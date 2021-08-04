Правда и ложь о Варшавском восстании

В мировом сознании, а тем более в идеологии современной Польши, существует несколько устойчивых тезисов, относящихся к Варшавскому восстанию против фашистской оккупации в 1944 году. Постараюсь перечислить их.

1. Восстание имело огромное символическое значение для всего мира. Этот тезис совсем недавно озвучил министр национальной обороны Польши Антони Мачеревич: «Нужно отдавать себе отчет в том, чем было Варшавское восстание. Это была крупнейшая битва, которая предрешила судьбы Европы, потому что только благодаря этому фронт был удержан, только благодаря этому многие страны могли сохранить независимость, только благодаря этому советская армия не пошла дальше на запад. А так могло быть, нужно отдавать себе в этом отчет: советская армия могла пойти гораздо дальше на запад, чем пошла, если бы не жертва Варшавского восстания».

2. Советская армия по приказу Сталина встала на правом берегу Вислы и пассивно наблюдала за истреблением варшавян.

3. Варшавяне и руководители восстания показали миру пример героизма.

4. Пассивность Сталина была местью польскому народу за поражаение под Варшавой в 1920 году.

Как Андерс на войну собирался

К вышеизложенным тезисам я еще вернусь, а пока просто вернемся к началу Второй мировой. Буквально за год до нее Польша не только отказалась предоставить советским войскам проход для спасения Чехословакии от гитлеровской оккупации, но и поучаствовала в ее разделе, отхватив Тешинскую область. А буквально накануне Второй Мировой Польша буквально с радостью отвечала на любые провокации Берлина, считая, что вкупе со своими союзниками — Англией и Францией, спокойно справится с агрессором и даже получит территориальные приобретения. Однако действительность оказалась совершенно иной — польская армия была разбита буквально за две с половиной недели и только после этого Красная армия вышла, чтобы занять ту самую линию Керзона, которая была определена еще в 1920 году.

В результате в распоряжении Красной армии оказалось значительное количество польских военнопленных, которые, замечу, вовсе не встречали советские войска хлебом и солью. Всего за время Западного похода во время боестолкновений с польскими вооруженными формированиями погибло более тысячи красноармейцев. Про Катынский расстрел говорить ничего не буду, буквально на днях уже довольно подробно высказался по этому поводу. Отмечу лишь, что под него попали наиболее упертые враги нашего государства — жандармы, крупные землевладельцы, офицеры, отказавшиеся подписать отказ от продолжения сопротивления советской власти. А вот с большей частью пленных произошло следующее: в самые сложные месяцы войны СССР разрешил формирование на своей территории польской армии. На эти цели в 1941-42 годах было предоставленно более 300 млн рублей. К началу 1942 года численность польской армии, командующим которой эмигрантское правительство назначило генерала В. Андерса, достигла 73 415 человек.

Вот только на фронт с немцами армия Андерса не спешила. Более того в то время, как немцы подошли под Сталинград, армия Андерса сбежала на Ближний Восток.

18 марта 1942 года Иосиф Сталин, беседуя с Андерсом, потерял терпение и заявил: «Если поляки не хотят здесь воевать, то пусть прямо и скажут: да или нет… Обойдемся без вас. Можем всех отдать. Сами справимся. Отвоюем Польшу и тогда вам ее отдадим. Но что на это люди скажут…».

Вместо армии Андерса в СССР вскоре сформировали 1-ю польскую пехотную дивизию имени Тадеуша Костюшко, из которой впоследствии выросло Войско Польское. Отзывы о бойцах ВП были разные, но одно стоит заметить — солдаты ВП реально воевали против Гитлера, а не отсиживались в эмиграции.

Тоже восстание, но неправильное

Я заметил, что в контексте великого Варшавского восстания почему-то это событие, произошедшее годом раньше, упоминается крайне редко. А ведь, по-моему мнению, их судьбы очень символично переплетены между собой.

Фото из доклада палача гетто генерала Штропа с подписью: "Бандиты прыгают, чтобы избежать поимки"

Волнения в Варшавском гетто начались в январе 1943 года, когда стало ясно, что его обитателям грозит вывоз в концлагеря и дальнейшее истребление. Активистам еврейского сопротивления удалось сорвать первую волну депортации. К этому времени в гетто осталось около 60 000 человек. Градус сопротивления все повышался, несмотря на почти полное отсутствие оружия.

