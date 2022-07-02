9 жутких историй

Подчас жуткие и не поддающиеся объяснению явления происходят в нашей жизни. Грань между этим и потусторонним миром размыта. Нам не дано понять, даже если факты противоречивы.



Сердце, обречённое на ад.



16 марта 1995 Терри Коттл убил себя выстрелом в ванной дома, в котором он жил со своей женой Черил. Черил услышала выстрел с другой стороны двери после того, как её муж вошёл в ванную около 22 часов. Она слышала, как он прохрипел: “Помоги мне, я умираю”, и затем он ушёл. Он пустил единственную пулю в голову.



Единственным лучом надежды было то, что Терри в 33 года был в хорошем физическом состоянии, и мог стать донором органов. Сердце Терри спасло жизнь 57-летнего Сонни Грэма, который болел неизлечимой болезнью.



В 1996 Сонни написал благодарственное письмо вдове Терри, и хотя агентство по подбору донора отговаривало от контакта, они решили встретиться. И когда они это сделали, Сонни немедленно влюбился во вдову человека, сердце которого теперь билось в его груди. “Я чувствовал, что знал её в течение многих лет... Я не мог отвести глаз от неё”, - писал Сонни в местную газету в 2006. Они были оба женаты, но в течение нескольких лет развелись и начали жить вместе в 2001. Это были бурные отношения, точно такие же, как были у Черил с Терри, и они в конечном счёте поженились в 2004 году.

Четыре года спустя, без признаков, что что-либо шло не так, жизнь Сонни оборвалась тем же самым способом, что и Терри — он застрелился. Позаимствованное сердце, которое билось в течение 12 лет, прекратило биться навсегда.“Асексуальный” - определение сексуальной ориентации, или более точно - её нехватка. Некоторые люди просто не идентифицируют свою сексуальность и не рассматривают сексуальность как компонент их существа. В то время как это нормально (хотя редко), японский художник Мао Суджияма использовал свою асексуальность прямо противоположно, так, как никто из нас не хотел бы даже думать: он хирургическим путём удалил гениталии. Но это ещё не всё.Mao провёл банкет, во время которого шесть гостей заплатили приблизительно 250$ за привилегию съесть приготовленные гениталии Мао Суджиямы. И да, они знали, что они ели, охотно заплатили деньги, и один даже написал в блоге об этом. И хотя только шесть человек ели их, но более 70 человек смотрели на это.Несмотря на соблюдение гигиены и приготовление его гениталий с грибами и петрушкой (сами не можем поверить, что написали это), полиция, наконец подобрала обвинение — непристойное обнажение. Суджияма обязан был заплатить здоровенный штраф и провести пару лет в тюрьме. Таким образом, какова была причина такого спектакля? Привлечь внимание к “сексуальным меньшинствам, x-полу, асексуальным людям”. Мы предоставим Вам право обдумать, является ли подача на стол Ваших собственных приготовленных гениталий за деньги действительным методом привлечения внимания к чему-либо, кроме Вашего собственного невероятного безумия.

Когда больничный санитар Аллен Схауэри был вызван на допрос Чикагской полицией в 1977 году, он знал, о чём он будет. Или скорее, о ком: Тересита Баса тоже работала в Больнице Эджуотера, и в начале 1976 Схауэри вошёл в её квартиру и заколол её прежде, чем поджечь. Он надеялся, что полиция ничего не узнает. Но они знали всё. Тересита, женщина, которую он убил, сказала им.



Ранее в 1977 техник Реми Чуа, которая работала с Тереситой, но не знала её достаточно хорошо, видела, как мёртвая женщина слонялась без дела в комнате для сотрудников больницы. Вскоре после этого с Реми начали происходить изменения. Она начала странно вести себя и совершала поступки, не свойственные ей. Она стала отчуждённой, иногда казалось, что она в трансе. Она пела песни, которые не знала, затем отрицала, что пела или говорила что-либо. Странные события становились всё хуже до одного дня, когда Реми начала говорить с её семьёй голосом Тереситы.



Муж Реми Джо был доктором, и Тересита, главным образом, обращалась к нему, прося его пойти в полицию. И у неё было много информации — она назвала имя Схауэри и велела, чтобы Джо записал некоторые вещи, которые тот украл из её квартиры и имена и телефонные номера родственников, которые могли подтвердить, что вещи были её. Хотя полиция была скептична, они проследили за Схауэри и увидели, что его алиби рушилось на глазах, поскольку родственники Тереситы указали на её ценности, которые полиция действительно нашла в доме Схауэри. Он впоследствии признался и был осуждён за убийство.



