Короткие любопытные факты на все случаи жизни

Японская компания Mizuho Securities планировала продать единственную акцию за 610 тысяч иен (примерно 5 тысяч долларов США) на Токийской фондовой бирже. Однако, похоже, биржевой маклер слишком устал и допустил небольшую ошибку при вводе данных. Он выставил на продажу 610 тысяч акций стоимостью 1 иена каждая. Несмотря на протест, фондовая биржа обработала заказ, в результате которого компания потеряла 225 миллионов долларов.

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