Максим Горький: сколько тратил НКВД на содержание советского писателя №1

Широко известен хрестоматийный образ – пролетарский писатель, бессребреник и чуть ли не босяк. Как бы не так! Горький с детства жил в достатке, любил хорошо одеваться и вкусно есть. Материал не призван очернить образ писателя - лишь дать иную, основанную не на пропаганде, а на реальности, точку зрения.



Широко известен хрестоматийный образ – пролетарский писатель, бессребреник и чуть ли не босяк. Как бы не так! Горький с детства жил в достатке, любил хорошо одеваться и вкусно есть. Материал не призван очернить образ писателя - лишь дать иную, основанную не на пропаганде, а на реальности, точку зрения.



Маленький барчук

Начнём с происхождения. Появился на свет Алёша Пешков в Нижнем Новгороде 16 (28) марта 1868 года в усадьбе деда-купца. Отец работал управляющим большой пароходной конторы. Пешков рано осиротел, а прижимистый дед не баловал мальца денежными реками, но жил будущий Максим Горький лучше 90% других нижегородцев.

Преподнесённый им позже как трагедия уход « в люди» - обычная для его круга практика тех лет. «Мальчик на побегушках» получал 2-5 рублей в месяц. Для сравнения - волжский бурлак имел 15-16 рублей, матрос - 15—20 рублей при несравнимо более тяжёлых условиях работы. Добавим, что жили «мальчики на побегушках» бесплатно в хозяйском доме, кормили их не реже трёх раз в день – тоже бесплатно, с горячей едой. Скитания в молодости по России – прихоть, если не грамотный PR-ход, тогда как раз пошла мода на босяков, бродяг и прочих маргиналов. Впервые подпись «Максим Горький» появляется под рассказом «Макар Чудра», вышедшем в сентябре 1892 года в газете «Кавказ» (Тифлис).



Нижегородский бомонд

Вернувшись на родину, Горький вращается среди, как сейчас бы сформулировали, региональной элиты – ведущие купцы и промышленники, театралы, чиновники. Дружит с Фёдором Шаляпиным. Осуществляет мечту друга, подарив ему деньги на создание школы в 1902 году – сам внёс немалый пай и собрал с нижегородского купечества нужную сумму. Школа работает до сих пор, носит имя Шаляпина. Горький осознаёт силу фотографии, охотно позируя нижегородскому модному фотографу Максиму Дмитриеву. Живёт в хорошо обставленных квартирах.

Босяков он наблюдает, разве что, в Бугровской ночлежке (Бугров - один из ведущих хлебопромышленников Поволжья, вёл большую благотворительную деятельность). Итогом становится пьеса «На дне». Она с успехом идёт не только в МХТ, но и на зарубежной сцене. В одном только театре Макса Рейнхардта прошло более 600 представлений, с переаншлагом. Из роялти Горький финансирует большевиков. Схема следующая: по 40% - большевикам и на счёт Горького в банке, 20% — агенту, которым стал Александр Парвус. Да-да, тот самый известный сподвижник российской революции.

Зарубежные вояжи

Горький много путешествует. Так, в Нью-Йорк он прибывает в 1906 году в роскошной каюте океанского лайнера, которую делит с актрисой Андреевой. Круиз оплачен из кассы РСДРП. В США Горький выступает за немалые гонорары, посещает приёмы и обеды в свою честь. Успевает сорвать кредит царскому правительству, который намеревались было дать финансисты с Уолл-стрит: полмиллиарда долларов. В Россию писатель вернулся только в 1913-м году и снова покинул страну после октября 1917-го, рассорившись с победившими большевиками. Живёт на вилле с прислугой на острове Капри, где уже обитал в 1909-1911 годах, поражая гостей роскошью.

Back in the USSR

Товарищ Сталин смог зазвать Горького в СССР только в 1931 году. Сделал главой Союза писателей СССР и назначил гениальным пролетарским писателем. Произведения Горького выходят миллионными тиражами, из бюджета идут немалые суммы на содержание писателя. Советское руководство отдаёт Горькому ему бывший особняк Рябушинского на Спиридоновке, дачи в Горках и Крыму. Только в 1936 году семья Горького обходилась бюджету в 130 тысяч рублей в месяц. Расходы шли по линии Второго отделения Административно-хозяйственного управления НКВД. Гонорар рядового писателя за книгу - 3 тысячи рублей, средняя зарплата в крупной промышленности - 231 руб./месяц. В ответ Горький поддерживал репрессии и восхвалял спецслужбы. В статьях называл «вредителей» мухами, солитерами, паразитами, получеловеческими существами, дегенератами.

