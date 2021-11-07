ТОП-10: Факты об инках, которые вы, вероятно, не знали

Империя инков просуществовала всего около 100 лет, пока в 16 веке ее не захватили испанцы. Последний император инков Атауальпа (Atahualpa) был казнен 26 июля 1533 года. Его останки были похоронены испанцами, согласно христианской традиции, но полагают, что позже его последователи выкопали и мумифицировали их, согласно традициям инков.



До этого инки в спешке убегали от испанцев, покинув цитадель Мачу-Пикчу (Machu Picchu). Испанцы положили конец цивилизации, которая оставила после себя развитую сеть дорог, законопослушное общество и хорошо развитую сельскохозяйственную систему, обеспечивавшую продуктами своих граждан. Инки, возможно, были отрезаны Андами от всего остального мира, но они оставили после себя удивительное наследие, которое продолжают изучать сегодня.



10. Подвесные мосты











Когда испанские конкистадоры вторглись в Перу, они были ошарашены видом подвесных веревочных мостов, перекинутых через пугающие пустоты в огромных ущельях. Испанцы считали себя более развитыми, чем инки, которые еще не изобрели колесо, но они понятия не имели, как строить такие мосты, используя для этого скрученные волокна из травы и шерсти альпаки. Технику возведения такого моста можно увидеть ежегодно в Кюсвечака (Q'eswachaka), месте, где находится последний подвесной мост инков, который в течение трех дней местные жители ремонтируют, используя традиционную технику.





Однако было и пострашнее. Мост Инков, каменный путь, ведущий к Мачу-Пикчу, очень опасен, его ширина составляет всего несколько десятков сантиметров, а длина - 76 метров. Если этого недостаточно, чтобы сделать его неприступным, то в нем есть съемная деревянная часть, которую использовали в качестве разводного моста, чтобы загнать в тупик захватчиков. Атакующие, которым приходилось осторожно пробираться по мосту, натыкались на отверстия от снятых деревянных досок и разбивались насмерть. Хотя эту дорогу закрыли для публики, поскольку она очень опасна, туристы часто гибнут на Тропе инков, идя со стороны скалы и отвлекаясь, чтобы сделать селфи.



9. Фантастические ирригационные системы









Крутые Анды – не самое лучшее место для развития земледелия, но инки сумели создать систему террас и орошения, что позволяло им выращивать зерновые. Они вырезали широкие платформы в виде ступеней по склонам гор, что позволяло им получить плоскую область для выращивания растений. Подсчитано, что во времена расцвета цивилизации инков они обрабатывали около миллиона гектаров земли.



Каменные опорные стены защищали террасы от морозов, а, для лучшего орошения инки заполняли террасы грязью, гравием и песком. Они также разработали сложную дренажную систему для отвода воды с гор в сезон дождей. Их ирригационные системы были настолько хороши, что урожай мог продержаться без ущерба в течение месяцев. Следы этой дренажной системы можно обнаружить и сегодня.



8. Они очень любили картофель











Возвращаясь к выращиванию сельскохозяйственных культур, инки очень любили картофель. Было подсчитано, что они выращивали более 3000 разных сортов картофеля. Это очень много картошки.





Дикий картофель рос во всем южном Перу и Боливии в течение тысяч лет, прежде чем инки начали его культивировать. Вторгшиеся испанские войска обнаружили картофель, стремясь обнаружить Эльдорадо, но так и не поняли, что этот скромный коричневый клубень будет стоить гораздо дороже золота. Испанцы завезли картофель в Европу, а оттуда он распространился по всему миру. Сначала к нему относились с крайним подозрением и использовали в основном как корм для животных, пока представители высшего класса не стали употреблять его в пищу. Говорят, что Мария-Антуанетта (Marie Antoinette) даже носила цветок картофеля в волосах.



Антропологи считают, что инки разработали сложный семилетний севооборот картофеля, что позволяло им экспериментировать с различными сортами. Возможно, кому-то следовало рассказать им о моркови.



7. Они действительно поклонялись Солнцу











Инки верили, что их предком является бог Солнца Инти (Inti). Обычно его изображали в образе человека с золотой маской на лице, из которой исходят солнечные лучи. До сих пор сохранились несколько храмов Солнца, включая один в Саксайуамане (Sacsayhuaman) и знаменитый храм Солнца в Мачу-Пикчу. В последнем храме в день зимнего солнцестояния в конце июня, солнце проникает через окно храма, формируя идеальный прямоугольник света вокруг алтаря и создавая острую тень, которая указывает прямо на . . . мы не знаем, на что. Во время летнего солнцестояния свет солнца проникает через противоположное окно, и происходит то же самое.