У Реми Чуа никогда не было другого такого опыта. Несмотря на точность информации и появления случая в шоу "Нерешённые Тайны" в 1996 году, никто никогда не был в состоянии объяснить, как это произошло, или почему это произошло с нею.



Энфилдский ужас.



Ночью 25 апреля 1973 года маленький мальчик Грег Гарретта играл на своём заднем дворе в Энфилде, Иллинойс, когда он подвергся нападению. Не человека или животного, когда-либо виденного прежде, по сей день никто не знает, что это было, но это разорвало его обувь на части и оставило его в слезах. Только несколько минут спустя местный житель Генри Макдэниэл открыл свою парадную дверь после того, как услышал, что в неё кто-то скребётся, и увидел то, что стало известным как Энфилдский Ужас.



Описания Генри и Грега были в значительной степени одинаковы: ужас был невысоким, не больше, чем 1,5 метра ростом и имел три ноги. Да, три. У него также были короткие руки, заканчивающиеся когтями, которые, казалось, были помещены в центре его тела, а не по сторонам. Оно было волосатым, слизистым и имело красновато-розовые глаза размером с лампочку. Только несколькими минутами ранее дети Генри настаивали, что монстр пытался ворваться в дом, в то время как он и его жена отсутствовали.



Генри, когда увидел его, хлопнул дверью и побежал за оружием.



Генри снова распахнул дверь и сделал четыре выстрела. Он был уверен, что попал, и он сказал, что нечто “шипело как раскалённая сковорода” прежде, чем умчалось далеко, преодолев 25 метров в несколько прыжков. В течение недели это существо несколько раз видели помощники шерифа, но поймать или убить его они не смогли, а Генри видел его ещё раз несколько недель спустя из его окна, когда оно блуждало около железнодорожных путей.



И затем это закончилось. Независимо от того, что это было, кго больше никто и никогда не видел.



Дети.



Брайан Бетель является уважаемым журналистом и действующим обозревателем Новостей. В 1990-ых Брайан завел блог, в котором начал писать интересную историю. Его история уникальна в том, что была первой, и это было описано кем-то с журналистской точки зрения не для того, чтобы извлечь пользу (или построить карьеру), придумывая такую неправдоподобную небылицу.



Однажды вечером, когда Брайан сидел в машине, припаркованной возле местного кинотеатра, к его авто приблизились несколько детей, не больше 10 или 12 лет. Брайан опустил стекло, ожидая просьб о деньгах. Но вместо это слова детей сковали Брайана страхом.



Мальчик рассказывал такую историю: они хотели посмотреть кино, но у них не осталось денег и им надо домой. Брайан посмотрел в глаза детям и это он запомнил на всю жизнь. Глаза детей были бесконечно-чёрными. Запинаясь и оправдываясь, он начал закрывать своё окно и заводить автомобиль, когда маленький мальчик сердито закричал: “Мы не можем войти, если Вы не разрешите! Впустите нас!”



Брайан резко нажал на газ и понёсся домой, где позже ночью написал об этом опыте. Очевидно, он не единственный. В Сети вы найдете много историй о людях с чёрными глазами, обычно детях, но иногда и взрослых, с подобными вопросами, которые вызывают необъяснимую панику у всех, кто сталкивается с ними. Возможно, из-за глаз или странной, несколько инопланетной природы их речи те, кто сталкиваются с ними, чувствуют себя уязвимыми. Никто не находился рядом достаточно долго, чтобы узнать, кто они действительно. Возможно, Вы встретите их тёмной ночью в переулке, когда Вы будете идти одни. Сообщите нам, хорошо?



Сущность.



Многие люди мечтают, чтобы однажды история их жизни была превращена в голливудское кино. Если это не фильм ужасов 1982 года "Сущность", кино, в котором женщину изнасиловало в её постели невидимое существо, и которое основано на событиях, которые произошли с Дорис Битэр в Кулвер-Сити, Калифорния, в начале 1970-ых.



Согласно сверхъестественным исследователям, которые изучали её случай, она была в ужасном состоянии: алкоголичка, постоянно пьяная, оскорбляемая родителями и оскорбляющая своих собственных сыновей. На неё периодически физически нападали три сущности, которых никто не видел, и исследователям было мало разговоров об их подлинности — комнату, полную их, они увидели своими собственными глазами.



Как это происходило. Дорис начинает произносить проклятия, чтобы вызывать их. В комнате появились огни, сопровождаемые циркулирующим зелёным туманом в углу, в котором появилась форма верхней части тела человека. Просто форма, никаких черт лица; просто свободное туловище в циркулирующем зелёном тумане, и именно тогда один из исследователей упал в обморок.



