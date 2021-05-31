Топ-10 главных библейских загадок

Библия является источником неоспоримой истины для миллионов людей, однако эта книга (вернее, ряд книг), настолько древняя, что может возникнуть множество вопросов о достоверности событий, представленных в ней. В этом списке мы хотим познакомить вас с несколькими историческими и теологическими тайнами, которые содержит Библия.

10

Святой Грааль

Загадка: Где находится Святой Грааль?

Согласно христианской мифологии, Святой Грааль являлся блюдом, тарелкой или чашей, которую Иисус использовал во время Тайной вечери, и которая предположительно обладала чудесными свойствами. Вера в Святой Грааль и интерес к его потенциальному местонахождению, никогда не прекращались. Владение чашей приписывалось различным группам, включая тамплиеров.

Существовали чаши, которые, как утверждалось, являлись Граалем. Они находились в некоторых церквях, например, в соборе Девы Марии в Валенсии. Валенсийская чаша действительно может считаться претендентом на истинный Грааль, поскольку, с научной точки зрения, утверждается, что она была создана между четвёртым веком до нашей эры и первым веком нашей эры, на Ближнем Востоке. Другие истории утверждают, что Святой Грааль покоится под часовней Росслин или находится у источника на скалистой вершине Гластонбери. А также что секретная династия защитников обладает Граалем, или что он был спрятан тамплиерами на острове Оук, известном как «Денежная яма Новой Шотландии».

9

Ковчег завета

Загадка: Где находится Ковчег завета?

Ковчег завета – это контейнер, описанный в Библии. По преданию в нем хранились каменные Скрижали Завета с Десятью заповедями, а также, согласно Посланию к Евреям, сосуд с манной и посох Аарона. Ковчег хранился в Иерусалиме, пока вавилоняне не разграбили и не разрушили храм. С тех пор, он стал своеобразной легендой и исчез навсегда.

Существует несколько теории о том, где он может быть: Намеренное укрывательство священниками Иерусалимского Храма, вывоз Ковчега из Иерусалима жителями Вавилона, а также вывоз Ковчега принцем Эфиопии.

Одна из самых важных исламских святынь, мечеть «Купол Скалы», построена там же, где предположительно, стоял первый храм Соломона. В Библии написано, что при строительстве храма, была установлена специальная платформа для Ковчега завета, которая опускалась в подземные тоннели, если на храм нападали. Возможно, это и есть реальное местоположение святыни.

8

Содом и Гоморра

Загадка: Были ли это реальные города, а если да, то где они находились?

Из-за грехов жителей Содома, Гоморры, Адма, Севоима, были уничтожены, «Господь начал разрушать Содом и Гоморру, послав с неба огонь и горящую серу». В христианстве и исламе, названия этих городов, стали синонимами с закоренелым грехам и их падением от гнева Божьего.

Историческое существование Содома и Гоморры всё ещё оспаривается археологами. Библия указывает на то, что они были расположены около Мёртвого моря. Возможные претенденты на звание Содома и Гоморры, это места, обнаруженные в 1973 году, включая строения, выкопанные ещё в 1965 году, археологом Полом Лэппом. Ведь всё они были расположены около Мёртвого моря, а также на многих камнях, там были найдены следы горения и серы.

7

Эдем

Загадка: Где находились сады Эдема?

В то время как большинство богословов полагают, что история Эдема скорей всего выдумана, существуют люди, которые думают, что он существовал в действительности. Кроме того, Библия упоминает конкретное его местоположение. Это привело к многочисленным попыткам отыскать сады. Среди возможных вариантов упоминаются такие реки, как Аракс, Ганг, Керхе, Карун, Дияла, Вади ар-Рума и даже Нил. Есть гипотезы, которые размещают Эдем в истоках Тигра и Евфрата (северная Месопотамия), в Ираке (Месопотамия), Африке и Персидском заливе.

В то время как истинное местоположение, так и остаётся загадкой, существует один захватывающий поворот в этом рассказе. В Библии, Эфиопия упоминается, как местность, находящаяся рядом с садами. С 1974 года палеонтологи изучили шесть миллионов лет жизни и пришли к заключению, что Эфиопия — это научное местоположение зарождения человека, что значит, что с научной точки зрения именно там находился истинный Эдем.

6

Библейский код

Загадка: В Библии встречаются закодированные сообщения, является ли это совпадением?

