Почему дети в Китае ходят в штанах с дыркой между ног?

До сих пор в Китае можно встретить ситуацию, повергающую в культурный шок всех иностранцев. На малышах на улице надеты штаны с отсутствием шва в промежности. Пока ребенок бегает или гуляет это может быть незаметным, но стоит малышу присесть или наклониться и неприкрытость тех мест, которые обычно принято прятать, очевидна.

1.



В большинстве же случаев сзади на штанах просто ничем не прикрытая дырка. В чем смысл такой странной традиции? Почему китайские родители одевают своих детей в такие штаны?

Удобство для родителей, шок для туристов

Подобные штаны называются кайданку или 开裆裤.

У них нет внутреннего шва в верхней части, а сзади сделан вырез на попе. Европейские и американские туристы окрестили их splitpants — штаны с дыркой.

Китайские родители используют их вместо памперсов.

Младенцам надевают ползунки с дыркой между ног, чтобы в любой момент его можно было поднести к раковине и унитазу. Ребенок делает свои дела, не пачкая штаны. Родителям не приходиться стирать кучу пеленок или ползунков и не разоряться на памперсах.

Традиционно попу не подмывали, поэтому меньше было опрелостей, не приходилось использовать присыпки.

Двух-трехлетки, а иногда и детишки постарше гуляют в кайданку на улице, считается вполне приличным выводить ребенка в дырявых штанах в любое публичное место.

2.

Если ребенок захотел где-то на улице, то он просто присаживается в любом месте и делает свои дела.



Это традиционно повергает в шок всех иностранцев.

Мало того, что играющие или сидящие дети «сверкают» голыми частями тела, так и еще в любой момент можно увидеть как на улице или даже в общественном здании ребенок «присел по нужде». Китайцы же не обращают на это ни малейшего внимания.

Особенно шокирует иностранцев то, что китайская ребятня бегает в штанах с дыркой и зимой, которая на севере страны бывает весьма суровой. Дети в теплых штанах, тем не менее, и в холода садятся на холодные скамейки, ползают по детским площадкам.

Версии происхождения

Большинство туристов первоначально думает, что кайданку — обычай бедных людей, вынужденных экономить. Но быстро разубеждаются в этом, видя штаны с дыркой и на детях из весьма обеспеченных семей, живущих в респектабельных районах.

Кайданку появились в Китае в глубокой древности, почти две тысячи лет назад.

Существует две ключевые версии происхождения кайданку.

Одна из них объясняет появление штанов с дыркой эротоманией древнего императора Хань Линя (156-189 гг.). Якобы, имея огромный гарем, правитель приказал наложницам носить дырявые штаны, чтобы не тратить времени на их раздевание.

Кстати, шаровары без внутреннего шва в промежности носили женщины и в Средней Азии, и в других местах, где было мало воды для омовений. Но там все всегда прикрывалось длинной верхней одеждой.

В Китае же поверх кайданку длинную одежду не одевают.

Историки утверждают, что в древности кайданку могли носить и взрослые мужчины и женщины, но уже давно в штаны с дыркой одевают только малышей.

Вторая версия появления кайданку связывает обычай штанов с дыркой с религиозно-философскими убеждениями китайцев.

По этой версии кайданку предназначены для того, чтобы жизненная энергия ци имела беспрепятственный доступ к нижним каналам малыша. Считается, что в районе промежности и крестца находятся важнейшие Дань-тянь — энергетические точки, через которые движется ци.

Так это или нет — вопрос веры и философии.

Но парадоксально, что китайские малыши, бегая зимой с голой попой, не простужаются и не зарабатывают таким экстремальным закаливанием себе хронических заболеваний.

Уходящая натура

В современном Китае под влиянием европеизации обычай кайданку уходит в прошлое. В провинции их используют еще очень активно. Кайданку можно легко найти в каталогах любых интернет-магазинов.

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Кстати, подобное белье продается и для взрослых.

В больших мегаполисах кайданку постепенно вытесняются памперсами и обычными штанами со швом.

Видя детей в кайданку сегодня, можно смело предположить, что их родители переехали недавно из глубинки.

Китайцы не видят в этой традиции ничего не приличного, она даже отражена во многих культурных памятниках — от картины великого китайского художника 12 века Су Хань Чэня до современной уличной скульптуры.

Но вот фотографировать детишек в кайданку без разрешения родителей, как это любят делать многие туристы, не стоит. Китайцы могут счесть это вторжением в их личное пространство. В каждой стране свои обычаи, какими бы дикими они не казались иностранцам. Для китайца одеть ребенка в штаны с голой попой — нормально, а вот фотографировать его без спроса некультурно.

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2390924208655042886/

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