Все исследователи утверждали что видели, но никто ничем подтвердить это не может.



Пила.



Мы не будем говорить, что сожалеем, что Вы продолжаете читать. В июне 2011 года экстренные службы послали машину скорой помощи к дому 65-летнего Барри Хепберна. Барри был отставным любителем спортивных автомобилей и страдал параличом нижних конечностей. Он был прикован к инвалидному креслу в 2000 после того, как в него выстрелил сосед. Барри сказал оператору, что он истекает кровью, и они ожидали худшего, поскольку он замолчал во время разговора. Они, конечно, не ожидали того, что они в итоге обнаружили. Это было шоком для них и хорошим источником для городских легенд.



Барри, который потерял всю чувствительность в своих ногах, предпринял попытку удалить одну из них пилой. После 2000 года, все заметили, что он стал подавленным, потому что испытывал затруднения при вождении его любимых спортивных автомобилей, а его просьбы к докторам ампутировать ноги были отклонены. Барри очевидно решил, что, если бы он начал операцию сам, у докторов не было бы выбора, и они продолжили бы. Когда медработники прибыли, его правая нога была почти полностью отпилена, пластмассовый мешок, который он использовал в качестве жгута, был весь в крови, а его сумка лежала около него, аккуратно упакованная для больницы.



Монстр под кроватью.



Эта история Гая Витола, бывшего игрока в крикет, который не так давно наслаждался мирной ночью в своем домике в Зимбабве. Проснувшись и сидя на краю своей кровати, 40-летний мужчина даже не подозревал, что сейчас с ним случится кошмар всего детства.



Когда он начал готовить завтрак на кухне, он услышал чудовищные крики домоправительницы, доносящиеся оттуда, где он только что спал. Витол побежал назад, и был шокирован.



Поскольку под его кроватью был огромный, 2.5 метровый и 150-килограммовы крокодил. Крики домоправительницы раздразнили его, но прежде он лежал неподвижно в течение многих часов: пока Витол готовился ко сну, спал всю ночь и сидел с опущенными ногами, которые были прямо перед носом у крокодила. Мы предполагаем, что он немедленно начал планировать покупку бронированного матраца и оружия.



Лунатическое самоубийство.



Вскоре после того, как 18-летняя Карисса Гленн переехала в свою новую Корнуоллскую квартиру, она начала ощущать присутствие. У неё было чувство, что кто-то или что-то было там, когда она была одна ночью, и она часто говорила об этом с семьёй и друзьями. Она, возможно, едва ли была бы удивлена, когда услышала, что предыдущий арендатор повесился.



Согласно словам её друзей, у неё были чрезвычайно яркие кошмары о повешении. Её друзья были обеспокоены, поскольку у Кариссы были случаи лунатизма — хождения во сне. И хотя слух о предыдущем арендаторе фактически оказался ложью, Кариссу, возможно, преследовали.



14 апреля 2008 года “счастливая молодая женщина”, которая проводила весело время с друзьями накануне, повесилась на шарфе. Её друзья соглашаются, что она была счастлива за исключением одной вещи: она иногда не хотела возвращаться в свою квартиру ночью из-за ощущении присутствия и ночных кошмаров.



И на этом, мы пожелаем Вам спокойной ночи сладких снов!

Источник : https://mistika.temaretik.com/2513460258906835702/

А вы знали об этом?

Проклятие кресла мертвеца Тирский музей в Англии — дом печально известного кресла Томаса Басби. Это кресло стоит на сцене, чтобы никто не садился в него — и не потому, что кресло обладает какой-то особой ценностью, а из-за наложенного на него проклятия, восходящего в XVIII-му веку. Легенда гласит, что любой, кто рискнёт сесть в кресло Басби, вскоре после этого умрёт.

Все началось в Северном Йоркшире ещё в 1702-м году. Городской пьяница, человек по имени Томас Басби, сумел жениться на красавице Элизабет Аути. Отец девушки был категорически против этого брака, так как считал, что его дочь достойна лучшего мужа. Однажды Басби вернулся домой и нашёл своего тестя сидящим в его любимом кресле. Старик Аути объявил, что пришёл забрать свою дочь домой, и тогда Басби поступил так, как и любой другой нормальный человек на его месте — забил своего тестя молотком до смерти и спрятал тело. Когда его вели на казнь, он кричал, что любой, кто сядет в его любимое кресло, умрёт. Согласно легенде, за последние 300 лет погибло бессчетное количество людей, рискнувших сесть в злосчастное кресло.

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