Самая сильная молитва Николаю Чудотворцу о помощи в делах и работе

Со слов автора. Всегда думала, что святым молятся только в случае неразрешимых проблем, и в первую очередь — при болезни. И когда в наш офис пришла новенькая, которая ежедневно, начиная свой рабочий день, неизменно доставала из сумочки маленькую иконку Угодника и застывала перед ней в бессловесном молении, решила: у девушки кто-то сильно заболел.

Увидев, как я украдкой бросаю на нее взгляды, она не стала таиться: оказывается, коллега выпрашивает у Николая повышение! И кто бы мог подумать — не прошло и двух месяцев, как она переехала в кабинет заместителя нашего руководителя! С тех пор и я стала обращаться к святому Николаю, хоть и не напоказ, а дома. И угадайте, кто получил премию как лучший работник месяца!

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ЛЮДИ ЧИТАЮТ «ДЕЛОВЫЕ» ИЛИ ДЕНЕЖНЫЕ МОЛИТВЫ НИКОЛАЮ УГОДНИКУ?

Если они ищут работу и долго не могут найти, или же им предлагают сплошь невыгодные варианты.

Собираясь сменить работу на более высокооплачиваемую или просто удобную (скажем, ближе к дому).

Планируя открыть собственное дело.

Имея работу, но не справляясь со своими обязанностями.

Если зарплата задерживается.

Прося хороших продаж, если человек работает в торговле.

Желая, чтобы оплата труда была выше.

Собираясь поговорить с начальством о повышении оплаты или новой должности.

Имея проблемы с коллективом (скажем, если человеку кажется, что он там белая ворона, а он хочет влиться в коллектив).

Если работа не нравится, а сменить ее не получается, Николай Угодник может научить любить свое место или дело.

Перед командировкой. Святому молятся перед любой поездкой — и на авто, и на корабле, и на самолете.

НО ПОЧЕМУ МЫ МОЛИМСЯ ИМЕННО НИКОЛАЮ?

Все просто: святой часто раздавал деньги и имущество бедным или просто попавшим в беду людям. Самым известным его деянием была помощь отцу трех дочерей — семье было не на что жить, а девушки мечтали о замужестве. Николай ночью, втихомолку («пусть твоя правая рука не знает, что делает левая»), подбрасывал в этот дом мешочки с золотом, и наконец у семьи накопилось достаточно денег на приданое для девушек.

А отбывая в длительную командировку, помните: при своей жизни Николай Чудотворец усмирил бушующее море и спас корабль и находящихся на нем моряков.

ТЕКСТЫ САМЫХ СИЛЬНЫХ МОЛИТВ

Молитва о помощи. Ее читают не только для того, чтобы найти работу или спастись из долговой ямы, но и в других случаях (например, если в семье кто-то болеет и нужно срочно найти деньги на лечение). Не прекращайте ежедневно молиться, пока ваше желание не сбудется. Но, конечно, и сложа руки при этом не сидите — вместо того, чтобы просто дать вам желаемое, небесный покровитель может начать издалека, так что, если вас отправят на курсы повышения квалификации или начнется конструктивная критика вашей деятельности, не отмахивайтесь, а начинайте делать себя лучше.

Данный текст читают, прося помочь лучше устроиться на существующей работе, избавить от проблем. Молитва очень светлая, в ней просят святого Николая оградить от зависти, злобы и козней недобрых сослуживцев. Также ее можно читать, собираясь сменить род деятельности или просто ища новую работу по старой специальности.

Данный текст — молитва от бедности. Его читают при поиске работы и прося повышения зарплаты.

Также, ища работу, читают текст такой молитвы.

Этот текст групповой. Его можно читать как всей семьей, так и на работе, если вместе с вами трудится много верующих.

А этот короткий текст легко выучить и проговаривать про себя в любые волнительные моменты — скажем, находясь возле двери шефа, который вызвал вас «на ковер», или стоя на пороге нового офиса, куда вы пришли на собеседование.

ПОПУЛЯРНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ РИТУАЛЫ

Если ваша проблема срочная, но вы боитесь, что обычной (даже действительно сильной) молитвой ее не решить, прочтите «О, Всесвятый Николае» сорок раз подряд. В таком случае вы наверняка будете услышаны сразу, так что получите больше шансов на получение желаемого. Текст молитвы опубликован выше. Прочесть ее ровно сорок раз и не сбиться поможет этот молитвенный ролик. Но помните: на весь ритуал нужно чуть более сорока минут!

