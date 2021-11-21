Гибель императора. За что был убит Павел Первый?

Вечером, 11 марта 1801 года император Павел Первый в Михайловском замке во время своеобычного ужина в 8 часов вечера задумчиво произнес: «Чему быть тому не миновать». Последние несколько дней он предчувствовал: "… Что-то надвигается" и, когда в опочивальне среди ночи появились пьяные гвардейцы, он все понял и пощады не просил. Заговорщики пытались заставить императора подписать отречение, однако, он оказал сопротивление, в результате чего был зверски избит и задушен.

Поднятый по тревоге гвардейский гарнизон принял весть о кончине императора по-разному. Офицеры ликовали, а вот простые рядовые солдаты не могли сдержать слез. Той холодной мартовской ночью на плацу перед Михайловским дворцом было видно, как Россия относилась к своему императору, простой безмолвный люд горевал, элита праздновала. Каким же был на самом деле царь Павел Петрович и почему его убили?!

В отечественной историографии к Павлу Первому существует главным образом негативное отношение в трудах дореволюционных историков, где он зачастую предстает чуть ли не душевнобольным человеком... С одной стороны подозрительным, с другой крайне взбалмошным и недалеким. Действительно ли он был таковым? Если взять во внимание предвзятость многих дореволюционных мемуаристов и историков, и судить о личности Павла не на основе их мнения, а оценивая его дела, будучи императором, то картина вырисовывается несколько иная.

Во внешней политике Павел проявлял прагматизм и, когда антифранцузская коалиция предала и бросила русские войска в Европе, он же предпочел договориться с консулом революционной Франции - Наполеоном Бонапартом и выйти из войны, чем немало огорчил своих с позволения сказать «союзников».

А затем, после захвата англичанами Мальты, он и вовсе активно развернул антианглийскую деятельность и ударил британцев по самому больному их месту - кошельку, арестовав их грузы и купцов на территории России. Следующим шагом был поход казачьих соединений в Индию, которые Павел отправил в соответствии с договоренностями с Бонапартом перед самой гибелью. Угроза жемчужине британской империи до дрожи напугала английскую элиту, потому разведка туманного Альбион начала активно работать, интригуя против него в русской гвардии. Таким образом, Павел был опасен для Британии, русско-французская наметившаяся коалиция могла подорвать позиции Англии в Старом свете и что гораздо страшнее в Индии.

Во внутренней политике же император провел ряд реформ направленных на улучшение положения крестьянства. Во время коронации он опубликовал манифест, по которому крестьяне не должны были работать на барина более трех дней в неделю. Очевидно, что данный вопрос он прорабатывал не наскоро и это был осознанный внутриполитический сигнал. Помимо этого, Павел отменил последний рекрутский набор, освободил от недоимок, а также разрешил крестьянам подавать апелляцию на решения суда.

Тем самым, он снизил градус социального противостояния в обществе, несколько облегчив жизнь простому народу. А вот с элитой он обошелся строже. В конце правления Екатерины Второй экономика России находилась в кризисе, огромный государственный долг требовал своего покрытия, и Павел решил эту проблему, заставив платить по нему, элиту. Естественно это вызвало бурную негативную реакцию в рядах аристократии.

В армии Павел Первый, тоже начал проводить непопулярные реформы. Прежде всего он приказал в гвардии созвать на сборы всех, кто числился в полках, а тех, кто на сборы не явился незамедлительно уволили из армии. Следовательно, император стремился сделать так, чтобы дворяне действительно служили, а не воспринимали свою службу как средство заработка, не особо утруждая себя обязанностями.

Один гвардейский офицер оставил мемуары, где возмущался новыми порядками, которые учинил новый император в войсках: жаловался, что раньше мундир офицера стоил 120 рублей, ему требовался хороший экипаж, приличный стол, прислуга хорошо одетая, то с приходом Павла, офицеров стали одевать в простые мундиры всего за 25 рублей, заставляли передвигаться на открытых повозках или санях, самим носить личное оружие(вместо вестовых, как это было ранее) и ко всему этому, отлично знать устав, выполнение строевых упражнений. Гвардеец жаловался, что из светского повесы, император от него требовал сделаться профессиональным военным.

