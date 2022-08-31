Чувствам конец: 5 фраз, которые никогда не скажет влюбленный мужчина

Делимся списком фраз, которые выдают отсутствие чувств.

Влюбленность — один из самых приятных периодов в развитии отношений. Как правило, он отличается особым трепетом и заботой друг о друге, а также боязнью обидеть или ранить вторую половину. Обычно о мужчине судят по его поступкам, однако и по его словам можно понять серьезность его намерений. Какие фразы никогда не скажет мужчина, который влюблен, называет психолог.

«Это твоя проблема»

Мужчина, который питает чувства к женщине, попытается оградить ее от трудностей, с которыми она может столкнуться, а не оставить ее с ними наедине. Брать ответственность за другого человека — и есть проявление любви, которым он доказывает свои чувства. Если такого желания у мужчины нет, он вряд ли хочет решать чьи-то проблемы, кроме своих.

Более лояльная версия, но имеющая тот же смысл, — «это не моя проблема». Тем самым партнер проявляет скрытое равнодушие, а суть остается той же — проблема относится к вам, только вам ее и решать.

«Я от тебя устал»

Обычно эту фразу можно услышать в парах, которые уже давно вместе, и градус отношений настолько накален в данную секунду, что мужчина может позволить себе такое сказать. Однако в период развития отношений у мужчины просто не могут накопиться такие эмоции, так как этот период, наоборот, сопряжен с желанием постоянно видеть любимого человека.

«Делай, что хочешь»

Если вы с человеком недавно, а он уже от вас устал, дайте ему отдохнуть, только уже без вашего участия в его дальнейшей жизни.

Именно в период влюбленности мужчина хочет как можно больше проводить время с любимой девушкой. Он интересуется ее делами и разделяет ее интересы. «Делай, что хочешь» — фраза равнодушия, которая показывает автономность и сепарацию от второй половины. В этом случае надеяться на продолжение отношений явно не стоит.

«Ты какая-то не такая»

«Что у тебя с макияжем?»; «Что-то ты сегодня плохо выглядишь»; «Ты плохо спала ночью?»; «Тебе надо бы скинуть пару килограмм» — все эти фразы сигнализируют о наличии проблемы. Состояние влюбленности порождает очень чуткое отношение ко второй половине. Чувства к ней настолько сильны, что хочется радовать партнера, делать счастливым и ни в коем случае не обидеть. Именно поэтому в отношениях часто бывает много недомолвок, которые зародились на самом раннем этапе, но страх обидеть или задеть вторую половину своими пожеланиями или условиями настолько велик, что проблемы тянутся долгие годы. Поэтому если мужчина не боится вас обидеть и говорит фразы, которые могут вас задеть, речь вряд ли идет о влюбленности.

«Разберусь без твоей помощи»

Еще один способ разграничить вашу и его жизнь. В большинстве случаев нежелание мужчины впускать женщину в свою жизнь обусловлено тем, что он не хочет тревожить и волновать свою партнершу, а намерен самостоятельно решить возникшие проблемы, не вовлекая ее эмоционально. Однако важно то, в каких случаях мужчина так говорит (а также то, как он это делает). Если это — способ увеличить свою значимость и усомниться в ваших умственных возможностях, тогда мужчину меньше всего заботят ваши чувства и то, что это может вас обидеть.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2547172780764302138

А вы знали об этом?

Фамилия матери – Бланк – сестрам Ульяновым сперва казались французского происхождения, но затем они быстро вышли на ее еврейские корни. О результатах исследований сестры Ульяновы доложили Сталину в письме, где выразили пожелание опубликовать найденную информацию. Их намерение объяснилось одним немаловажным фактом – ростом в 30-х годах антисемитизма в СССР, который мог быть прекращен обнародованием данных о национальных корнях идейного вдохновителя Великого Октября. Однако Сталин категорически запретил это делать: «Молчать о нем абсолютно», – таков был его ответ. Мария Ульянова с ним согласилась: «Пусть этот факт будет известен через 100 лет». Но так получилось, что он стал доступен общественности гораздо раньше!



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