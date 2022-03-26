Как вернуть страсть в отношения: полезные советы

Семейная жизнь со временем меняется. Сначала молодожёны похожи на воркующих голубей, а спустя 2-3 года могут жить уже не так дружно.

Отношения не кажутся такими прочными, любовь не окрыляет, увлеченность снижается.

Давайте разберемся, что делать во время кризиса.

Почему уходит страсть из отношений мужчины и женщины

Разжечь огонёк любви несложно, если пара встречается полгода-год. Влюблённые желают изучать друг друга и часто быть рядом. Правда, если в костёр не подбрасывать дров, затухания не избежать. Также с чувствами, которые могут остывать.

Рассмотрим возможные причины, почему влечение партнёров пропадает.

Ожидания и реальность не совпадают

Брак либо совместная жизнь не такие, как раньше

Сложный период

Рутина поглощает романтику

Недосказанность

Ожидания не совпадают с реальностью

На ранних этапах отношений любимые люди воодушевленно целуются, поддерживают зрительный контакт и пылают страстью во время близости. Думают, что такое увлечение будет вечно. Влюблённость быстро проходит, становятся видны недостатки, чувствуется пустота и теряется интерес.

Брак или совместная жизнь не такие, как раньше

Супруги реже созваниваются, редко строят планы на двоих, общаются и занимаются сексом.

Симпатия и увлеченность утихает.

Веселье, отдых и совместные прогулки затеняет быт.

Сложный период в жизни

Дело скорее в партнёре, который сталкивается с эмоциональными срывами либо трудностями на работе. Проблемы могут забирать неопределённое количество энергии и сил. В результате человек отдаляется и замыкается.

Рутина поглощает романтику

Пару окружает обыденность. Влюблённые меньше говорят комплименты, поддерживают спонтанные идеи и занимаются любимыми делами вместе. Романтические вечера и интимная близость становятся редкостью.

Недосказанность

Партнёры не интересуются потребностями. Любимые держат в себе эмоции, часто вспоминают обиды и ссоры. Чувства уходят на задний план, и понимание ухудшается.

Как вернуть страсть в отношения с мужем

В браке временами наступает период, когда чувства остывают. Пересмотрите поведение или смените привычки. Обращайтесь с мужчиной мягко. Помогайте направить энергию в правильное русло и принять правильные решения.

Какие способы помогут жене разжечь страсть в отношениях?

Поддерживайте и помогайте Верьте в него. Акцентируйте на достоинствах. Уважайте любимого человека. Любите мужа. Прикасайтесь к нему. Общайтесь. Проявите интерес к хобби. Веселитесь. Удивляйте супруга. Цените личное пространство. Развивайте романтичность. Следите за внешностью.

Поддерживайте и помогайте

Дама должна быть надёжной подругой и музой. Чтобы муж не боялся ошибаться и становиться лучше, чем вчера, делитесь позитивным настроем и восхищайтесь. Проявляйте инициативу и утешьте, если дела идут не по плану.

Верьте в него

Влюблённый готов свернуть горы, если чувствует постоянную поддержку в начинаниях и целях. Любите и не сомневайтесь в усилиях. Не дайте сдаться, ведь даже маленькие шаги могут привести к успеху.

Акцентируйте на достоинствах

Пусть жена больше замечает то, что муж делает для неё. Не делитесь подробностями семейных недопониманий с посторонними. Поговорите и решите проблемы спокойно и без претензий наедине.

Уважайте супруга

Цените мужчину и его мнение. Ни в коем случае не унижайте при посторонних или дома. Если не согласны с ним, мягко изложите собственную точку зрения.

Любите мужа

Мужчина в браке нуждается в любви и заботе как физически, так и эмоционально. Когда партнёр захочет поговорить, будьте рядом. Слушайте и советуйте, если требуется, и позаботьтесь о потребностях.

Прикасайтесь к нему

Сидите рядом с ним, как на свидании, берите за руку во время просмотра кино, поглаживайте или обнимайте после работы. Воспользуйтесь тем, что вы единственная женщина, которая может прикоснуться к нему таким образом.

Общайтесь

Общение в браке – не мука. Говорите мужу, что думаете, чувствуете или ожидаете. Избегайте молчания, которое может усугубить ситуацию. Не заставляйте супруга гадать, чего хотите.

Проявите интерес к хобби

Необязательно делать то, что нравится супругу. Пусть мужчина занимается любимыми делами и ищет новые интересы. Узнайте побольше об этих занятиях и говорите об этом. Будьте больше времени вместе с помощью общих влечений.