Естественно, что в таких условиях вокруг Павла стали плестись интриги, уж больно большому количеству сил он был поперек горла. В таких условиях он сделался подозрительным, но для этого у него были основания: его отец был убит после переворота, в результате которого воцарилась Екатерина Вторая.

Теперь же против него ополчился высший свет, гвардейские офицеры и внешние игроки в виде британской разведки. Однако, без согласия, пускай и молчаливого наследника Александра, переворот не мог бы состояться.

И тут следует сказать, что наследник Павла Первого был скорее внуком Екатерины Второй, нежели сыном своего отца. По приказу императрицы, Александра в раннем детстве фактически изъяли из семьи Павла и его воспитанием занимались другие люди.

В обществе, окружавшем внуков Екатерины Великой, было презрительное и отрицательное отношение к их отцу, фактически он был для них чужой человек. Вероятно эта отчужденность и позволила Александру с некоторой легкостью согласиться принять результаты планировавшегося переворота. После смерти Павла, одним из первых приказов нового императора стал указ о срочном прекращении похода казаков в индию, что соответствовало интересам исключительно британской империи. Затем последовали проигранные европейские военные компании против Наполеона и в конце концов тяжелая Отечественная война. Кто знает, как сложилась бы история, будь Павел жив, возможно Москву не сожгли бы французы...впрочем, это уже совсем другая история.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Действительно, заслуги Павла I перед отечеством огромны и непростительно столь негативное отношение к нему дореволюционных историков, где он зачастую предстает чуть ли не душевнобольным человеком..Для современников не было тайной, что к убийству Павла, вступившего в дружеские отношения с Францией, была причастна продажная Англия.

К сожалению , его слабовольный сын ,Александр I, изменил внешнеполитическую доктрину своего «предательски убитого» отца и начал затяжную борьбу с Наполеоном, который никогда бы не напал на Россию , если бы русский царь стал бы союзником Франции в ее противостоянии с Англией ! Именно Александр I был главным инициатором кровопролитной войны 1812 года, которая принесла России неисчислимые беды!

Таким образом, Англии все же удалось поссорить Россию со своим стратегическим и геополитическим противником Францией. Именно из-за борьбы за чужие интересы царя упрекал Карамзин в своем произведении «Записке о древней и новой России».

Что касается внешней политики Александра l,то именно из-за его некомпетентности Россия в 1812 году понесла такой материальный урон, от которого еще несколько лет не могла оправиться.Многие российские историки однозначно доказывают , что эту войну развязала именно Россия, а не Франция! Эту концепцию поддерживают крупнейшие историки эпохи Александра I: директор Института российской истории РАН Андрей Николаевич Сахаров и Николай Алексеевич Троицкий, которые однозначно утверждают, что Отечественную войну 1812 года развязал не французский император Наполеон, а фактически Александра I.

Русский царь еще в октябре 1811 году отдал приказы о выступлении в поход всем русским армиям, которые стояли больше года на границе с герцогством Варшавским. Однако после отказа короля Пруссии Фридриха Вильгельма III принять участие в войне против Наполеона Александра I не решился напасть на Францию. Кроме того, Александр I не решился тогда напасть на Наполеона, поскольку знал, что у него тогда фактически не было победоносных генералов, поскольку все русские генералы проигрывали Наполеону: Кутузов в 1805 году, Багратион в 1807 году.

Немаловажно также, что если бы Наполеон намеревался полностью покорить Матушку- Россию, то он в первую очередь захватил бы ее столицу Санкт-Петербург! Вместе с тем, если бы эта война была оборонительной для России – русские бы не стали преследовать французов до самого Парижа. Тогда многие , включая Кутузова, были против. Правда он был против не из-за того, что хотел сберечь армию, а потому что, проиграв всё что можно, но вдруг оказавшись «спасителем отечества», ему совершенно не нужны были новые поражения.

Действительно ,Наполеон ещё раз разбил русскую армию под Лютценом и Бауценом весной 1813 года, но Кутузова к этому времени уже устранили.Важно отметить, что западные губернии империи (Литва, прибалтийские земли) встретили Наполеона с распростертыми объятиями. Примечательно, что в украинских и белорусских областях, недавно присоединенных к России, простое население встречало европейцев как освободителей, надеясь на воссоединение Речи Посполитой.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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