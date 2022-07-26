Николай Алексеевич Некрасов - интересные факты из биографии

"Кто ничего уже не ждет, тот любит доказывать себе, что всякое ожидание - суета, вздор."

Сегодняшний герой статьи - Некрасов Николай Алексеевич - певец о русской природе и о тяжёлой доли крестьян. Именно его стихи включены в школьную программу, поэтому он известен и взрослым и детям.

Взято из открытых источников

Родился он в 1821 году и прожил 56 лет.

А вот несколько фактов из его биографии:

- Некрасов из дворянского рода и сам владел крестьянами и несмотря на то, что он писал об ужасах крестьянской жизни, он ничего не делал, чтобы облегчить их труд.

В противовес ему, здесь можно вспомнить Льва Толстого, который дал вольную своим крестьянам или Ивана Тургенева, который выступал против крепостного права.

-Некрасов был очень богат и знаменит. Но отнюдь не своей литературной деятельностью, а как издатель.

- Ещё у него была "торгашеская" жилка - многие писатели того времени жаловались, что он заплатил им за роман одну цену и тут же перепродал другому издателю за другую, естественно более большую. Такие претензии ему предъявлял даже его друг, Тургенев.

- И конечно же, как многие писатели того времени, он любил играть в карты. И, кстати, ему частенько везло. Но дело не в этом. Он заранее закладывал в годовой бюджет сумму которую может проиграть.

Все это говорит о том, что Некрасов прекрасно разбирался в финансовых вопросах и это, несомненно, давало ему фору перед другими.

Например, именно в то время зарождалась издательская деятельность. Многие видели, что она прибыльна и начинали ей заниматься. Начал заниматься ей и Некрасов и братья Достоевские. В результате Некрасов стал очень богатым, а Достоевские разорились и Федор потом всю жизнь расплачивался с долгами.

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А вы знали об этом?

Помимо своих многочисленных реформ, английский король Генрих VIII ввел интересную должность при дворе - «туалетный грум». Мальчик, которого выбирали среди сыновей самых доверенных дворян, получал работу непосредственно при короле. Он повсюду ходил за монархом с портативным туалетом и, когда Генриху хотелось справить нужду, помогал королю разоблачиться, а затем подтирал монарший зад.

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