Камень прямоугольной формы описывается как «алтарь», но он, вероятно, слишком низкий, чтобы его можно было использовать в подобном качестве. Однако, вырезанный в нем желобок отбрасывает тень только тогда, когда солнце находится прямо посередине окна. До сих пор продолжаются споры относительно назначения этого объекта, было высказано предположение, что, возможно, его использовали для оценки наилучшего времени посадки сельскохозяйственных культур.



6. Это написано звездами









Инки были великими астрономами. Считается, что город инков Куско (Cusco) имел лучеобразный план застройки, имитирующий как лучи солнца, так и некоторые созвездия. Инки внимательно следили за движением звезд, чтобы знать, когда сажать и собирать урожай.



В Мачу-Пикчу вы найдете два зеркальных бассейна, которые, как полагают, использовались для наблюдения за созвездиями, отражающимися в воде. Инки умели различать планету Венеру и верили, что она слуга Солнца, который иногда идет впереди него, а иногда позади, но при этом всегда остается рядом со своим хозяином.



Инки построили ряд обсерваторий, в том числе Кориканча (Coricancha) в Куско, которая была полностью покрыта золотом. Она была разрушена грабителями испанцами. Храм снесли, а на его месте возвели собор, использовав большую часть оригинальных материалов. От первоначального храма остался только фундамент.



Доказательством прочности архитектуры инков, является тот факт, что во время землетрясения церковь была разрушена, а фундамент, возведенный инками, остался стоять.



5. Они редко приносили в жертву детей











Было много разговоров о том, что инки приносили в жертву детей, и тому есть некоторые доказательства. Но, похоже, такое случалось крайне редко. Обычно инки приносили в жертву своим богам ламу, чаще черную, которая считалась более редкой и, следовательно, более ценной. В то время любая лама была бы ценным товаром. Эти животные были источником шерсти, мяса и навоза, необходимого для земледелия, и отлично подходили для высокогорной и крутой сельской местности, где их часто использовали в качестве вьючных животных.



Лам часто приносили в жертву ради хорошего урожая. Испанский летописец описал жертвоприношение черной ламы во время праздника Солнца: «Инки взяли ламу и положили ее на алтарь, головой на восток. Пока она была еще жива, инки разрезали ее левый бок. Они вытащили ее сердце, легкие и внутренности, все вместе. Особым везением считалось, если извлеченные легкие еще трепетали».



Однако, в трудные времена и в периоды голода, инки прибегали к капакоча (capacocha) – человеческому жертвоприношению, часто жертвой выступал ребенок. Особое предпочтение отдавалось половозрелым девочкам.



Империя инков находилась в центре Тихоокеанского вулканического огненного кольца, где сталкиваются тектонические плиты Наска и Южной Америки, вызывая землетрясения и извержения вулканов. Кроме того, каждые семь лет регион страдал от ураганов, похожих на Эль-Ниньо (El Nino), что приводило к ужасным наводнениям, уничтожающим их посевы. Урожаи имели решающее значение для выживания инков, поэтому, когда будущее выглядело особенно мрачным, астрономы и священники требовали принесения самой высокой жертвы—ребенка.



Однако по сравнению с жертвоприношением ламы, жертвоприношение детей проходило вполне цивилизованно. Стать жертвой считалось большой честью. Для этого со всей империи выбирали самых красивых детей. В их честь проводились праздники и фестивали. Дети шли к месту жертвоприношения часто сотни километров, и по пути их чествовали.



Когда, наконец, наступало время, их накачивали листьями коки и алкоголем, а затем душили, сливали кровь или хоронили заживо. Часто детей приносили в жертву группами, а затем их тела хоронили вместе с изысканными предметами из золота, серебра и керамики.



В 2004 году в Чокепукио (Choquepukio), недалеко от Куско во время раскопок были обнаружены останки семи детей. Вместе с ними были захоронены артефакты, похожие на те, которые находили ранее при раскопках, и которые считаются связанными с жертвами капакоча.



4. Они придали выражению «Большая голова» совершенно новый смысл











Инкам и их предкам нравились большие головы. Представители элиты перевязывали головы своих маленьких детей, чтобы изменить естественную форму черепа. Подобно китайской практике перевязывания ног, имевшей место в правящем классе, Перуанская аристократия принялась перевязывать головы своих детей, помещая череп между двумя кусками дерева и оборачивая их плотной тканью, чтобы в результате искусственной деформации придать черепу каплевидную форму.



