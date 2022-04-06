Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Косторнов
    Что  версия  о  женщине. что  версия  о  версия  о  казначеи..  говорит  только  о  том  что  Грибоедов  был  профан ...Как и почему на с...
  • ПавелЗзаварзин
    Хватит обсирать нашу историю!Знаменитый осведо...
  • Александр Киевская Русь
    За всю историю человечества было  меньше войн, чем за средневековые походы христианский армий, которые  во имя своей ...9 отвратительных ...

Императоры под колпаком. Как охраняли российских монархов

Если у государства есть первое лицо — оно обязано быть в безопасности. Данное предложение не претендует на идеальную стилистику, но зато точно указывает на обязанности государства охранять своего монарха.

Покушения на жизнь и здоровье императоров всегда были частью дворцовых заговоров. Быть главным в государстве не всегда было тождественным со словом «неприкасаемый». Как и везде в России всегда находились завистники, противники или просто недовольные правлением главы государства. Какие же меры предпринимала система, чтобы уберечь своего руководителя?

Российские монархиРоссийские монархи

Без охраны — никуда

Первыми личными охранниками царей принято считать стрельцов и тех представителей из них, которые неизменно стояли у трона правителя, сверкая серебряными топориками и красуясь броскими парадными мундирами.  Были и отдельные отряды, сопровождавшие царскую свиту в путешествиях, во время охоты или выездов на природу. Так уж сложилось, что именно среди такой охраны находились желающие помочь цареубийцам и поэтому доверие к таким частям было не большое. Достаточно вспомнить Петра Первого, который начал свое царствование с образования верных ему гвардейских полков —  Семеновского и Преображенского.

Исключением из правила нахождения императора в постоянной опасности могут служить разве что годы правления Николая Первого и Александра Первого, которые имели привычку запросто прогуливаться по улицам и площадям Санкт-Петербурга и не бояться за себя и за своих близких.

Однако, это повторимся были лишь исключения. А значит — все остальные искали свой покой исключительно в наличии надежной охраны.

охрана императоровохрана императоров

 Казенная — хорошо, а личная — лучше

Использование гвардейских полков для безопасности императора стало традиционным, как уже было отмечено, еще с Петровских времен. А поскольку именно гвардия нередко вставала на сторону заговорщиков — тот же Петр Третий или Павел Первый вводили в штат своей охраны отдельные батальоны безопасности. В них набирали, как правило, донских или терских казаков.

Кроме этого в 20-х годах XIX века в структуре государства появились сначала Отделение государевой канцелярии, а затем и отдельный жандармский корпус. В 1827 году к охране государя присоединили дворцовых гренадеров. Кстати, их состав поименно лично утверждался самими императорами.

А как же с охраной царской семьи? В середине тридцатых готов того же столетия появляется должность камер-казак. Сюда отбирали опять же казаков богатырской наружности. В их обязанности входила охрана царствующих особо и членов их семей непосредственно у дверей покоев, на приемах и прогулках. Находиться рядом с первыми лицами государства негоже было в штатном мундире и поэтому у них была своя, обязательно, дорогая и красивая форма.

Личная гвардияЛичная гвардия

Бойцы невидимого фронта

Пройдет еще тридцать лет и в структуре безопасности императоров появится еще одна единица — Специальная охранительная команда. По сути это был прототип современной охраны президента. Агенты и штатные сотрудники данной команды никогда не выдавали своего присутствия. Они неуклонно контролировали практически каждый шаг того, кого призваны были охранять, а так же членов его семьи.

И тем не менее, система охраны давала сбои. Не же самые народовольцы подбирались практически на расстояние вытянутой руки к монархам. Звучали выстрелы, взрывались бомбы. В числе первых жертв покушений на царей неизменно были сотрудники его охраны.

С отречением последнего из российских царей от престола отпала и необходимость содержать « охранную машину». Агенты и сотрудники, казаки и офицеры были отправлены в свои части. На смену им пришли новые герои невидимого фронта. Рассказ о них — это уже совсем другая история.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!                                                 

Рекомендую также прочесть:    

Тайная трагедия: как целый советский город был уничтожен за несколько мгновений. https://otari.mirtesen.ru/blog/43460241307

«Смерть Сталина должна использоваться в национальных интересах США»: как ЦРУ готовились к уходу вождя СССР https://otari.mirtesen.ru/blog/43381566377/

Как звали самую первую жену Адама? И почему её имя предано забвению? https://otari.mirtesen.ru/blog/43296295066/

  

Ваше мнение для меня важно. Буду благодарен за ваши комментарии!

Обсудить

Картина дня

наверх