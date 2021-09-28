Горькая правда о разводе после 50

Развод - это всегда тяжелый момент для супругов. Но особенно болезненным он бывает в парах, которые прожили в браке несколько десятилетий. Их еще называют "седые разводы", потому что партнеры немолоды, у многих седина хорошо посеребрила волосы.

Количество возрастных разводов значительно меньше по сравнению с 30-летними партнерами, решившимися на такой же шаг, но оно имеет тенденцию к росту. Чаще всего инициатором выступает женщина и пик приходится на 40-49 лет. Немаловажный фактор - был ли кто-то из партнеров ранее в разводе. Если это повторный брак, то вероятность вновь пройти этот же путь к одиночеству очень велика.

Многих к разводу подталкивает отсутствие общих интересов после того, как дети выросли и ушли из дома. Или кто-то встретил истинную любовь, на которую не обратил внимание по молодости.

С чем придется столкнуться тем, кто решится на такой серьезный шаг в зрелом возрасте, прожив в браке двадцать, а то и тридцать лет? Прежде всего, будут страдать дети, независимо от возраста, потому что они привыкли видеть родителей вместе.

Не обойдется без финансовых потерь, потому что надо будет делить совместно нажитое имущество.

Развод - это утомительный моральный процесс, который отразится на здоровье всех участников.

Если женщина все время была занята домом и семьей, то трудоустроиться в 50 лет ей будет тяжело. Это может привести к недостаточному материальному обеспечению, стрессу.

Могут прерваться отношениями с друзьями семьи, которые не будут знать, чью сторону занять.

И самое главное - человеку сложно и неуютно встречать старость в одиночестве.

Подумайте очень хорошо, прежде чем решиться на такой шаг. Помните, в паре всегда легче идти по жизни, преодолевать проблемы. Поддержка и помощь друг другу особенно ценятся с возрастом.

Сохраняйте свои семьи, берегите друг друга, уважайте. У вас может начаться второй романтический период, как в первые годы вашего знакомства. Насладитесь этим вдвоем!

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