Эта традиция зародилась задолго до образования Империи инков. В племени Коллагуа (Collagua), жившем на юго-востоке Перу, детям из родовитых семей перевязывали головы, чтобы выделить их из общей массы. Полагают, что эту практику инки переняли, чтобы обеспечить ассимиляцию двух общин. Однако вскоре она выродилась. На изображениях более поздних царей инков, таких как великий Пачакути Инка Юпанки (Pachacuti Inca Yupanqui), который построил Цитадель Мачу-Пикчу, вообще нет никаких признаков аномалии черепа.



Эту сложную процедуру обычно начинали выполнять вскоре после рождения и продолжалась она несколько месяцев, иногда до двух лет. Побочных эффектов у нее было на удивление немного. Ряд исследований показал, что перевязывание головы оказывает незначительное воздействие на сам череп, а неизбежное изменение формы мозга не имеет побочных эффектов. До тех пор, пока общий объем мозга остается неизменным, эта процедура, похоже, не вызывает никаких повреждений.



3. Время по-инкски









Интихуатана (Intihuatanas), которую также называют «обителью Солнца», является ничем иным, как солнечными часами. Двое таких часов все еще существуют, одни из них в Мачу-Пикчу. Камень служил не только солнечными часами, он находился на вершине цитадели, а для измерения времени использовалась его тень. Камень также был своеобразным алтарем для вознесения молитв об успешном урожае. Считалось, что камень дает силу тем, кто прикасается к нему возможно, потому, что его положение позволяло камню поглощать тепло Солнца.



Камень был поврежден в 2000 году, когда во время съемки рекламы пива на него упал кран, и один угол каменной глыбы разбился на десятки кусочков. Решили, что ремонтные работы по его восстановлению будут затруднены из-за температурных колебаний, которые заставляют камень расширяться и сжиматься, что потенциально помешает любому длительному ремонту.



Теперь рядом с этими руинами снимать запрещено.



2. Они не умели писать, но отлично считали











У цивилизации инков не было письменности, что делало работу историков и антропологов достаточно сложной. Из всех цивилизаций бронзового века инки были единственными, у кого не было какой-либо системы письма.



Самое похожее, что удалось найти антропологам, - это сложная система плетения узелков, известная как кипу, которая использовалась в основном для подсчета и учета финансовых операций. Испанские отчеты колониальных времен утверждают, что с помощью кипу инки также записывали историю, биографии и письма, но исследователи до сих пор не смогли обнаружить какого-нибудь, кроме числового, значения шнуров и узлов.



Считается, что узлы использовались для инвентаризации запасов кукурузы, бобовых и других продуктов. Расстояние между узлами могло отображать количество подсчитываемых товаров-чем больше расстояние, тем больше пшеницы или картофеля было на складах.



1. Каменная кладка инков - как они это делали?









Самое впечатляющее наследие инков -это их уникальный способ строительства, для которого не требовалось использовать раствор или цемент. В Саксайуамане (Sacsayhuaman) все еще можно увидеть остатки стен, построенных из камней, некоторые из которых весят более 100 тонн.



Огромные блоки добывались на месте и обрабатывались с помощью бронзовых инструментов, а затем их перемещали с помощью веревок, бревен и шестов. На некоторых камнях в Саксайуамане до сих пор есть углубления, куда рабочие вставляли шесты, чтобы захватить камень. Камни грубо вырубали из породы в карьере, а затем обрабатывали в конечном пункте назначения. Обрезка и установка камней на месте была настолько точной, что необходимости в строительном растворе не возникало. Затем блоки отполировывались гладкими шлифовальными камнями и песком.



Камни укладывались так точно, что раствор был не нужен, и инки разработали систему строительства зданий, включавшую «запирающий камень», или «замковый камень» со многими углами, к которому подходили все остальные камни. В Саксайуамане есть камень с 13-углами, а Мачу-Пикчу может похвастаться огромным камнем с 32 углами.



Считается, что эта система строительства позволила зданиям инков пережить землетрясения, которые часто случаются в этом районе, поскольку система запирания камней позволяла им двигаться, но возвращаться на свое место, когда толчки стихали.



Система строительства инков долгие годы оставалась утраченной, но теперь археологи и историки пришли к выводу, что сначала создавалась форма из глины, которую затем переносили на камень, чтобы обрезать его должным образом, после чего камень очень тщательно обрабатывали, пока он не подходил идеально.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2342117856385173584

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