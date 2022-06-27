Ошибки в отношениях, которые ведут к расставанию

О том, какие ошибки многие из нас совершают еще в начале отношений, обрекая их на неудачу в дальнейшем, рассказывает женский психолог Марина Кабирова.

Если составлять какой-то условный рейтинг главных причин похода к психологу, то, конечно же, цель разобраться во взаимоотношениях с противоположным полом из года в год остается безусловным фаворитом. Ссоры, проблемы, расставания, измены — от шероховатостей и бурь совместного существования никто не застрахован. История у каждой женщины своя, и часто не одна. Но, что интересно, когда определяются причинно-следственные связи, многие неверные шаги оказываются очень похожи.

Итак, вы познакомились с прекрасным мужчиной – гормоны танцуют джигу, эмоции бьют через край, где-то там бабочки в животе и далее по списку. И тут-то появляется первый камешек в башмаке, который о себе еще напомнит.

Ошибка первая — вы подстраиваетесь

В студенческие годы у меня была одна знакомая, которая постоянно удивляла тем, как смело и кардинально меняет имидж, увлечения и поклонников. В нашей небольшой женской компании непредсказуемость образа и интересов подруги была отдельной темой для разговоров и, что уж кривить душой, немножко предметом зависти. До тех пор, пока однажды не обнаружилось, что наша Маша, оказывается, любит печь пироги, вышивать крестиком и совсем не жалует экстремальные развлечения, короткие стрижки и отношения без обязательств.

В каждом новом мужчине она искала потенциального мужа, хозяина очага. А стратегию выбрала такую: старалась детально изучить все его предпочтения, интересы — и изобразить именно то, что должно было его привлечь, показать ему, что Маша есть та идеальная женщина.

С самых первых встреч она забывала о главном — быть собой и выбирать подходящего для себя человека. Отношения — это союз людей, объединенных общими целями и ценностями. Поэтому, даже немножко предавая себя в самом начале, мы уже не даем возможности узнать друг друга и понять, стоит ли идти вместе дальше. А бесконечно притворяться мало кто может.

Грузовичок прошлого опыта

Об этом не написал только ленивый, но, куда деваться, если это действительно так. Золотое правило успеха: не идти в отношения, если не завершила предыдущие. Под завершением подразумевается процесс, который происходит внутри. А это означает, что позади остаются обиды, претензии и прочий опыт, который связывал с другим человеком. А отношения с новым человеком складываются на почве взаимного интереса, симпатии, и никак не попытки заглушить боль, отвлечься или насолить бывшему.

Такая «внутренняя незавершенка» приводит к тому, что вы общаетесь с одним человеком, но на деле вместе с вами незримо присутствует кто-то другой (хорошо, если один), с которым вы доигрываете отношения в мыслях и переживаниях. Представьте, что симпатичный вам мужчина приходит на свидание в компании своих бывших девушек — приятного мало, разве нет? Но именно это и происходит тогда, когда прошлое по какой-то причине не осталось там, где ему положено, и из раза в раз тревожит настоящее. Симптомы просты, и для мужчины они являются прямыми сигналами к бегству:

Вы сравниваете нынешнего ухажера с прошлым, начиная с первой встречи и в самых мелочах, вроде того как он держит столовые приборы; в усугубленной версии еще и озвучиваете свои наблюдения.Вы полны обид и претензий к прошлому партнеру, более того, не стесняетесь говорить об этом тому, кто рядом сейчас.Вы полны печали по поводу того, каким идеальным был прошлый избранник и постоянно пытаетесь «подтянуть» нового мужчину до уровня своей потерянной любви.

Еще одна ошибка — форматировать

В противоположность вышеупомянутой Маше, некоторые барышни отличаются повышенной тягой к игре в пигмалионов. Они буквально с первых встреч начинают активно совершенствовать мужчину, который еще даже не успел сориентироваться и как-либо проявить себя. Что мы делаем поначалу? Исследуем друг друга, изучаем, принюхиваемся в буквальном и переносном смысле, чтобы понять, хотим ли вообще продолжить общение. Это нормальный и естественный процесс, но не для всех. Сейчас активно муссируется тема всевозрождающей женственности и концепция выращивания миллионеров из алкоголиков — мол, все зависит от женщины и любая может сделать любого из любого. Такая вот тавтология.

И не поспоришь с тем, что женщина может как вдохновить, так и обесточить своего мужчину. Однако некоторые очень уж буквально понимают идею «слепить из того, что было» — и потом очень удивляются, что результаты вышли не совсем загаданные. И сидит дама потом в печали и тоске, проклиная ведическую культуру и женских психологов, очередная мадам-Пигмалиона, вспоминая, как стремительно удалялся ее Галатей в направлении горизонта. А она ведь все для него: и книжки правильные дарила, и одежду покупала, и на тренинги пыталась водить, и манеры прививать. Все потому, что в принципе терпеть такое безобразие способны люди с низкой самооценкой или соответствующим сценарием отношений. Поэтому и в отношениях потом оказывается, что вместо сильного мужчины рядом инфантильный человек, не способный принимать решения. Какому взрослому и зрелому человеку, и тем более мужчине, понравится, что ему сходу начинают диктовать какие-то правила, когда он еще даже не понял, нравитесь вы ему или нет? В эту же категорию можно отнести и страсть к тотальному контролю, атаки звонками/смс, выяснение каждого шага и содержания мыслей и обстоятельств жизни каждые две минуты.

