Многие люди не замечают, что не так с этой картинкой, а как насчет вас?

С возрастом отчего-то человек становится менее внимательным, более забывчивыми, и все мы потихоньку превращаемся в этаких "рассеянных в улицы Бассейной". Врачи рекомендуют регулярно "разминать" мозги, заучивать стихи, решать кроссворды, отгадывать загадки.

Мы предлагаем вам отвлечься от повседневных дел и проверить себя на внимательность.

Что не так с этой картинкой?

Вы относитесь к тем, кто справился с загадкой в два счета? Поздравляем, вашей внимательности стоит только позавидовать!

Если вы считаете, что с картинкой все в порядке, смотрите внимательнее. Подсказка: какой расцветки жираф?

Правильно, пятнистой, а не полосатой, как зебра.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2344549818263407169

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