017 году обнаружила, что горбатые киты начали собираться в «супергруппы», чтобы кормиться в субтропических водах рядом с побережьем ЮАР. Это новое и необычное для этих китов поведение, раньше они не отличались такой социальностью.

Киты собирались в «супергруппы», в которых одновременно находилось от двадцати до двухсот особей. Состав «супергрупп» менялся, иногда от них отделялись отдельные особи, иногда они к ним присоединялись, но сама группа не распадалась.

Такое поведение горбатых китов описано впервые, подобных плотных скоплений китов ученые не наблюдали даже в сезон кормления в высоких широтах. Судя по наблюдаемым данным, формирование «супергрупп» начало повторяться из года в год. Авторы работы не знают точно, почему так происходит, но предполагают, что образование «супергрупп» связано с большим количеством китов в регионе, где проводилось исследование.

Наука не может найти точнее объяснение этому «танцующему лесу» в России

Участок хвойного леса в Калининградской области отличается наклоненными и изогнутыми стволами произрастающих там деревьев. Сами деревья были посажены в 1961 году для укрепления песков Куршской косы. Из-за своей причудливой формы лес назвали «танцующим». Некоторые местные жители называют его еще «пьяным лесом».

Существует несколько версий, пытающихся объяснить причину такого искривления стволов деревьев. Например, такая аномалия может вызываться очень сильными ветрами, неустойчивостью почвы или повреждением в свое время молодых растущих сосен гусеницами бабочки, которые поедали развивающиеся верхушечные и, в меньшей степени, боковые почки. После уничтожения верхушечной почки происходил дальнейший рост дерева за счет боковой почки в качестве основной. Вследствие этого при дальнейшем росте происходила деформация ствола, и дерево приобретало необычную форму.

Мы практически ничего не знаем о темной материи и темной энергии

Обычная материя состоит из протонов, нейтронов и электронов, но что из себя представляет темная материя — остается полной загадкой для ученых. Согласно одной из гипотез, темная материя может состоять из частиц, которые мы просто не в состоянии обнаружить и определить. В 2016 году было выдвинуто предположение, что темная материя может состоять из первичных черных дыр.

Темная материя не отражает и не поглощает свет, однако высокие концентрации этого вещества могут искривлять свет, и именно так ученые узнали о ее существовании.

Если предположить, что наши знания о Вселенной и физике верны, то темной материи в космосе должны быть больше, чем обычной. Ученые поясняют, что того объема обычной материи, которая имеется во Вселенной было бы недостаточно для того, чтобы сформировать все то, что нас окружает. Атомы, звезды и галактики, камни, деревья и мы – на все это приходится лишь 5 процентов материи в известной Вселенной. Примерно 25 процентов приходится на темную материю, а остальные 70 процентов – на темную энергию, считают астрофизики.

Ученые понимают, как мурлыкают кошки, но не понимают, зачем они это делают

Долгое время ученые не могли понять, как мурчат кошки, так как специального органа, ответственного за производство таких звуков, у кошачьих не обнаружено. Согласно последним исследованиям, механизм мурлыканья следующий: в коре головного мозга возникают электрические импульсы, которые поступают к располагающимся вблизи голосовых связок мышцам и заставляют их сокращаться. Собственно «аппарат мурлыканья» располагается у кошек между основанием черепа и основанием языка и представляет собой тонко связанные подъязычные косточки. Сокращение мышц возле голосовых связок вызывает их вибрацию.

Причины мурлыканья кошки полностью не ясны. Согласно одной из гипотез, мурлыканье своей вибрацией укрепляет кости кошки, на которых негативно сказывается долгая неподвижность — кошки, как известно, могут спать и дремать по 16—18 часов в сутки. Опираясь на эту теорию, ученые даже предложили использовать «мурлыканье с частотой в 25-100 Гц» для скорейшего восстановления костно-мышечной активности астронавтов, которые долгое время провели в невесомости.

Сотни непонятных сигналов из космоса каждую секунду

Быстрые радиовсплески (FRB) – кратковременные (всего несколько миллисекунд), единичные, но очень мощные выбросы радиоизлучения неизвестной природы, эквивалентные выбросам энергии мощностью 500 миллионов Солнц. Ученые считают, что такие выбросы во Вселенной могут происходить каждую секунду, однако к настоящему моменту было обнаружено лишь немногим больше 30 подобных сигналов.

Быстрый радиовсплеск FRB 121102, чей источник предположительно находится за пределами Млечного Пути, является единственным сигналом с повторяющейся природой. Согласно одному из предположений, его источником может являться молодая нейтронная звезда – один из самых плотных объектов во Вселенной.

В Сибири есть загадочный кратер, причина появления которого точно не известна

На востоке Иркутской области на склоне горы Патомского нагорья находится уникальный по своим характеристикам геологический объект, получивший название Патомский кратер. Высота объекта составляет около 40 м, диаметр по гребню — 76 м. Представляет собой кольцевую структуру центрального типа с насыпным конусом, сложенным известняками и другими горными породами. Конус увенчивается плоской вершиной, которая представляет собой кольцевой вал.

Впервые о кратере стало известно благодаря экспедиции советского геолога Вадима Викторовича Колпакова, который обнаружил его в августе 1949 года. Последующая оценка возраста указала на то, кратер появился около 500 лет назад.

Среди местных жителей носит название «Гнездо огненного орла». Из-за того, что рядом с ним практически нет никаких животных, ходит поверье, что это место связанно со смертью.

В разное время было озвучено множество предположений о вероятной природе этого кратера. Среди наиболее ярких и менее вероятных – падение метеорита, ядерный взрыв и падение космического корабля инопланетян. Согласно наиболее распространенному мнению, кратер мог появиться в результате эндогенных (геологических) причин, связанными с развитием некоего глубинного магматического процесса.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2498199561392097549/

А вы знали об этом?

Некоторые свадебные традиции на Руси носили сакральный смысл. И не только развлечения ради следовали давним ритуалам наши предки, а чтобы помочь молодых в их семейной жизни.К примеру — выкуп косы. Женские волосы поистине обладали некими магическими свойствами, родовой памятью и связью с предками. Немудрено, что новые родственники со стороны жениха хотели выкупить невестку у её родни. Для этого был выкуп косы.На Руси слово "невеста" произошло от — не ведает или "новейшая" в роде. После сватовства в жизни невесты начиналась символическая смерть. Она тихо, как мышка, передвигалась по дому, и носила одежду траурных цветов с длинными рукавами. Уже в своём новом роду молодая женщина меняла наряд, причёску и становилась весёлой. Как бы заново возрождалась.

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