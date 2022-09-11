Трагедия Рабочего и Колхозницы

Памятник Ленину есть в каждом городе. В любом районном центре. Заказы такого рода — неистощимы. Опытный скульптор может вылепить Ленина вслепую. То есть с завязанными глазами. Хотя бывают и курьезы.

Хотя Владимир Ильич и был любимым образом советских скульпторов, в этой статье мы будем говорить о другом, не менее известном монументе. Вот уже более семидесяти лет на всех экранах страны в заставке Мосфильма сжимают в руках серп и молот Рабочий и Колхозница Веры Мухиной. Наряду с волгоградской «Родиной-матерью» и питерским «Медным всадником» этот монумент стал одним из символов СССР. Его история удивительна.

Вера Мухина

1936-й год. СССР принимает приглашение Франции и соглашается участвовать во Всемирной выставке в Париже. Во-первых, представлялась отличная возможность наладить международные контакты, во-вторых – продемонстрировать силу и мощь молодого государства. К делу подошли серьезно: павильон – огромное здание, похожее то ли на пьедестал, то ли на корабль – спроектировал Борис Иофан. Он же в свое время занимался проектом Дворца Советов, реализовать который так и не удалось. По замыслу архитектора, павильон должна была венчать легкая, динамичная, масштабная скульптурная группа.

Вот так в конкурсе, объявленном партийным руководством, победили «Рабочий и колхозница» Веры Игнатьевны Мухиной. На возведение монумента понадобилось 3,5 месяца, но еще больше сил, времени и нервов создатели потратили на разработку и утверждение проекта. Памятник был сложен технически: детали закрепляли сваркой, а не заклепками, да и хромоникелевую сталь в скульптуре использовали впервые. Этот материал был легче и красиво блестел, в отличие от традиционных меди, бронзы и т.д. Интересно, что В. Мухина хотела сделать юношу и девушку обнаженными, прикрыв тела шарфом, однако ей пришлось ограничиться комбинезоном и сарафаном. Не устроил цензуру и вариант с шарфом в руке колхозницы: аксессуар этот был чужд советской крестьянке. Впрочем, без него монумент смотрелся бы менее эффектно. После бесконечных правок, перериросовок и учета всех пожеланий руководства проект был готов. Важно отметить, что первый макет принадлежал Иофану, однако закончила его Вера Игнатьевна, придав фигурам легкость и изящество.

Рабочий и Колхозница на выставке в Париже

Следующая проблема – транспортировка. 65 частей монумента сложили в 28 железнодорожных вагонов и отправили в Париж. В Польше несчастных Рабочего и Колхозницу разрезали повторно и повезли дальше. Уже на месте выяснилось, что конкурировать придется сильнее чем предполагали, с Германией в частности. После монтажа советской скульптуры немцы увеличили высоту своего монумента, а сверху водрузили орла. Золотую медаль на выставке разделили СССР и Германия, но именно величие советских юноши и девушки признали абсолютно все: Рабочий и Колхозница стали воплощением успехов советского государства и социализма как такового. Монумент даже хотели выкупить, но после очередной «расчлененки» парочка отправилась домой, в Москву. Где мало того, что ей не сразу нашли применение и место, так еще и повредили некоторые детали при транспортировке.

В конце концов, монумент установили у входа в здание ВДНХ на очень низком постаменте, который Вера Игнатьевна назвала «пеньком» и неоднократно просила перенести свое детище. В 1947 году Мухина изготовила уменьшенную копию «Рабочего и колхозницы» – специально для заставки «Мосфильма». За свою скульптуру Вера Мухина была удостоена Сталинской премии первой степени.

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А вы знали об этом?

Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер. После чего Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница"!

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