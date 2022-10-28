15 загадок, которые заставят голову работать и отвлечься от обыденных мыслей

1. Это дается человеку трижды: первые два раза бесплатно, а за третий нужно заплатить?

2. Один мой знакомый может начисто сбривать бороду десяток раз в день. И все равно он ходит с бородой. Как это возможно?

3. Однажды за завтраком девушка уронила свое кольцо в чашку, полную кофе. Почему кольцо осталось сухим?

4. В каком случае, смотря на цифру 2, мы говорим «десять»?

5. Человек покупал яблоки по 5 рублей за штуку, а потом продавал их по 3 рубля за штуку. Через какое-то время он стал миллионером. Как ему это удалось?

6. Вы стоите перед двумя одинаковыми дверьми, одна из которых ведет к смерти, другая — к счастью. Двери охраняют два одинаковых стражника, один из которых все время говорит правду, а другой все время лжет. Но вы не знаете — кто есть кто. Вы можете задать только один вопрос любому из стражников.

Какой вопрос нужно задать, чтобы не ошибиться с выбором двери?

7. Вас приглашают на работу финансовым аналитиком в Газпром. Обещают начальную зарплату $100 000 в год и два варианта ее повышения:

1) Раз в год вам увеличивают зарплату на $15 000

2) Раз в полгода — на $5 000

Какой вариант вам кажется выгоднее?

8. В одной комнате — три лампочки. В другой — три выключателя. Нужно определить, какой выключатель от какой лампочки.

Заходить в комнату с лампочками можно только один раз.

9. У вас есть пяти- и трехлитровая бутылки и много-много воды. Как набрать в пятилитровую бутылку ровно 4 литра воды?

10. Вы сидите в лодке, которая плавает в бассейне. В лодке лежит тяжелый чугунный якорь, не привязанный к лодке. Что произойдет с уровнем воды в бассейне, если вы сбросите якорь в воду?

11. Отец с двумя сыновьями отправился в поход. На их пути встретилась река, у берега которой находился плот. Он выдерживает на воде или отца, или двух сыновей. Как переправиться на другой берег отцу и сыновьям?

12. С борта парохода был спущен стальной трап. Нижние 4 ступеньки трапа погружены в воду. Каждая ступенька имеет толщину в 5 см; расстояние между двумя соседними ступеньками составляет 30 см. Начался прилив, при котором уровень воды стал подниматься со скоростью 40 см в час. Как Вы считаете, сколько ступенек окажется под водой через 2 часа?

13. Три курицы за три дня несут три яйца. Сколько яиц снесут 12 таких же кур за 12 дней?

14. Петя и Миша играли на грязном и темном чердаке дома. Потом они спустились вниз. У Пети всё лицо было грязным, а лицо Миши чудом осталось чистым. Несмотря на это, только Миша отправился умываться. Почему?

15. Позавчера Пете было 17 лет. В следующем году ему будет 20 лет. Как такое может быть?

Ответы

1. Зубы.

2. Он брадобрей.

3. Кофе в зернах, молотый или растворимый.

4. Когда мы смотрим на часы, которые показывают десять минут какого-либо часа.

5. Он был миллиардером.

6. Одно из решений: «Если я попрошу указать мне на дверь к счастью, на какую дверь покажет другой стражник?» И после этого нужно выбрать другую дверь.

7. Второй.

Расклад по первому варианту: 1 год — $100 000, 2 год — $115 000, 3 год — $130 000, 4 год — $145 000 и так далее.Расклад по второму варианту: 1 год — $50 000 + $55 000 = $105 000, 2 год — $60 000 + $65 000 = $125 000, 3 год — $70 000 + $75 000 = $145 000, 4 год — $80 000 + $85 000 = $165 000 и так далее.

8. Нужно включить сначала одну лампочку и подождать, затем совсем ненадолго включить вторую, а потом обе выключить. Первая будет самая горячая, вторая — теплая, а третья — холодная.

9. Набрать пятилитровую бутылку, перелить из нее 3 литра в трехлитровую. Вылить из трехлитровой, перелить в нее оставшиеся два литра. Набрать опять пятилитровую и слить из нее лишний литр в трехлитровую бутылку, где как раз осталось столько места.

10. Уровень воды понизится. Пока якорь находится в лодке, она вытесняет объём воды, весящий столько же, сколько якорь, свой вес и вес груза. Если якорь выбросить за борт, он будет вытеснять только объём воды, равный объёму якоря, а не веса, т.е. меньше, так как плотность якоря больше, чем воды.

11. Вначале переправляются оба сына. Один из сыновей возвращается обратно к отцу. Отец перебирается на противоположный берег к сыну. Отец остается на берегу, а сын переправляется на исходный берег за братом, после чего они оба переправляются к отцу.

12. Через два часа под водой будут те же 4 ступеньки, потому что во время прилива лестница поднимается вместе с пароходом.

13. Одна курица несет одно яйцо за три дня. За 12 дней одна курица снесет четыре яйца, следовательно, 12 курей за 12 дней снесут 12×4=48 яиц.

14. Миша увидел, что у Пети грязное лицо и подумал, что у него также лицо грязное, Петя, увидев чистое лицо Миши, подумал что с его лицом также все в порядке.

15. Если нынешний день 1 января, а День Рождения у Пети 31 декабря. Позавчера (30 декабря) ему было еще 17 лет, вчера (31 декабря) исполнилось 18 лет, в нынешнем году исполнится 19 лет, а в следующем году — 20 лет.