Библейский код, также известный, как код Торы — последовательность букв, якобы существующая в тексте Библии, которая при декодировании показывает предвидения и пророчества. Исследования и результаты этого кода были популяризированы в книге «Библейский код». Основным методом дешифровки стала эквидистантная алфавитная последовательность. Чтобы раскрыть зашифрованный код, выберите отправную точку (любая буква) и количество пропусков, любое на ваше усмотрение. Затем начиная с отправной точки, выбирайте букве с равным интервалом и выделяйте нужные. Использование и публикация «предсказаний», основанных на кодах Библии, преуспели в том, чтобы вызвать популяризацию понимания кода, прежде всего основанной на работе журналиста Майкла Дроснина. Самое известное предсказание Дроснина, сделанное по библейскому коду, в 1994 году, было убийство израильского премьер-министра Ицхака Рабина в 1995 году.

5

Десять потерянных колен

Загадка: Что случилось с потерянными племенами?

Десять потерянных колен — это племена потомков Израиля, которые после гибели Северно-Израильского царства попали в ассирийский плен. У многих еврейских групп есть доктрины относительно длительного скрытого существования или будущего общественного возвращения этих племён, который частично основан на заверенном и зарегистрированном историческом факте, частью на письменной религиозной традиции, и частично на предположениях. Существовали также причудливые теории о том, кто мог произойти от потерянных племён. Некоторые мнения включают ирландцев, коренных американцев, британцев и японцев. Евреи Кайфына, по мнению китайцев, могли произойти от одного из потерянных племён.

4

Фараон Исхода

Загадка: Кем был фараон Исхода?

Фараон Исхода – это фараон (царь), который правил Древним Египтом, во время Исхода евреев. В главах Книги Исхода, описывается то, как сыны Израиля были порабощены в Египте, как Господь посылал чуму на Египет, дабы вызволить народ, последующий за этим побег израильтян, преследование армией и пересечение Красного моря. Имя фараона в этой истории – неизвестно, он упоминается просто как «фараон» и вопрос о его личности является животрепещущим для всех, кто считает Книгу Исхода правдивой.

В массовой культуре, бытует мнение, что им являлся Рамсес II Великий, однако нет никаких документальных или археологических свидетельств, что во время его правления были эпидемии, или что он преследовал еврейских рабов, бегущих из Египта.

3

Ноев ковчег

Загадка: Где находится Ноев ковчег?

Ещё с 200 года нашей эры, поиск физических останков Ноева ковчега внушал энтузиазм и восхищение христианам, евреям и мусульманам со всего мира. Несмотря на слухи, наблюдения и экспедиции никакого научного доказательства, существования ковчега никогда не было найдено. Археологи называют поиск ковчега «погоней за призраками». Единственное, что вело археологов со всего мира это упоминание горы Арарат.

К середине XIX века археологи идентифицировали местоположение вершины, предположительно в горах современной Армении и восточной Турции. Вплоть до XIX века, эти местности не были значительно освоены, и проведение западных экспедиций было фактически невозможно. К началу XXI века появились два главных кандидата на исследование: так называемая аномалия Арарата, находящаяся возле главной вершины Арарата («аномалия» видна на воздушных и спутниковых изображениях и представляет собой тёмное пятно на снегу пика), а также область около Догубаязита, 29 километров к югу от Большой вершины Арарата.

2

Возлюбленный ученик Иисуса

Загадка: Кем был возлюбленный ученик Иисуса?

Одной из самых больших тайн в Библии является личность «возлюбленного ученика Иисуса». Согласно евангелию от Иоанна, это был один из 12 учеников, который во время Тайной вечери «возлежал у груди Иисуса». Однако, бытует мнение, что Евангелие от Иоанна было написано с воспоминаний этого самого ученика. Самое странное, что его имя нигде не упоминается.

Отсутствие упоминаний, только добавляет таинственности этой истории. Много учёных утверждают, что «Любимым учеником» был Лазарь, брат Марии и Марфы из Вифани, которого Иисус воскресил из мёртвых. Причина этого мнения, является тот факт, что, когда сёстры позвали Иисуса, чтобы помочь Лазарю, они сказали: «Господь, тот, которого вы любите, болён».

1

Авторство евангелий

Загадка: Кто написал евангелие?

Евангелие — вероятно, самая важная часть Нового Завета и до XVIII века, их авторство обычно не считалось тайной. Но поскольку современные богословы исследовали историю четырёх книг, они начали подвергать сомнению тот факт, что Евангелие были написаны Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Есть много предположения (главным образом основанных на манере письма книг), что священные книги были написаны людьми, которые знали апостолов, но не апостолами непосредственно.

Это — тайна, которая вряд ли когда-либо будет раскрыта, только если «главный» первоисточник для всех евангелие не будет обнаружен. Так как только он сможет объяснить всё аномалии, о которых говорят в поддержку неапостольских теорий авторства.

Источник : https://zen.yandex.ru/media/1info_mir1/top10-glavnyh-bibleis...

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