20 невероятных фактов о бриллиантах

Есть в этом мире вещи, о которых мечтают миллионы людей. Не последнее место в этом перечне занимают бриллианты. Эти великолепные камешки на протяжении веков были символом благосостояния и способом выражения особых чувств. В нашем обзоре малоизвестные факты об этих удивительных камешках.



Лучшие друзья девушек.

1.

Самый большой алмаз



Алмазная звезда Люси.

Самый большой алмаз был найден в созвездии Центавра на расстоянии 50 световых лет от Земли. Названа алмазная звезда была «Люси» (отсылка на песню Битлз «Люси в небесах с алмазами». Размер «камушка» – 10 миллиардов триллионов триллионов карат.

2.

Алмазы в руслах рек



Индийская крепость Голконда.

Алмазы были впервые обнаружены в руслах рек в районе древней индийской крепости Голконда более 4000 лет назад. После того, как производство алмазов в Индии сократилось, эти драгоценные камни были найдены в штате Минас-Жерайс, Бразилия.

3.

Текила и алмазы



Требуется огромное количество текилы.

Мексиканские ученые заявили, что они нашли способ превращать текилу в алмазы. Однако этот процесс довольно сложный и даже на самый маленький алмазик требуется просто огромное количество текилы.

4.

Алмазы не редкость



Коллапсирующая звезда образует гигантский кристалл.

5.

Алмазы не редкость. Они дорогие исключительно из-за того, что поступают на рынок в очень ограниченном объеме. Алмазы встречаются в большом количестве даже вне пределов нашей планеты, коллапсирующая звезда может образовать гигантский кристалл.

Бриллианты не видны на рентгене



ентген – способ определить подлинность.

Настоящие бриллианты не видны на рентгене. Это один из способов отличить их от поддельных камней.

6.

Алмазы из пепла



LifeGem.

Ученые недавно смогли создать искусственные алмазы из пепла мертвых кремированных животных. Этот процесс был назвал LifeGem.

7.

Арахисовое масло



Высокое давление и температура.

Настоящие бриллианты могут быть сделаны даже из арахисового масла. Однако их создание требует сложного научного оборудования (поскольку нужны высокое давление и очень высокая температура).

8.

Дождь из алмазов



Дождь из алмазов.

На Юпитере и Сатурне иногда идут дожди из алмазов.

9.

Бриллианты и уголь



Углерод.

Бриллианты и уголь состоят из одного и того же элемента: углерода. При этом они имеют различные кристаллические структуры.

10.

Чашка алмазов



Отрасль алмазодобычи находится под строгим контролем.

Сейчас существует достаточно алмазов, чтобы каждому человеку можно было бы насыпать их по полной чашке. Но отрасль алмазодобычи находится под очень строгим контролем.

11.

Возраст от 1-го до 3-х миллиардов лет



Алмазы формировались при температуре 900-1300 градусов Цельсия.

Большинству алмазов в природе от одного до трех миллиардов лет. Они формировались миллиарды лет назад в глубине Земли при температуре 900-1300 градусов Цельсия.

12.

Поцарапать алмаз — может только алмаз



Алмазы являются очень твердым природным веществом. Единственное, что может поцарапать алмаз — другой алмаз.

13.

Индусы вставляли бриллианты в глаза



Алмаз может защитить владельца от опасности.

Древние индусы вставляли бриллианты в глаза религиозных статуй, а также считали, что алмаз может защитить своего владельца от опасности.

14.

80% алмазов в мире не подходят для изготовления ювелирных изделий



лмазы используются для промышленных целей.

80% алмазов в мире не подходят для изготовления ювелирных изделий. Они используются для промышленных целей или отбраковываются.

15.

Искусственные алмазы



Искусственные алмазы полностью идентичны натуральным.

Созданные в лабораториях искусственные алмазы обладают идентичной химической структурой и физическими свойствами, как и алмазы, добываемые из земли. Даже специалисты не могут определить разницу между ними без специального оборудования и тщательного тестирования.

16.

Ювелирные изделия с бриллиантами всегда являлись подарком для мужчин



Знак об обретении силы, непобедимости и храбрости.

Бриллианты носили в древние времена в качестве амулетов для обретения силы, непобедимости и храбрости. Ювелирные изделия с бриллиантами всегда являлись прекрасным подарком как для мужчин, так и женщин.

17.

Ботсвана, Россия, Канада



Основной покупатель качественных алмазов – США.

Три ведущих производителя алмазов в мире: Ботсвана (24 млн каратов), Россия (17,8 млн каратов) и Канада (10,9 млн каратов). Основной покупатель качественных алмазов – США (40%).

18.

Коричневые, синие, зеленые, оранжевые, красные, розовые, черные…



Цвет алмаза обычно бледно-желтый или бесцветный, но также встречаются коричневые, синие, зеленые, оранжевые, красные, розовые и черные алмазы.

19.

Адамас



Непобедимый или неразрушимый.

Слово алмаз происходит от греческого слова «адамас», что означает непобедимый или неразрушимый.

20.

Процесс огранки



Алмазный инструмент.

В среднем для нахождения одного карата алмазов просеивается 250 тонн земли. Также нужен тщательный процесс огранки, чтобы превратить алмаз в бриллиант.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2489217004616026876/

А вы знали об этом?

После тог, как жена царя Михаила Фёдоровича Мария Долгорукава скончалась, матушка царя настояла на очередном выборе невест. Ко двору было доставлено 60 знатных особ. А дальше случилось как в сказке. Из всех красавиц царь выбрал Евдокию Стрешневу, девушка прибыла на смотрины в качестве свиты своей богатой родственницы. Инокиня Марфа хотела воспротивиться столь бедной невестке, но Михаил Фёдорович проявил стойкость, так что всем пришлось смириться с его выбором.

Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43900099749)

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