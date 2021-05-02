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Кто из этих, считавшихся самыми красивыми женщинами последних 10 лет, всех милее и краше?

24 апреля журнал People анонсировал выход своего ежегодного списка красивых знаменитостей The Beautiful Issue и назвал женщиной года американскую актрису ​Дженнифер Гарнер.
До 2018 года журнал выбирал не женщину года, а самую красивую женщину в мире, но затем проект было решено переименовать. И хорошо, что решили переименовать, поскольку ,на мой взгляд, не одну из этих выбранных женщин трудно назвать красивой, а более логично назвать женственными!                                 
Скажу больше, если бы не их ,безусловно, востребованные профессиональные качества, благодаря которым они и стали знаменитыми актрисами, то многие из них навряд ли возглавили бы список красивых женщин планеты!
Ну согласитесь, что трудно назвать женщиной года американскую актрису ​Дженнифер Гарнер, которая на этой фотографии больше ассоциируется мной как женщина-бодибилдер, которые ничего общего не имеют с красотой "хрупкой и нежной” девушки.И разве можно назвать красивой Джулия Робертс с таким большим ртом и несуразной походкой?
Друзья,конечно, о вкусах не спорят, однако хотелось бы вместе с вами выбрать самую привлекательную и женственную из выбранных знаменитостей.Не скрою, что лично мне ,например, больше всех нравится ,несомненно, женственная Кристина Эпплгейт, а больше всех не нравится Пинк с ее жестким и надменным взглядом!
И так – выбираем!
Кристина Эпплгейт, 2009 год
Кто из этих, считавшихся самыми красивыми женщинами последних 10 лет, всех милее и краше?
Фото: Matt Sayles / Reuters
Американская актриса. Обладательница премии «Эмми» (как лучшая приглашенная актриса в комедийном сериале за работу в «Друзьях»), а также номинантка на «Золотой глобус» и «Тони». Начинала свою карьеру в ситкоме ​«Женаты… с детьми», сыграла более чем в 70 картинах, в том числе «Марс атакует!» (1996), «Милашка» (2002) и «Очень плохие мамочки» (2016)
Джулия Робертс, 2010 год

Кто из этих, считавшихся самыми красивыми женщинами последних 10 лет, всех милее и краше?
Фото: Tony Gentile / Reuters
Актриса Джулия Робертс становилась женщиной года по версии People пять раз: в 1991-м, 2000-м, 2005-м, 2010-м и 2017-м. Известность пришла к артистке после роли в картине «Красотка» (1990). Фильмы с участием Робертс нередко становились самыми коммерчески успешными, а сама актриса долгое время остается одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. В 2001 году Робертс получила «Оскар» ​за роль в картине «Эрин Брокович».
Дженнифер Лопес, 2011 год

Кто из этих, считавшихся самыми красивыми женщинами последних 10 лет, всех милее и краше?
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Лопес — актриса и певица. На ее счету почти 100 ролей в кино и восемь студийных альбомов. Один из них — J.Lo — стал в США четырехкратно платиновым
Бейонсе, 2012 год

Кто из этих, считавшихся самыми красивыми женщинами последних 10 лет, всех милее и краше?
Фото: Lucas Jackson / Reuters
Американская R&B-певица начинала свою музыкальную карьеру в составе группы Destiny's Child. С тех пор она выпустила шесть альбомов, и все они получали Grammy в категории «Лучший R&B-альбом»
Гвинет Пэлтроу, 2013 год

Кто из этих, считавшихся самыми красивыми женщинами последних 10 лет, всех милее и краше?
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Американская актриса, начинавшая с роли в музыкальной драме «Крик» (1991). В 1999 году она получила свой первый и пока единственный «Оскар» за роль в картине «Влюбленный Шекспир». В 2005-м Пэлтроу дебютировала как режиссер и сценарист, сняв короткометражку Dealbreaker
Люпита Нионго, 2014 год

Кто из этих, считавшихся самыми красивыми женщинами последних 10 лет, всех милее и краше?
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Кенийско-мексиканская актриса в 2014 году получила «Оскар» за свою дебютную работу в кино — за роль в картине «12 лет рабства». До этого она работала продюсером на съемках нескольких картин и выступала в театральных постановках
Сандра Буллок, 2015 год

Кто из этих, считавшихся самыми красивыми женщинами последних 10 лет, всех милее и краше?
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
За свою долгую кинокарьеру Буллок снялась более чем в 50 картинах. В 2010 году она впервые была номинирована на «Оскар» за роль в фильме «Невидимая сторона» и забрала золотую статуэтку. Спустя четыре года ее номинировали вновь за работу в «Гравитации»
Дженнифер Энистон, 2016 год

Кто из этих, считавшихся самыми красивыми женщинами последних 10 лет, всех милее и краше?
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Американская актриса, получившая известность благодаря сериалу «Друзья», за работу в котором получила премии «Эмми» (2002) и «Золотой глобус» (2003). Она считается одной из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде, а женщиной года ее называл не только People, но и журналы Cosmopolitan и Esquire
Пинк, 2017 год

Кто из этих, считавшихся самыми красивыми женщинами последних 10 лет, всех милее и краше?
Фото: Vianney Le Caer / AP
Американская певица, обладательница трех премий Grammy, которую Billboard​ в 2010 году назвал лучшей поп-певицей десятилетия. В 2018-м ​Forbes поставил Пинк на четвертую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц, оценив ее доход в $60 млн
Дженнифер Гарнер, 2018 год

Кто из этих, считавшихся самыми красивыми женщинами последних 10 лет, всех милее и краше?
Фото: Danny Moloshok / Reuters
Американская актриса, ставшая известной после роли агента ЦРУ в телесериале «Шпионка» (2001–2006). За нее Гарнер получила премию «Золотой глобус»

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