Излишняя забота — тоже в какой-то степени попытка контролировать ситуацию и расставить рамки для человека. Сразу пытаться «стать мамочкой» новому возлюбленному и прибегать к нему на работу с домашними голубцами после второго свидания все же не стоит. Лучше, заметив за собой такие проявления, сбегать к хорошему психологу и понять, зачем вам доминировать в отношениях и что мешает быть просто счастливой женщиной. Не мамочкой, пигмалионом или еще какой-нибудь несовместимой с нормальными отношениями сущностью.

Молчать о своих потребностях и игнорировать его

Искренность и открытость — это вообще вещи важные на протяжении всего совместного пути пары. Поэтому полезно использовать их как часть фундамента с самого начала. И это совсем не значит, что с первых же встреч вам нужно рассказывать в мельчайших подробностях обо всех своих проблемах, тревогах и тяжелых поворотах судьбы.

Это, кстати, еще одна ошибка — когда на голову несчастного мужчины сваливается сразу весь багаж ваших трудностей от текущего крана до детских травм. Тем самым вы подадите сигнал «спаси меня» и создадите почву для сомнений в том, что именно вам нужно — близкий человек или универсальное средство для решения проблем, которое взамен еще и ничего не получит. Похожи по содержанию и душещипательные рассказы о том, как будет декорирована ваша свадьба и какую модель телефона вы хотите получить от него на день святого Валентина, как и то, что намерения ваши серьезны и дорога до ЗАГСа уже продумана. Скорее всего, после таких заявлений отношения закончатся, не успев начаться.

Однако говорить о своих чувствах очень полезно, как и быть внимательной к тому, что думает и чувствует другой человек. Если ваш новый знакомый припарковался в лужу, не помог выйти из автомобиля или ковыряется вилкой в зубах — и вам это неприятно, лучше спокойно и без претензий сообщить об этом. Зрелым и уверенным в себе людям несложно договориться, найти компромисс и заботиться о том, чтобы вместе было комфортно. А диалог, как известно, способствует взаимопониманию.

На эту тему вспомнилась мне одна семейная консультация, где через пять лет брака один из супругов выяснил, что его жену страшно раздражает его привычка ставить гель для душа на узкий бортик в ванной. А он падает оттуда — часто, с грохотом и обычно именно тогда, когда после долгих укачиваний заснул ребенок. Этот несчастный пузырек едва не довел их до развода, потому что жена просто молча накапливала запас гнева с каждым его падением, пока ситуация не стала критической и не пополнила список прочих недосказанностей. Недосказанности стали претензиями — и пошло-поехало. В этой забавной истории все закончилось хорошо, потому что наши герои хотели быть вместе и поняли главное — молчание не всегда золото, иногда о своих потребностях можно просто сказать, а партнер с радостью пойдет навстречу.

В завершение хочу сказать вот что. Не бойтесь быть собой, настоящими, уникальными, прекрасными, разносторонними — и тот человек, который вам подходит, обязательно придет в вашу жизнь. И не просто придет, а еще и пойдет уже вместе с вами дальше по счастливой дороге жизни.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2506650052291463860/

А вы знали об этом?

Вначале статую Давида собирались поставить на вершине собора, но не решились из-за его веса. Сам Микеланджело представлял себе статую как героическую дворцовую эмблему. Он считал, что Давид, который защитил свой народ и справедливо им управлял, должен казаться флорентийцам героем-символом их города, чтобы они поняли общественное значение статуи. Поэтому он думал, что Давид должен стоять на центральной площади — Площади Сеньории. Открытие статуи должно было превратиться в народное торжество. Люди Флоренции в нетерпении собрались на площади, и когда её поставили, все замерли — вид и значение фигуры были им непонятны. Они увидели необычно громадную обнажённую мужскую фигуру, а ожидали увидеть какого-нибудь святого в обычном церковном облачении, как статуи в соборе. Трудно представить себе удивление толпы — эстетическое чувство у большинства горожан не было развито. Они сразу начали относиться к скульптуре как к воплощению чего-то живого и враждебного. Особенно испугало их выражение силы и решительности в лице Давида. Они прозвали его «terribilita» — устрашающий. В первую же ночь чернь стала бросать в статую камни, хотели разбить её. Пришлось усиленно охранять Давида! Статуя Давида простояла на площади 370 лет — до 1873 года, когда её перевезли в галерею Академии Флоренции, а на её место поставили гипсовую копию.

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