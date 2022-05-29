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20 невероятных фактов о бриллиантах

Есть в этом мире вещи, о которых мечтают миллионы людей. Не последнее место в этом перечне занимают бриллианты. Эти великолепные камешки на протяжении веков были символом благосостояния и способом выражения особых чувств. В нашем обзоре малоизвестные факты об этих удивительных камешках.

20 невероятных фактов о бриллиантах


Лучшие друзья девушек.

1.

Самый большой алмаз

20 невероятных фактов о бриллиантах


Алмазная звезда Люси.
Самый большой алмаз был найден в созвездии Центавра на расстоянии 50 световых лет от Земли. Названа алмазная звезда была «Люси» (отсылка на песню Битлз «Люси в небесах с алмазами». Размер «камушка» – 10 миллиардов триллионов триллионов карат.

2.

Алмазы в руслах рек

20 невероятных фактов о бриллиантах


Индийская крепость Голконда.
Алмазы были впервые обнаружены в руслах рек в районе древней индийской крепости Голконда более 4000 лет назад. После того, как производство алмазов в Индии сократилось, эти драгоценные камни были найдены в штате Минас-Жерайс, Бразилия.

3.

Текила и алмазы

20 невероятных фактов о бриллиантах


Требуется огромное количество текилы.
Мексиканские ученые заявили, что они нашли способ превращать текилу в алмазы. Однако этот процесс довольно сложный и даже на самый маленький алмазик требуется просто огромное количество текилы.

4.

Алмазы не редкость

20 невероятных фактов о бриллиантах


Коллапсирующая звезда образует гигантский кристалл.


Алмазы не редкость. Они дорогие исключительно из-за того, что поступают на рынок в очень ограниченном объеме. Алмазы встречаются в большом количестве даже вне пределов нашей планеты, коллапсирующая звезда может образовать гигантский кристалл.

5.

Бриллианты не видны на рентгене

20 невероятных фактов о бриллиантах


ентген – способ определить подлинность.
Настоящие бриллианты не видны на рентгене. Это один из способов отличить их от поддельных камней.

6.

Алмазы из пепла

20 невероятных фактов о бриллиантах


LifeGem.
Ученые недавно смогли создать искусственные алмазы из пепла мертвых кремированных животных. Этот процесс был назвал LifeGem.

7.

Арахисовое масло

20 невероятных фактов о бриллиантах


Высокое давление и температура.
Настоящие бриллианты могут быть сделаны даже из арахисового масла. Однако их создание требует сложного научного оборудования (поскольку нужны высокое давление и очень высокая температура).

8.

Дождь из алмазов

20 невероятных фактов о бриллиантах


Дождь из алмазов.
На Юпитере и Сатурне иногда идут дожди из алмазов.

9.

Бриллианты и уголь

20 невероятных фактов о бриллиантах


Углерод.
Бриллианты и уголь состоят из одного и того же элемента: углерода. При этом они имеют различные кристаллические структуры.

10.

Чашка алмазов

20 невероятных фактов о бриллиантах


Отрасль алмазодобычи находится под строгим контролем.
Сейчас существует достаточно алмазов, чтобы каждому человеку можно было бы насыпать их по полной чашке. Но отрасль алмазодобычи находится под очень строгим контролем.

11.

Возраст от 1-го до 3-х миллиардов лет

20 невероятных фактов о бриллиантах


Алмазы формировались при температуре 900-1300 градусов Цельсия.
Большинству алмазов в природе от одного до трех миллиардов лет. Они формировались миллиарды лет назад в глубине Земли при температуре 900-1300 градусов Цельсия.

12.

Поцарапать алмаз — может только алмаз

20 невероятных фактов о бриллиантах


Алмазы являются очень твердым природным веществом. Единственное, что может поцарапать алмаз — другой алмаз.

13.

Индусы вставляли бриллианты в глаза

20 невероятных фактов о бриллиантах


Алмаз может защитить владельца от опасности.
Древние индусы вставляли бриллианты в глаза религиозных статуй, а также считали, что алмаз может защитить своего владельца от опасности.

14.

80% алмазов в мире не подходят для изготовления ювелирных изделий

20 невероятных фактов о бриллиантах


лмазы используются для промышленных целей.
80% алмазов в мире не подходят для изготовления ювелирных изделий. Они используются для промышленных целей или отбраковываются.

15.

Искусственные алмазы

20 невероятных фактов о бриллиантах


Искусственные алмазы полностью идентичны натуральным.
Созданные в лабораториях искусственные алмазы обладают идентичной химической структурой и физическими свойствами, как и алмазы, добываемые из земли. Даже специалисты не могут определить разницу между ними без специального оборудования и тщательного тестирования.

16.

Ювелирные изделия с бриллиантами всегда являлись подарком для мужчин

20 невероятных фактов о бриллиантах


Знак об обретении силы, непобедимости и храбрости.
Бриллианты носили в древние времена в качестве амулетов для обретения силы, непобедимости и храбрости. Ювелирные изделия с бриллиантами всегда являлись прекрасным подарком как для мужчин, так и женщин.

17.

Ботсвана, Россия, Канада

20 невероятных фактов о бриллиантах


Основной покупатель качественных алмазов – США.
Три ведущих производителя алмазов в мире: Ботсвана (24 млн каратов), Россия (17,8 млн каратов) и Канада (10,9 млн каратов). Основной покупатель качественных алмазов – США (40%).

18.

Коричневые, синие, зеленые, оранжевые, красные, розовые, черные…

20 невероятных фактов о бриллиантах


Цвет алмаза обычно бледно-желтый или бесцветный, но также встречаются коричневые, синие, зеленые, оранжевые, красные, розовые и черные алмазы.

19.

Адамас

20 невероятных фактов о бриллиантах


Непобедимый или неразрушимый.
Слово алмаз происходит от греческого слова «адамас», что означает непобедимый или неразрушимый.

20.

Процесс огранки

20 невероятных фактов о бриллиантах


Алмазный инструмент.
В среднем для нахождения одного карата алмазов просеивается 250 тонн земли. Также нужен тщательный процесс огранки, чтобы превратить алмаз в бриллиант.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2489217004616026876/

 А вы знали об  этом?  

После тог, как жена царя Михаила Фёдоровича Мария Долгорукава скончалась, матушка царя настояла на очередном выборе невест. Ко двору было доставлено 60 знатных особ. А дальше случилось как в сказке. Из всех красавиц царь выбрал Евдокию Стрешневу, девушка прибыла на смотрины в качестве свиты своей богатой родственницы. Инокиня Марфа хотела воспротивиться столь бедной невестке, но Михаил Фёдорович проявил стойкость, так что всем пришлось смириться с его выбором.                                                                                                                                                         

Подробнее об этом  (https://otari.mirtesen.ru/blog/43900099749)

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