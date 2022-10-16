5 признаков наличия у человека сильной энергетической защиты

Энергетическая защита человека регулярно подвергается атакам: духовной (невидимая энергия, хотя многие люди чувствуют ее) и ментальной (энергия, которая исходит от собственных мыслей, которые становятся эмоциями и, будучи отрицательными, влияют на физическое тело и энергетическое тело).

Правда в том, что люди все время обмениваются энергией с окружающими; когда ходят и сталкиваются с людьми, когда говорят по телефону, когда смотрят телевизор. Все эти процессы представляют собой обмены энергией. Эти обмены происходят автоматически и влияют на человеческую энергию, положительно или отрицательно. Однако некоторые имеют энергетическую защиту.

Ниже представлены 5 основных признаков, что человек имеет сильную энергетическую защиту.

Человек работает над защитой своей энергии

Проводит как минимум 10 минут в день, молясь, размышляя или настраиваясь на энергию творения. Всегда старается быть благодарным Вселенной.

Хорошая физическая защита

Те, кто имеют сильную энергетику, всегда могут похвастаться хорошей физической подготовкой. Благодаря спорту укрепляется не только тело, но и сила духа.



Человек щедр с самим собой

Он не забывает быть щедрым с самим собой. Прощает себя и дает себе то, что он заслуживает каждый день, преследует свои мечты и следует своей жизненной цели, остается счастливым каждый миг.

Удача

Людям с сильной энергетической защитой везет всегда и везде. Зачастую они даже ничего не делают для этого! Многим непонятно, почему так происходит и в чем их секрет. Однако на деле у них просто сильная энергетическая защита.

Такие люди используют талисманы или амулеты

Амулеты и талисманы превосходны для поддержания сильной энергии человека, и их очень много. Выбор будет зависеть от вкуса и убеждений каждого человека. Самые распространенные талисманы:

Кварц и кристаллы. Они служат предохранителями в телах. У каждого есть свои свойства, которые помогают в определенных ситуациях. Можно взять их с собой, а также можно стратегически разместить их в своем доме.

Использование масел, эссенций, спреев, духов и святой воды – все подготовлено для поддержания и защиты энергии.

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А вы знали об этом?

Первый президент Монголии Пелжидийн Генден был одним из немногих коммунистов, открыто противостоявших Сталину. В 1935 году на приёме в посольстве Монголии в Москве сильно пьяный Генден выкрикнул в беседе с генсеком: «Чёртов Сталин, да ты уже стал настоящим царём!», а затем отобрал и сломал его трубку. В 1937 году Генден был обвинён в шпионаже в пользу Японии и казнён.

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