Константин Барановский



Источник : https://russian7.ru/post/maksim-gorkiy-skolko-tratil-nkvd-na...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В массовом сознании Максим Горький остался «буревестником революции» и уже при его жизни в честь него был назван город, улица в центре Москвы и создан литературный институт. Горький долгое время подавался советской пропагандой как пролетарский писатель, вышедший «из народа» и живший в бедности. Вопреки лживой советской пропаганде, Горький родился в среде вполне буржуазной: отец - управляющий большой пароходной конторы; мать - дочь богатого купца-красильщика. Правда, родители писателя умерли рано, а воспитывал его дед, однако однозначно то, что Горький довольно быстро стал одним из богатейших людей своего времени.

Горький был далеко не чужд материального благополучия, а его биография, созданная уже в советское время, хорошо сфабрикованный миф, который ещё требует подробного и беспристрастного исследования. Например, поэтесса Зинаида Гиппиус писала: «Горький скупает за бесценок старинные вещи у «буржуев», умирающих с голоду для пополнения своей коллекции драгоценностей ». Известно также, что нобелевский лауреат Иван Бунин критиковал Горького за образ жизни, который сложно было назвать пролетарским. Горький проводил за границей довольно много времени, жил в комфорте и вел богемный образ жизни ,не обращая внимания на страдания и голод своих соотечественников!

Любопытно, что пролетарский писатель был гиперсексуальным и знаменит своими амурными похождениями .Например, в Италии Горький не пропускал ни одной горничной. Кроме того, многими очевидцами было замечено нетрадиционное отношение и сексуальное влечение буревестника русской революции к супруге сына ! Заслуживает также внимания нетерпимое отношение Горького к гомосексуалистам .Он не считал гомосексуализмобычным врожденным отклонением сексуальной ориентации и называл его «социально преступным и наказуемым»!

Горький долгое время позиционировался как яростный революционер, большевик, вставший у руля культурного революционного процесса, однако сразу после октябрьского переворота со страниц социал-демократической газеты «Новая жизнь» Горький яростно набрасывался на большевиков: «Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия».

Однако после того, как большевики удовлетворили барские запросы Горького, передав ему безвозмездно бывший особняк мецената С. Рябушинского в центре Москвы, а также дачи в Горках и Крыму, буревестник революции «перестал парить внебесах» и стал преданным слугой кровожадного режима большевиков !

Именно после этого Горький в годы разгула «красного террора» подло писал: «Жестокость форм революции я объясняю исключительной жестокостью русского народа. Трагедия русской революции разыгрывается в средe «полудиких людей». «Когда в «звeрствe» обвиняют вождей революции - группу наиболeе активной интеллигенции - я рассматриваю это обвинение, как ложь и клевету» Разве можно простить ему позорное и варварское деяние, когда он один из первых подписал письмо Сталину с просьбой уничтожить храм Христа Спасителя?!

Заслуживает также внимания рассказ Дмитрия Лихачева, отбывавшего в то время заключение в Соловецком лагере , о визите Горького в этот жуткий «большевистский лагерь смерти». Лихачев вспоминал о разговоре, который состоялся у Горького с четырнадцатилетним (обратите внимание на возраст!) заключенным мальчиком, отбывавшим наказание в лагере. Несовершеннолетний узник сам вызвался рассказать писателю о реальных условиях существования, о пытках и нечеловеческих условиях труда на лесозаготовках. Их диалог длился не менее сорока минут, после чего Горький, выйдя из из барака, стал громко плакать на виду у всех ! К сожалению, несчастного мальчика больше никто не видел, а Горький в своем «патриотическом» очерке «Соловки» в 1929 году сообщал только об эффективности выбранной системы сталинского перевоспитания заключенных, которая выращивала людей с новым, советским мировоззрением !

Правда, в последнее время Горький позволял себе «заигрывать» с советской властью, но не всегда представлял последствия своих поступков, которые ,видимо, и стали причиной его смерти! В конце жизни Горький в очередной раз хотел поехать за границу, но отпустить его Сталин уже не мог: боялся, что пролетарский писатель не вернется и сбежит из «райской» советской страны !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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