Веселитесь

Чтобы не было скуки в отношениях, развлекайтесь. Ходите на свидания, пикники, уроки йоги или танцев. Организуйте поездки, экскурсии или планируйте вечера кино, готовьте ужин, смотрите сериал, выучите язык вдвоём. Делайте то, что поможет двоим выйти из зоны комфорта.

Удивляйте супруга

Спонтанно балуйте мужчину. Изумите подарком без повода, новым бельём или станцуйте стриптиз. Раскрепоститесь перед супругом в постели, делитесь фантазиями и пробуйте новые позы.

Цените личное пространство

Когда муж приходит домой усталый с работы, не расспрашивайте с порога, как прошёл день. Дайте мужчине побыть одному. Позвольте отдохнуть и начать разговор самостоятельно.

Развивайте романтичность

Станьте кокетливой, дразнитесь, ласково прикасайтесь к нему, спонтанно целуйте и ведите в спальню. Не разводите болтовню в постели. Делайте встряски в сексе. Возбудите партнёра: инициируйте близость, доминируйте, делайте приятно.

Следите за внешностью

Работайте над телом, ухаживайте за волосами и обновите гардероб. Домашний халат и пучок нужно иногда менять на новый наряд и причёску. Побалуйте себя и прихватите новое эротическое бельё.

И помните, разумная женщина совмещает в себе жену, подругу и любовницу. Если будете стараться, вы не останетесь в проигрыше. Ведь в таком случае мужчина даже не будет думать об измене или уходе.

Как вернуть страсть в отношения с женой

«Женщина не может оценить весомые проявления любви, если они не подкрепляются множеством небольших знаков внимания, которые дают ей возможность почувствовать, что о ней заботятся, её любят, уважают и понимают» – писал Джон Грэй.

Так что же делать мужчине, чтобы сохранить страсть в отношениях с супругой?

Внимательно слушайте. Хвалите и делайте комплименты. Семья – команда. Защищайте девушку. Учитывайте мнение. Поддерживайте физическую близость. Позвольте быть единственной. Делайте сюрпризы для неё. Терпите жену. Следите за самооценкой. Делитесь сексуальными фантазиями. Говорите о планах. Избавьтесь от конфликтов и ссор.

Внимательно слушайте

Женщины часто улавливают подсознательные сообщения и готовы обсуждать чувства. Поэтому услышьте и поймите жену. Обсуждайте, шутите и забудьте о временных препятствиях, которые суждено преодолеть.

Хвалите и делайте комплименты

Дамы любят ушами. Гордитесь её достижениями и отмечайте маленькие победы вместе. Это мотивирует жену достигать большего.

Семья – команда

Позвольте жене помогать и вносить вклад в то, что вам важно. Чаще гуляйте с совместными друзьями и веселитесь. Делитесь интересами и занимайтесь любимыми делами.

Защищайте женщину

Пусть чувствует себя в безопасности. Будьте опорой в семье, распределите обязанности и обсудите, с чем ей нужна помощь. Если появились претензии или желания, выделите время для двоих и поговорите наедине. Пусть в паре не будет нерешаемых вопросов.

Учитывайте мнение

Ваши взгляды с женщиной могут не совпадать. Если любимая перестала говорить, чего хочет, начните разговор первым. Делитесь решениями, слушайте советы и воплощайте в жизнь.

Поддерживайте физическую близость

Отдавайте женщине тепло и заботьтесь о семье. Чаще обнимайте, целуйте, трогайте, играйте с волосами. Будьте рядом и дайте понять даме, что не каждое прикосновение подталкивает к сексу. Так можно вернуть былую страсть в отношениях.

Позвольте быть единственной

Дайте почувствовать любимой, что она единственная в вашем сердце. Женщина не любит контроль и лишние поводы для ревности. Доверие в отношениях важная составляющая, поэтому доверяйте своей женщине и оставайтесь верны.

Делайте сюрпризы для неё

Дарите цветы, планируйте романтический ужин при свечах или отправьтесь в отпуск. Сходите на танцы или займитесь экстремальными видами спорта. Дайте знать женщине, что спустя много лет брака вы по-прежнему любите и цените её.

Терпите жену

Если дама капризничает, плачет или много жалуется, окажите поддержку. Пусть побудет маленькой девочкой, которая устала из-за ежедневной рутины и хочет на ручки. Помогайте проработать страхи и истерики. Если понадобится, корректно узнайте, не нужно ли сходить на сеанс к психологу. Если ответ будет «Да», позаботьтесь об этом.

