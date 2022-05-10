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Короткие любопытные факты на все случаи жизни

Перерыв не будет считаться бесполезным, если за это время вы узнаете для себя что-нибудь новенькое. Подборка интересных фактов на все случаи жизни — отличный повод быстро наполнить копилочку знаний в удобном формате. Быстро, занятно и полезно.

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Короткие любопытные факты на все случаи жизни

2.

Короткие любопытные факты на все случаи жизни

3.

Короткие любопытные факты на все случаи жизни

4.

Короткие любопытные факты на все случаи жизни

5.

Короткие любопытные факты на все случаи жизни

6.

Короткие любопытные факты на все случаи жизни

7.

Короткие любопытные факты на все случаи жизни

8.

Короткие любопытные факты на все случаи жизни

9.

Короткие любопытные факты на все случаи жизни

10.

Короткие любопытные факты на все случаи жизни

11.

Короткие любопытные факты на все случаи жизни

12.

Короткие любопытные факты на все случаи жизни

13.

Короткие любопытные факты на все случаи жизни

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Короткие любопытные факты на все случаи жизни

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Короткие любопытные факты на все случаи жизни

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Короткие любопытные факты на все случаи жизни

А вы знали об этом? 

Японская компания Mizuho Securities планировала продать единственную акцию за 610 тысяч иен (примерно 5 тысяч долларов США) на Токийской фондовой бирже. Однако, похоже, биржевой маклер слишком устал и допустил небольшую ошибку при вводе данных. Он выставил на продажу 610 тысяч акций стоимостью 1 иена каждая. Несмотря на протест, фондовая биржа обработала заказ, в результате которого компания потеряла 225 миллионов долларов.

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