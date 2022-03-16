Короткие и интересные факты на все случаи жизни

Подборка коротких интересных фактов из самых разных областей. Ведь никогда не знаешь, когда может пригодится новый интересный факт.
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