Православная икона, Сергий Радонежский - игумен земли русской

Без преувеличения можно сказать, что имя Преподобного Сергия Радонежского известно каждому, кто знает о славянах, о русском народе и церкви.

У образа преподобного старца молятся многие страждущие, к нему обращаются с просьбами, и каждый получает помощь в своей мольбе – такой великой силой наделена его икона.

Преподобный Сергий Радонежский

Это один из наиболее почитаемых святых, о его нравственном совершенстве, благочестии и самоотверженном подвижничестве известно далеко за пределами православной России. Его жизнь и деятельность протекали в годы великих бедствий и тяжких испытаний, когда решался вопрос, быть или не быть Московской Руси государством. Сергий Радонежский волей божьей оказался в центре будущей истории Российского государства, и его живое участие, сила духа и молитвы воодушевили русичей на бесстрашную и великую борьбу с татаро-монгольским игом.

Но не только за этот подвиг почитает его народ. Заступник и защитник русской земли, он был глубоко верующим, светлым и добрым человеком, и его душевные качества притягивали к нему людей. Сей святой старец, великий чудотворец, Игумен земли русской примером своего целомудрия воспитал целую плеяду духовных единомышленников. Он основал Троице-Сергиевскую лавру и другие монастыри, в которых на самоотверженной и беззаветной любви к Господу выковалось русское православие.

В чем помогает чудотворная икона

К нему приходили с просьбами и скорбями, за советом и утешением, и великий старец никого не оставил без помощи и внимания. Вот потому и сегодня любима и почитаема икона Сергия Радонежского. Она постоянно напоминает верующим о необходимости хранить свою душу в чистоте и смирении, уклоняться от искушений бесовских, укрощать гордыню.

Сергий Радонежский в юные годы испытывал трудности в учебе и горячо молился о помощи. Господь послал ему ангела в обличье старца и благословил на учение. Преподобный стал мудрейшим святым старцем, и теперь, представ пред Богом, помогает родителям, молящимся о своих чадах, когда им не дается учение. Если в доме с малыми детьми есть его икона, Сергий Радонежский по молитвам перед ней следит за ребятишками – за учебой и вниманием, послушанием, помогает вразумить непокорное чадо, особенно в переходном возрасте. Школьники и студенты при затруднениях в овладении наукой или сдачей экзаменов также прибегают к помощи святого, и молитва перед образом помогает им в сложностях познания. Икона «Сергий Радонежский» помогает в судебных делах, когда к ней обращаются те, чье дело праведное, защищает и от судебных ошибок, и от обидчиков.

Где находятся иконы

До наших времен сохранился первый образ преподобного Сергия, вышитый на покрове после его смерти. На житийной иконе он появился одновременно с первым словесным описанием его жизни где-то около 1422 года.

За прошедшие семь веков разными иконописцами создано множество икон святого старца, изображающих его благородный строгий лик, и картин из его жизни. Это изображение игумена земли русской, припадающего к Христу на Спасской башне, древняя иконография «Видения отроку Варфоломею», икона «Серий Радонежский с житием» и многие другие. Большинство из них находится в церковных собраниях, монастырях, музеях. Редчайшая икона явления Божьей матери Сергию Радонежскому находится в Архангельском –Тюрикове (храм Успения Пресвятой Богородицы»). Она считается чудотворной. В Троице-Сергиевской лавре также хранится икона «Сергий Радонежский». Там же находится и частица его мощей. Список храмов, имеющих иконы Сергия Радонежского, велик.

Трудно переоценить значение личности Сергия Радонежского – так много сделано им для русского государства и церкви. Он был автором идеи о Святой Троице – символе единства, на ее основе впоследствии живописцем Андреем Рублевым была написана знаменитая икона. Сергий Радонежский и образ Святой Троицы неразрывно связаны в древнерусском искусстве.

С иконы от образа преподобного старца веет строгостью, мудростью и добротой. Узкое, благообразное лицо, правая рука благословляет страждущих, в левой – свиток, символизирующий совершенство познания. К его доброте и мудрости прибегают многие и многие…