19 апреля 1943 года гитлеровское командование отдало приказ об уничтожении гетто. Именно с этого дня начинается отсчет восстания. О масштабе помощи со стороны пролондонской Армии Крайовой говорит хотя бы такой факт: после обращения руководителей восстания к Армии Крайовой за помощью были получены 1 ручной пулемет, 1 автомат, 70 пистолетов и 50 гранат. В то же время со стороны просоветских формирований, который находились в отличии от АК под постоянным натиском со стороны оккупационных войск помощь была куда значительнее: 2 станковых пулемета, не менее 10 ручных пулеметов, 3 легких пулемета, 20 автоматов, 100 пистолетов, 1 тыс. ручных гранат и патроны.

Восстание продлилось почти месяц. Гетто было обнесено стеною в 3,5 метра, обнесенной колючей проволокой. Практически никакой помощи или поддержки от остальных жителей Варшавы, а тем более от структур Армии Крайовой повстанцы не получили. 15 мая были уничтожены последние дома гетто. В результате месячного восстания было убито 12000 -15000 жителей гетто, остальные были отправлены на уничтожение в концентрационные лагеря. И надо сказать, немало варшавян наблюдали за этим с некоторым злорадством.

Годом позже. Тадеуш Коморовский по прозвищу «Бур»

Именно этот человек встал вскоре во главе Варшавского восстания. Приглядимся к нему поближе? В Первую мировую он, как выпускник австрийской военной академии Франца Иосифа, участвовал в составе австрийской армии на русском и итальянском фронтах. Во время Второй Мировой войны довольно быстро попал в плен, откуда бежал и организовал «Союз вооруженной борьбы». Тогда и получил псевдоним Бур. Буквально перед восстанием его назначили командиром дивизии АК. И действительно, формально в Варшавском округе АК числилось около 30 тыс. бойцов, что вдвое превосходило немецкие силы, однако повстанцы имели всего 47 пулеметов, 657 автоматов, 29 противотанковых ружей, 2629 винтовок, 2665 пистолетов и 50 тыс. гранат. (Сравните с тем объемом помощи, который АК оказала годом ранее еврейскому гетто).

В конце июля 1944 года Советская армия вышла к Висле, где встретила ожесточенное сопротивление со стороны 5 немецких танковых дивизий. Коммуникации наступающей армии были растянуты: обозы, продовольствие, амуниция — все это безнадежно отстало от передовых линий. Необходимо было перегруппироваться, несмотря на то, что передовые силы Войска Польского уже вступили в Прагу (район Варшавы) на правом берегу Вислы. Приказ о переходе к обороне был отдан в войска в 7.00 1 августа. В то же время буквально накануне Тадеуш Бур-Коморовский отдает приказ о начале восстания и назначает его начало на 17.00 1 августа.

А теперь пару слов об операции «Буря», которую проводила Армия Крайова в прифронтовых полосах. Ее руководством было принято решение при приближении Советской армии к польским населенным пунктам освобождать их своими силами и создавать там лояльное лондонскому правительству руководство. В результате, в некоторых местах АК даже вступала в боестолкновения с Советской армией. Однако все попытки оказывались безуспешными в силу малой боеспособности самих структур АК. Поэтому Бур-Коморовский решил взять реванш в Варшаве, даже несмотря на то, что Лондон скептично отнесся к такой возможности, ибо это нарушало союзнические договоренности. Но Коморовскому уже было все равно. Он дал отмашку и восстание началось.

Подвиг варшавян и предательство Бура

И тут возвращаюсь к одному из тезисов — о подвиге варшавян. Тут действительно нет никаких преувеличений. За время боев погибло более 20 000 бойцов Сопротивления и около 200 000 мирных жителей столицы. Иосиф Сталин 3 августа 1944 года заявил Миколайчику, приехавшему накануне восстания в Москву и ни словом не предупредившего советское руководство о нем: что если до восстания вопрос взятия Варшавы мог быть решен буквально в три-четыре дня, то теперь ситуация осложняется отчаянным сопротивлением гитлеровцев.

