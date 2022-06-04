Когда Тбилиси выше Парижа, или Тоска по Туску - Хидирбегишвили прокомментировал заявление СВР РФ

«Быть европейцем - значит ругать Россию!», уверены единомышленники в Грузии, на Украине и даже в Европе. Ой ли? Грузия 70 лет была советской республикой, но считалось постыдным, если молодой человек не читал самых известных произведений Бальзака, Гюго, Флобера, Стендаля и Золя, уже не говорю о Дюма и Жюль Верне, которыми зачитывался каждый грузинский школьник. Нас прилично обучали иностранным языкам, западной культуре и истории, хотя иностранцы не знали о Грузии ничего - это было заметно по упавшим от удивления челюстям занесённых сюда невесть каким ветром фирменных туристов.

Может, маленькую Грузию было трудно заметить с американских небоскрёбов, или с Эйфелевой башни, увенчавшей столицу мира - Париж. Но сегодня Тбилиси - выше Парижа, хотя мы всегда были большими (с грузинским акцентом на «о») европейцами, чем смешная публика, которая любит ЛГБТ. Это - партия Саакашвили и её радужное «заднее оперение» - радикальная оппозиция. «Пипи!», «Пипи!», - у них на языке потому, что «Европейская народная партия» (ЕРР) оставила на своём Конгрессе пустое место с табличкой «М. SAAKASHVILI». Очень смешно, ведь арестант М. SAAKASHBVILI сегодня ломает комедию в грузинской клинике, а вот для грузинского народа он - действительно пустое место! Неудивительно, что «мальчик хочет пипи», то есть - в Брюссель, куда его пригласил тусклый Туск, зато блеск денег, перечисленных президентом Саакашвил нищим «куртизанам» из «ЕРР», не поТУСКнел по сей день!

Ещё большую (с украинским акцентом на «о») комедию устроил президент Зеленский с переименованием Московской улицы в Киеве. Вот какое заявление по этому поводу сделала СВР РФ:

«Как заявил Директор СВР России С.Е. Нарышкин, по поступающим в Службу внешней разведки Российской Федерации сведениям, мэрия Киева рассматривает обращение властей Франции о переименовании Московской улицы в украинской столице. Администрация президента Э. Макрона предлагает киевским властям на выбор три возможных варианта: улица Шарля де Голля, улица Парижа или Французская улица. Такой шаг якобы отразит так называемый "беспрецедентный уровень особых отношений между странами".

Постыдное предложение Франции является по существу неприкрытым проявлением крайней русофобии и пособничества нацистскому режиму в Киеве. Это отчетливо бросается в глаза на фоне того, что Париж вполне устраивает существование в украинской столице проспектов С. Бандеры и Р. Шухевича – бывших руководителей ОУН-УПА, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны.

Хотелось бы обратить внимание французского народа на то, что даже в самые тяжелые периоды двусторонних отношений в России не помышляли о вычеркивании Франции и её исторических деятелей из российской топонимики. Жители Москвы никогда не опустятся до переименования улиц и площадей, университетов и школ, носящих имена Шарля де Голля, Ромена Роллана, Мориса Тореза, героев полка "Нормандия-Неман" и Парижской коммуны, многих других ярких представителей французского народа. Россияне испытывают к ним глубокое уважение, несмотря на русофобские настроения внутри французского политического класса.»

Что тут комментировать?! «Мы рождаемся с криком, умираем со стоном. Остаётся только жить со смехом», а президент Зеленский это - «Человек, который смеется». Но чтобы объяснить действия президента Макрона, приведу цитату из другого романа великого Гюго - «Отверженные»: «Никто не следит за поступками других так ревниво, как те, кого эти поступки касаются меньше всего». Где Макрон - и где улица в Киеве?! «Так войны не останавливают!», - наверное, сказал Макрону экс-президент Саркози - успешный посредник между Москвой и Тбилиси в августе 2008 года. Но, как видно, нынешний хозяин Елисеевского дворца не вынес уроков из истории с «Шарли Эбдо» 2015 года и ни из вчерашнего заявления президента Эрдогана - мол, Франция помогает террористам! Макрон не вынес урока также, как Шарль Мишель, который вознамерился учить грузин делать вино! Грузии тоже не повезло - Франция подарила Армении Шарля Азнавура, а ей прислала Саломе Зурабишвили… Но Тбилиси сегодня - выше, чем Париж, потому что несмотря на Сухуми и Цхинвали, в столице Грузии по-прежнему есть Московский проспект, хотя партия Саакашвили и требует переименовать его в Киевский.

P.S.

Набережную города Васильков на реке Стугна в Киевской области назвали в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. А от Дональда Туска осталось пустое место - ему предложили написать заявление об уходе «по собственному желанию», потому что он сильно дискредитировал партию, пригласив на Конгресс ЕРР осужденного за уголовные преступления Саакашвили, отбывающего наказание в грузинской тюрьме, и оставил для него в зале пустое место с табличкой «M. SAAKASHVILI». Дело пахнет не только вопиющим попранием Закона и оскорблением Грузии, а коррупционным скандалом — ни для кого не секрет, что ещё будучи президентом Грузии, Саакашвили перечислял «Европейской народной партии», а также лично Туску — тогдашнему премьер-министру Польши - большие суммы за лоббирование и партнёрство, причём — из государственной казны. Саакашвили очень ТУСКует, ведь за два последних дня он потерял двоих покровителей - днём раньше Верховная Рада уволила Народного защитника Украины Людмилу Денисову, сломя голову примчавшаяся в Руставскую тюрьму - защищать Саакашвили!

Главный редактор ГРУЗИНФОРМ

Арно Хидирбегишвили

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