Если же у вас достаточно терпения для того, чтобы каждый день на протяжении сорока дней читать одну и ту же молитву, вы получите шанс изменить судьбу. Например, стать руководителем, уйти от безденежья или из досадного неудачника превратиться в лучшего работника месяца.

Текст такой молитвы к батюшке Николаю вы найдете в этом видео:

КТО И КОГДА МОЖЕТ ОБРАЩАТЬСЯ К СВЯТОМУ?

К Николаю Чудотворцу может обращаться любой крещеный человек, как православный, так и католик (единственное — католики празднуют день памяти Николая не 19 декабря, а чуть раньше — 6 декабря).

Молиться можно как в трудную минуту, так и увидев, что в беде ваш ближний (родственник, друг). А если то, о чем вы просили, было дано вам, не забудьте вознести молитвенную благодарность!

Николаю Чудотворцу мы молимся, прося его адресовать наши слова Богу, так как мы сами (в большинстве своем) недостойны обращаться к Нему лично. Ну, а если вы считаете, что живете почти безгрешно, часто посещаете церковь, придерживаетесь постов, можете обратиться напрямую к Господу.

КАК ПРАВИЛЬНО ВОЗНОСИТЬ МОЛИТВУ?

Идеально обращаться к покровителю в намоленном месте — храме, найдя его икону. Правда, молиться вам предстоит не один день, а ежедневно посещать дом Божий удобно не всем. Поэтому церковь не запрещает молиться у себя дома и даже на работе, улучив минутку, когда вы останетесь в комнате одни.

Приготовьте образок святого Николая. Будет правильно перед каждой молитвой зажигать перед ним тонкую церковную свечку. В конце ее не нужно задувать — пусть догорает до конца.

Каждое слово проговаривайте с чувством. Не нужно тараторить молитвы, как семиклассник Вова стишки у доски.

Перед ритуалом очистите душу от всего негативного. Если вы чувствуете горечь, обиду, злость из-за общения с кем-то из домашних или принесли эти эмоции с работы, сначала сделайте себе что-то приятное (примите ванну, выпейте латте, посмотрите легкий фильм), и только успокоившись, приступайте к общению со святым.

Не просите чего-то плохого для ближнего. «Замахнулись» на повышение? Не нужно надеяться, что вы получите его путем увольнения вышестоящего человека. Также не стоит просить выиграть деньги в азартные игры (церковь не одобряет их), найти кошелек (ведь его кто-то перед этим потеряет), получить завещание (ведь в таком случае кто-то умрет).

А вот хороших «барышей» в торговле, отличной выручки просить можно. Но, конечно, если вы не продаете что-то нехорошее — заведомо бракованный товар, просроченные продукты. За успехи в торговле алкоголем или на поприще казино и прочих лотереек тоже лучше не просить.

ПОДЫТОЖИМ

Николай Угодник — святой, к которому не стыдно молиться о самых будничных вещах — прося новой работы, повышения, избавления от проблем на рабочем месте. Регулярные молитвы помогут даже найти общий язык с коллективом и полюбить свою работу.

Самой сильной молитвой такого плана считается «О, Всесвятый Николае». Ее можно читать просто так, пока не сбудется ваше желание, или же в виде ритуала, повторяя молитву сорок раз подряд.

Молиться можно как в церкви, так и дома и даже на работе. Желательно делать это в одиночестве, поставив перед собой икону Чудотворца, а если есть возможность, то зажигать перед образом освященную свечку.

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А вы знали об этом?

На Руси, как в Византии и на Западе, скоморохи составляли артели, и бродили «ватагами» для своего промысла. Позже по ряду причин скоморахам пришлось «осесть», так появились скоморошечьи деревни. Кстати, до сих пор не выяснено происхождение самого слова «скоморох». Одни исследователи объяснял его глаголом «скомати» – производить шум. Другие считают, что слово «скоморох» происходит от византийского «скоммарх», в переводе – мастер смехотворства. Есть свидетельства, что Царь Иван Грозный во время своих пиров любил маскироваться и плясать вместе со скоморохами. Считается, что имена с негативным компонентом деревням давали именно скоморохи. Т.е. Козлы, Дешевки, Овнище и Ловки – это их рук дело. Начиная с конца XV века Православная Церковь вела серьёзную борьбу со скоморохами, победой в которой стал указ 1648 года царя Алексей Михайлович. Отныне приказано было сжигать инструменты скоморохов. «Быть тишине» — гласил указ царя.

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