Кто из этих, считавшихся самыми красивыми женщинами последних 10 лет, всех милее и краше?

24 апреля журнал People анонсировал выход своего ежегодного списка красивых знаменитостей The Beautiful Issue и назвал женщиной года американскую актрису Дженнифер Гарнер.
До 2018 года журнал выбирал не женщину года, а самую красивую женщину в мире, но затем проект было решено переименовать. И хорошо, что решили переименовать, поскольку ,на мой взгляд, не одну из этих выбранных женщин трудно назвать красивой, а более логично назвать женственными!
Скажу больше, если бы не их ,безусловно, востребованные профессиональные качества, благодаря которым они и стали знаменитыми актрисами, то многие из них навряд ли возглавили бы список красивых женщин планеты!
Ну согласитесь, что трудно назвать женщиной года американскую актрису Дженнифер Гарнер, которая на этой фотографии больше ассоциируется мной как женщина-бодибилдер, которые ничего общего не имеют с красотой "хрупкой и нежной” девушки.И разве можно назвать красивой Джулия Робертс с таким большим ртом и несуразной походкой?
Друзья,конечно, о вкусах не спорят, однако хотелось бы вместе с вами выбрать самую привлекательную и женственную из выбранных знаменитостей.Не скрою, что лично мне ,например, больше всех нравится ,несомненно, женственная Кристина Эпплгейт, а больше всех не нравится Пинк с ее жестким и надменным взглядом!
И так – выбираем!
Кристина Эпплгейт, 2009 год
Фото: Matt Sayles / Reuters
Американская актриса. Обладательница премии «Эмми» (как лучшая приглашенная актриса в комедийном сериале за работу в «Друзьях»), а также номинантка на «Золотой глобус» и «Тони». Начинала свою карьеру в ситкоме «Женаты… с детьми», сыграла более чем в 70 картинах, в том числе «Марс атакует!» (1996), «Милашка» (2002) и «Очень плохие мамочки» (2016)
Джулия Робертс, 2010 год
Фото: Tony Gentile / Reuters
Актриса Джулия Робертс становилась женщиной года по версии People пять раз: в 1991-м, 2000-м, 2005-м, 2010-м и 2017-м. Известность пришла к артистке после роли в картине «Красотка» (1990). Фильмы с участием Робертс нередко становились самыми коммерчески успешными, а сама актриса долгое время остается одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. В 2001 году Робертс получила «Оскар» за роль в картине «Эрин Брокович».
Дженнифер Лопес, 2011 год
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Лопес — актриса и певица. На ее счету почти 100 ролей в кино и восемь студийных альбомов. Один из них — J.Lo — стал в США четырехкратно платиновым
Бейонсе, 2012 год
Фото: Lucas Jackson / Reuters
Американская R&B-певица начинала свою музыкальную карьеру в составе группы Destiny's Child. С тех пор она выпустила шесть альбомов, и все они получали Grammy в категории «Лучший R&B-альбом»
Гвинет Пэлтроу, 2013 год
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Американская актриса, начинавшая с роли в музыкальной драме «Крик» (1991). В 1999 году она получила свой первый и пока единственный «Оскар» за роль в картине «Влюбленный Шекспир». В 2005-м Пэлтроу дебютировала как режиссер и сценарист, сняв короткометражку Dealbreaker
Люпита Нионго, 2014 год
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Кенийско-мексиканская актриса в 2014 году получила «Оскар» за свою дебютную работу в кино — за роль в картине «12 лет рабства». До этого она работала продюсером на съемках нескольких картин и выступала в театральных постановках
Кенийско-мексиканская актриса в 2014 году получила «Оскар» за свою дебютную работу в кино — за роль в картине «12 лет рабства». До этого она работала продюсером на съемках нескольких картин и выступала в театральных постановках
Сандра Буллок, 2015 год
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
За свою долгую кинокарьеру Буллок снялась более чем в 50 картинах. В 2010 году она впервые была номинирована на «Оскар» за роль в фильме «Невидимая сторона» и забрала золотую статуэтку. Спустя четыре года ее номинировали вновь за работу в «Гравитации»
Дженнифер Энистон, 2016 год
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Американская актриса, получившая известность благодаря сериалу «Друзья», за работу в котором получила премии «Эмми» (2002) и «Золотой глобус» (2003). Она считается одной из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде, а женщиной года ее называл не только People, но и журналы Cosmopolitan и Esquire
Пинк, 2017 год
Фото: Vianney Le Caer / AP
Американская певица, обладательница трех премий Grammy, которую Billboard в 2010 году назвал лучшей поп-певицей десятилетия. В 2018-м Forbes поставил Пинк на четвертую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц, оценив ее доход в $60 млн
Дженнифер Гарнер, 2018 год
Фото: Danny Moloshok / Reuters
Американская актриса, ставшая известной после роли агента ЦРУ в телесериале «Шпионка» (2001–2006). За нее Гарнер получила премию «Золотой глобус»
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