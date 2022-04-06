Императоры под колпаком. Как охраняли российских монархов

Если у государства есть первое лицо — оно обязано быть в безопасности. Данное предложение не претендует на идеальную стилистику, но зато точно указывает на обязанности государства охранять своего монарха.

Покушения на жизнь и здоровье императоров всегда были частью дворцовых заговоров. Быть главным в государстве не всегда было тождественным со словом «неприкасаемый». Как и везде в России всегда находились завистники, противники или просто недовольные правлением главы государства. Какие же меры предпринимала система, чтобы уберечь своего руководителя?

Российские монархи

Без охраны — никуда

Первыми личными охранниками царей принято считать стрельцов и тех представителей из них, которые неизменно стояли у трона правителя, сверкая серебряными топориками и красуясь броскими парадными мундирами. Были и отдельные отряды, сопровождавшие царскую свиту в путешествиях, во время охоты или выездов на природу. Так уж сложилось, что именно среди такой охраны находились желающие помочь цареубийцам и поэтому доверие к таким частям было не большое. Достаточно вспомнить Петра Первого, который начал свое царствование с образования верных ему гвардейских полков — Семеновского и Преображенского.

Исключением из правила нахождения императора в постоянной опасности могут служить разве что годы правления Николая Первого и Александра Первого, которые имели привычку запросто прогуливаться по улицам и площадям Санкт-Петербурга и не бояться за себя и за своих близких.

Однако, это повторимся были лишь исключения. А значит — все остальные искали свой покой исключительно в наличии надежной охраны.

охрана императоров

Казенная — хорошо, а личная — лучше

Использование гвардейских полков для безопасности императора стало традиционным, как уже было отмечено, еще с Петровских времен. А поскольку именно гвардия нередко вставала на сторону заговорщиков — тот же Петр Третий или Павел Первый вводили в штат своей охраны отдельные батальоны безопасности. В них набирали, как правило, донских или терских казаков.

Кроме этого в 20-х годах XIX века в структуре государства появились сначала Отделение государевой канцелярии, а затем и отдельный жандармский корпус. В 1827 году к охране государя присоединили дворцовых гренадеров. Кстати, их состав поименно лично утверждался самими императорами.

А как же с охраной царской семьи? В середине тридцатых готов того же столетия появляется должность камер-казак. Сюда отбирали опять же казаков богатырской наружности. В их обязанности входила охрана царствующих особо и членов их семей непосредственно у дверей покоев, на приемах и прогулках. Находиться рядом с первыми лицами государства негоже было в штатном мундире и поэтому у них была своя, обязательно, дорогая и красивая форма.

Личная гвардия

Бойцы невидимого фронта

Пройдет еще тридцать лет и в структуре безопасности императоров появится еще одна единица — Специальная охранительная команда. По сути это был прототип современной охраны президента. Агенты и штатные сотрудники данной команды никогда не выдавали своего присутствия. Они неуклонно контролировали практически каждый шаг того, кого призваны были охранять, а так же членов его семьи.

И тем не менее, система охраны давала сбои. Не же самые народовольцы подбирались практически на расстояние вытянутой руки к монархам. Звучали выстрелы, взрывались бомбы. В числе первых жертв покушений на царей неизменно были сотрудники его охраны.

С отречением последнего из российских царей от престола отпала и необходимость содержать « охранную машину». Агенты и сотрудники, казаки и офицеры были отправлены в свои части. На смену им пришли новые герои невидимого фронта. Рассказ о них — это уже совсем другая история.

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