Следите за самооценкой

Супруга хочет видеть рядом сильного духом человека, который ни в коем случае не сдается. Занимайтесь собой и мотивируйте делать также. Тогда ваша половинка будет готова брать с вас пример и совершенствоваться. Дома наедине жена позволит быть слабым, когда это нужно.

Делитесь сексуальными фантазиями

Ваша женщина, так же как и вы, не умеет читать мысли. Расскажите, что нравится и что хотите попробовать в спальне. Откровенничайте с женой, позвольте быть страстной любовницей.

Говорите о планах

Дайте знать супруге, что намерения у вас серьёзные, что вы готовы постоянно работать над отношениями. Планируйте вместе поездки, совместные хобби.

Избавьтесь от конфликтов и ссор

Говорите о чувствах и желаниях. Советуйтесь, экспериментируйте и не бойтесь нового. Разжигайте страсть в отношениях. Пусть не будет времени для обид и недопониманий.

Слушайте и уважайте женщину. Будьте надёжным тылом для дамы. Делайте поступки, которые не заставят сомневаться в чувствах к жене.

Как сохранить страсть в паре: 12 советов

Снижение страсти – не признак того, что отношения окончены. Даже в счастливом браке партнёры сталкиваются с проблемами. Научитесь видеть и отвечать на трудности целеустремленно и с чувством юмора, а не со страхом.

Действия, которые помогут улучшить взаимопонимание влюблённых:

Инициируйте прикосновения. Планируйте секс. Говорите чаще. Разнообразьте сексуальную жизнь. Добавьте спонтанности в действиях. Интересуйтесь эмоциями. Доверяйте. Выделите время только для двоих. Следите за внешним видом. Проявляйте внимание. Изучайте друг друга. Преодолевайте трудности вместе.

Инициируйте прикосновения

Чувствуйте физическую близость: обнимайтесь, держитесь за руки, танцуйте и мойтесь в душе вместе. Найдите свободную минуту, чтобы нежно прикоснуться к любимому человеку.

Планируйте секс

Выделите время на интимную обстановку. Позвольте себе забыть о ежедневной рутине и наслаждайтесь друг другом. Это один из важнейших аспектов отношений, не забывайте о нём.

Говорите чаще

Будьте искренними и откровенными. Поделитесь тем, что не нравится или тревожит. Расскажите о переживаниях и получите поддержку.

Разнообразьте сексуальную жизнь

Включите фантазию и раскрепощайтесь. Расскажите, чтобы хотели попробовать новое с партнёром, и смело воплощайте в жизнь. Пробуйте ролевые игры, надевайте эротическое бельё, смотрите кино для взрослых и повторяйте позы. Делитесь желаниями и ищите то, что понравится обоим.

Добавьте спонтанности в действиях

Любимый человек будет в восторге. Застаньте врасплох и проявите инициативу: неожиданный секс, поездка за город либо ужин при свечах на двоих, как правило, помогают разжечь внутренний огонёк.

Интересуйтесь эмоциями

Взаимно поддерживайте. Спрашивайте, как прошел день, делитесь успехами и неприятностями. Обнимайте без слов, когда любимый человек огорчён. В паре важна взаимоподдержка.

Доверяйте

Делитесь планами и держитесь рядом. Научитесь не подозревать и не придумывать лишнего. Этим только испортите отношения.

Выделите время только для двоих

Пробуйте найти занятия, которые нравятся обоим. Верните былую страсть в отношения: веселитесь, флиртуйте, расслабляйтесь или лежите обнимку вместе.

Следите за внешним видом

Стремитесь нравиться и удивлять. Не прекращайте ухаживать за собой, даже если нашли любимого человека. Неухоженный внешний вид может оттолкнуть, даже если все остальные стороны идеальны.

Проявляйте внимание

Чем больше, тем лучше. Будьте привязаны эмоционально и ментально к любимому человеку. Уделяйте свободное время и одновременно уважайте личное пространство.

Изучайте друг друга

Ходите на тренинги либо смотрите онлайн, узнавайте о новых чувствах. Меняйте привычное мировоззрение и будьте сексуально образованы, в этом нет ничего постыдного.

Преодолевайте трудности вместе

С трудностями периодически сталкиваются все пары. Поэтому обращаться к семейному психологу, чтобы решить совместные проблемы брака, нормально. Такие встречи помогут посмотреть на отношения со стороны, решить трудности и ответят на вопрос “Как вернуть былую страсть”.

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