Тем не менее, советское руководство до последнего пыталось связаться со штабом Бур-Коморовского и оказывало вполне действенную помощь восставшим. Достаточно сказать, что уже с 13 сентября советские самолеты (в отличие от английских действовавшие на предельно малых высотах) начали сбрасывать повстанцам оружие и продовольствие. Всего с 14 сентября по 1 октября 1944 года повстанцы получили 156 миномётов, 505 противотанковых ружей, 2667 автоматов и винтовок, 41 780 гранат, 3 млн патронов, 113 т продовольствия и 500 кг медикаментов. Было произведено в помощь восстанию 4821 самолето-вылетов, включая 2535 самолето-вылетов с грузами для повстанческих войск, а также прикрытие с воздуха и бомбежки немецких войск. Также восставшим помогала зенитная и наземная артиллерия. Для корректировки огня были сброшены на парашютах связные офицеры. Однако большего сделать не могли. Об этом свидетельствует Константин Рокоссовский, у которого в дни восстания в Варшаве жила сестра: «Бур-Коморовский вместе со своими приспешниками ввалился сюда, как рыжий в цирке — как тот клоун, что появляется на арене в самый неподходящий момент и оказывается завёрнутым в ковер… Если бы здесь речь шла всего-навсего о клоунаде, это не имело бы никакого значения, но речь идёт о политической авантюре, и авантюра эта будет стоить Польше сотни тысяч жизней. Это ужасающая трагедия, и сейчас всю вину за неё пытаются переложить на нас. Мне больно думать о тысячах и тысячах людей, погибших в нашей борьбе за освобождение Польши. Неужели же вы считаете, что мы не взяли бы Варшаву, если бы были в состоянии это сделать? Сама мысль о том, будто мы в некотором смысле боимся Армии Крайовой, нелепа до идиотизма», - сказал он, когда в Варшаве ещё шли активные бои между Армией Крайовой и частями СС.

Надо сказать, что в подавлении восстания участвовали и русские из РОНА (Русской освободительной народной армии) Бронислава Каминского. Да-да, того самого, который создал при поддержке фашистов Локотскую республику. Однако их роль часто преувеличивают. Всего в его подразделениях было 1700 бойцов, то есть менее 7% от общей численности формирований СС. Варшавян уничтожали штрафники Дирливангера, эсэсовцы из дивизии «Викинг». Пленных во время боев не брали обе стороны. Но уже 28 сентября Бур-Коморовский начал первые переговоры с немцами.

А 2 октября 1944 года он подписал с немцами соглашение о капитуляции, в соответствии с которыми статус военнопленных распространялся на сдавшихся бойцов Армии Крайовой, но не распространялся на участников восстания из Армии Людовой.

Тот самый Бур-Коморовский ручкается с оккупантами, сдавая повстанцев

4 октября повстанцы колоннами начали покидать Варшаву. Результаты восстания оказались плачевны. В плен попало около 17 тысяч повстанцев, в том числе 922 офицера и 6 генералов. За 63 дня восстания погибли 10 тысяч повстанцев АК, 7 тысяч пропали без вести.

А это покидают Варшаву плененные бойцы Армии Крайовой

Сам Бур-Коморовский после подписания капитуляции находился в офлаге IV-C (Кольдиц, Саксония) до освобождения американцами 4 мая1945 года. Хотя существуют и довольно экзотичные слухи о том, что немцы предоставили «Буру» самолет, который улетел с ним в Швейцарию, но это уже действительно экзотика. Хотя восстание он сдал.

А напоследок просто приведу свидетельство одного из офицеров связи, посланных от советского командования к повстанцам. Его звали Иван Колос, он имел позывной «Олег»: «Ко мне, как к офицеру связи Красной Армии в штабе АК относились сдержанно. Имели место случаи отказа на мои просьбы...

Реакционные элементы, и в первую очередь – боевая подпольная организация АК, так называемая «ПКБ», проводили ярко выраженную националистическую политику.

Всё украинское население, оставшееся в городе, было вырезано или расстреляно. Силами ПКБ также уничтожены остатки евреев, которые не успели уничтожить немцы.

ПКБ проводил специальные облавы на русских военнопленных, вырвавшихся из немецкого плена, стремясь захватить заложников для последующего обмена с Красной Армией. Так, например, АК держало в качестве заложников подполковника Николая Румянцева, майора Николая Городецкого и профессора медицины Александра Даниловича Ершова.

Представители АК пытались расстрелять майора Волкова..., были убиты офицеры и бойцы 9-го полка 1-й польской армии, которые прошли в центр после разгрома немцами Чернякувского участка...».

Я обещал вернуться к тезисам? А зачем? И напоследок еще одна фотография. Это юные харцеры во время восстания. Наверное, правда нужна хотя бы ради них:

Владимир ГЛИНСКИЙ.

