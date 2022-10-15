8 головоломок для тренировки мозгов

Хотите озадачить своих друзей или заставить своё серое вещество немного поработать?

Тогда попробуйте отгадать следующие занимательные загадки.

(Ответы даны в конце, но чур не подглядывать!)

1. Посчитай до трёх

Если у вас есть три, то у вас есть три. Если у вас есть два, то вы имеете два. Но если у вас есть всего один, у вас нет ни одного. Что это?

2. Кто я?

Я могу быть быстрым, а через мгновенье – мёртвым. Я – смесь из камня, ракушек и костей. Если бы я превратился в человека, я бы заставлял людей мечтать. Я состою из миллиона частичек благодаря ручьям, морям и океанам. Кто я?

3. Игра в цифры

Когда 99 больше, чем 100?

4. В отеле

Мужчина поехал к отелю на машине. Как только он достиг отеля, его объявляют банкротом. Почему?

5. Подсказка: это не твой муж

Если моё имя произносят, то я исчезаю. Кто или что я?

6. Доктор и мальчик

Мальчик идёт по дороге вместе с доктором. Мальчик является сыном доктора, но доктор вовсе не отец этого мальчика. Кто же доктор?

7. Нерешительный изобретатель

Человек, который изобрёл это, не хотел бы иметь это для себя. Человек, который покупает это, не покупает это для себя. Человек, которому это нужно, не знает об этом. Что это?

8. С годами моложе

В 2000 году писателю исполнилось 50 лет, а в 2010 году ему стукнуло 40 лет.

Ответы

Как такое возможно?

1) Выбор

2) Песок

3) Микроволновая печь – если вы установите её на «99», то она будет работать в течение 1 минуты и 39 секунд, но если вы установите её на «100», она будет работать в течение 1 минуты

4) Мужчина играет в «Монополию», но ему выпадает недвижимость, за которую он не может заплатить аренду

5) Тишина

6) Доктор – мать

7) Гроб

8) Писатель жил в эпоху до нашей эры, а не в нашей эре.

Источник

А вы знали об этом?

Любопытно, что на протезах без ног во время ВОВ летало не мало летчиков .Например,В Англии на протезах летал Дуглас Роберт Стюарт Бадер.В Битве за Британию он одержал 20 личных побед и 6 немецких самолетов сбил в группе. В августе 1941 года его сбили над Францией, он попал в плен, откуда был освобожден в апреле 1945 года.Без ног летали и многие известные советские летчики :Георгий Кузьмин,Леонид Белоусов , Иван Киселев, Захар Сорокин.

Рекомендую также прочесть:

А вы знали об этом?(Статья 79) https://otari.mirtesen.ru/blog/43739834127/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!