Источник : https://blotter.mirtesen.ru/blog/43457597456/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Уважаемые Россияне! Некоторые из вас удивляют меня своими порой неадекватными поступками! То в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов вы выбираете обыкновенного вора и грабителя, продажного стукача царской охранки, сексуального маньяка и педофила, психически больного, необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал этого злодея, а ,следовательно, и его национальность по отцу(порой кажется, что даже его мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище)!

То вы всячески скрываете, что Вторую мировую войну развязали именно Сталин вместе с Гитлером, напав в 1939 году на Польшу и разделив ее территорию и тем самым вы стараетесь скрыть,что Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и сам являлся агрессором и инициатором пересмотра международных границ!То всячески скрываете, что согласно подписанному Сталиным планом операции «Гроза», именно СССР готовил наступательную операцию Красной Армии на нацистскую Германию, но просто палач народов, дожидаясь максимального ослабления европейских стран для их колонизации, не успел это осуществить и немцы, зная об этом, сами напали, разведя Сталина как лоха!

Однако больше всего меня удивляет ваше отношение к событиям, связанным с Варшавским восстанием , когда кровожадный Сталин своими действиями способствовал массовому уничтожению восставших поляков!Однозначно мстительный диктатор совершил это очередное свое кровавое злодеяние , испытывая лютую ненависть к полякам — особенно после расстрела Пилсудским в 1920г. десятка тысяч военнопленных красноармейцев! Кстати, тогдашнее поражение Красной армии многие историки связывают с непрофессиональной деятельностью Сталина,который тогда был Член Военного Совета Западного фронта. Как считал Тухачевский, ответственность за провал операции по захвату Польши, наряду с Сталиным, нес Буденный и Егоров!

Именно в первую очередь из-за этого в 1929 году Сталин расстрелял боевого товарища Александра Егорова только из-за того, чтобы окончательно скрыть свою вину в сокрушительном поражении Красной Армии в 1920 г., когда большевикам не удалось насильственно провести оккупацию и советизацию Польши .Как известно , тогда ,чтобы в случае победы вся слава не досталась бы «Красному Наполеону» , как называли Тухачевского, Сталин уговорил Егорова на несколько дней задержать переброску войск, чтобы не выполнить приказ командования объединить силы Западного и Юго-Западного фронтов под руководством Тухачевского. В результате время на объедение было упущено и поляки перехватили инициативу, что и стало основной причиной сокрушительного поражения Красной Армии .

Уже тогда амбициозные большевики , в случае захвата Польши, намеревались пойти на Европу ,чтобы освободить ее рабочий класс якобы от гнета буржуазии("неслыханная" забота о рабочем классе!).Именно тогда у палача народов Сталина появилась беспредельная ненависть к поляками и в первую очередь из этого во время Варшавского восстания в 1944 г. злопамятный изувер и садист Сталин умышленно затягивал освобождение Варшавы, чтобы гитлеровцы уничтожили бы как можно больше восставших поляков!

К сожалению, этого никак не могут понять сегодняшние "фальсификаторы истории", тоскующие по кровавой советской империи. Для них важно отрицать все чудовищные преступления, совершенные утопическим и преступным советским режимом!Именно поэтому все они,не из меняющие своего отношения к тягчайшим преступлениям Сталина, и оправдывающие его кровавую бойню,безусловно, прямо или косвенно являются соучастниками этих преступлений!

Сегодня к "фальсификаторам истории", на мой взгляд, однозначно можно отнести группу бездарных псевдо-учёных историков: Ю. Жукова, Е. Прудникову , А. Фурсова, Е. Спицина, И. Пыхалова и т. д.. Особенно хотелось бы отметить лживого подонка Пыхалова, который повел себя не по-мужски, когда он, извинившись главе Ингушетии Юнус- Беку Евкурову за оскорбительные выпады перед вайнахами в связи с их депортацией во время войны, продолжил лить грязь на этот героический народ, подло оправдывая их депортацию Сталиным!

Именно эти главные "фальсификаторы истории" сегодня, гордо рея в облаках как буревестники, настойчиво ждут,когда сильнее грянет буря,чтобы призвать народы России к очередной бездарной революции, которую на этот раз Матушка-Россия точно не переживет "!Неужели им не хватит одного октябрьского переворота, когда большевистские кровожадные нехристи и дармоеды отняли у богатых, раздав бедным,но все это, присвоив и съев на халяву,бедные все равно не стали богатыми и даже сегодня многие из них , живя в богатейшей ресурсами стране, все еще живут как нищие бомжи!!!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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