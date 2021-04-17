Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Ершов
    Да ты, автор, подавился костью обглоданной, и изрыгаешь бред. Долбоёб бля!Зюганов назвал ви...
  • Александр Фишкин
    Вспомним, однако, о том, что когда свергали царя, большевиков ещё НЕ БЫЛО.Зюганов назвал ви...
  • Отари Хидирбегишвили
    Дорогой ты мой "образцовый" коммуняка Геннадий!Главными виновниками в беспредельной нищете россиян в первую очередь я...Зюганов назвал ви...

Главные загадки Святого Грааля

Главные загадки Святого Грааля

Поиски Святого Грааля продолжаются и сегодня.

В его образе видят и языческий рог изобилия, и чашу для причастий с Тайной вечери, и таинственный камень, дарующий бессмертие.

Найти его может только тот, кто избран для этого.

От Тайной Вечери...

Главные загадки Святого Грааля

Грааль – таинственный сосуд, дарующий все желаемые блага, вплоть до бессмертия, часто считают первым потиром, то есть чашей для причащения, которая служила Христу и апостолам во время первой литургии – Тайной вечери.

По некоторым версиям, он был сделан из агата, который выпал из короны Люцифера во время его низвержения. Когда Иисуса Христа распяли, один из иудейских старейшин, Иосиф Аримафейский – тайный последователь Христа, собрал в эту чашу Его кровь, капающую из раны, нанесенной копьем Лонгина.

Взбешенные евреи бросили Иосифа в тюрьму, заставив его умирать от голода. Но Грааль давал пропитание несчастному целых сорок два года, пока Иосифа не освободил император Веспасиан, излеченный от проказы плащаницей, на которой был запечатлен лик Христа.

...до Мансальвата

Так начинается длинное странствие Грааля. Христос в видении назначил Иосифа из Аримафеи хранителем чаши, наполненной божественной кровью, после чего тот отправился с ней в Британию.

Перед смертью, по одной из версий, он доверил сокровище своему племяннику, по другой, Грааль хранился на небесах до той поры, пока не родились на земле герои, способные охранять его. Прародителем этого племени стал азиатский правитель Перилл, который прибыл в Галлию, где его потомки породнились с семьей бретонского князя. Один из его потомков – благородный Титурель, с юных лет отличавшийся чистотой помыслов, был избран новым хранителем Грааля. Он и его рыцари, известные как «рыцари Святого Грааля» воздвигли для небесной чаши не менее легендарный замок Монсальват, где она, по некоторым версиям, находится до сих пор.

Согласно многочисленным преданиям, Грааль снабжал всех, кто ему поклонялся, кушаньями и напитками, которые они предпочли бы более других. Он даровал исцеление и поддерживал в людях вечную молодость. Но самое главное, что те, кому удалось лицезреть Грааль, всегда ощущали некую радость, близость и предвкушение Рая. Грааль считался самой ценной реликвией, которую только мог получить человек при жизни.

Рождение легенды

Главные загадки Святого Грааля

Сегодня сложно проследить историю предания о Святом Граале, как и любой другой легенды, получившей статус «народной». Но кое-какие зацепки все же есть.

Поиски стоит начать в средневековой Европе, где в IX веке начинается настоящая охота за христианскими реликвиями. Это связано с требованием римской церкви об обязательном присутствии в храме останков или вещей святого. Так реликвии стали выгодным товаром, который начал массово поступать в Европу с Востока.

Естественно, наиболее ценными считались те, что были связаны со Страстями Христовыми. Части креста, на котором Он был распят, гвозди, которыми тело Христа было прибито к кресту, терновый венец, копье Лонгина, Туринская плащаница и другие святыни, были весьма желанными объектами, как для служителей церкви, так и для крупных феодалов и монархов.

Но среди всех реликвий Страстей, которые выставлялись в многочисленных храмах, отсутствовала чаша, из которой Иисус впервые причастил всех своих учеников на Тайной вечере. Учитывая значимость причащения вином в католических церквях, которое считалось привилегией и долгое время было доступно лишь духовенству, отсутствие столь важного предмета не могло остаться незамеченным. Начали ходить слухи о его необычайных свойствах и возможных местонахождениях. В один прекрасный день Англия, в противовес Франции, где французские короли собрали многие святыни христианства, выдвинула легенду о Граале, который якобы находился на просторах Британии.

Поводом для этого послужили две рукописи. Первая – хроника Уильяма Мальмсберийского, которая повествует, что в 63 году в Британию прибыли ученики апостола Филиппа под предводительством Иосифа из Аримафеи, чтобы проповедовать христианство. Они построили первый храм там, где впоследствии было основано Гластонберийское аббатство, и где в XII веке было якобы найдено тело короля Артура и королевы Гвиневры. Там же до сих пор существует источник, названный «колодцем чаши».

Второй манускрипт XII века – Grand Saint Graal передает уже рассказанную здесь легенду о перевозе Грааля в Британию и хранителях чаши. Впоследствии, эту историю повторили романы Робера де Борона и Кретьена де Труа, в которых легенда связывается с преданиями о короле Артуре. История становится настоящим «средневековым бестселлером», похожие романы создаются во многих странах Европы и обрастают все новыми подробностями.

Прототипы Грааля

Главные загадки Святого Грааля

Были и другие причины, почему представление о Граале, как о чаше изобилия, дарующей всякие блага, появились именно в Британии. У христианского Грааля были языческие прототипы, связанные с представлениями о роге изобилия. В ирландской мифологии – это котел Дагды, в котором никогда не иссякала еда. В бриттской – чаша, которую привез в Британию Мерлин на хрустальном корабле. Она открывала будущее, сокровища человеческих знаний и тайны мира. В валлийской мифологии – это сосуд богини Серидвен – источник мудрости, упоминающийся в «Истории Талиесина». Там же встречается и другой возможный прототип Грааля – некая чаша, полученная Браном Благословенным от черного великана, ведьмы и карлика из Озера Чаши, способная исцелять любые смертельные болезни, останавливать кровь и воскрешать мертвых. Впоследствии, во время одной из битв Бран бросил в нее голову врага и чаша потеряла свои чудесные свойства. Очевидно, что все это были разные версии одного мифа.

О чаше, блюде и камне

Пока Грааль упоминался только как чаша для причастий, но на самом деле, это было лишь одно из его многочисленных обличий. По другим версиям, Грааль – это серебряное блюдо, иногда с окровавленной головой из валлийских легенд, что удачно связалось с образом Иоанна Крестителя; в «Парцифале» Эшенбаха – это камень, обладающий чудотворными свойствами. Согласно еще одной гипотезе: Грааль, вместилище крови Христовой – это Дева Мария. В общем, какого-то единого представления о нем не было.

«Грааль»

Главные загадки Святого Грааля

Не вносило ясности и название чаши. Происхождения «Грааля» неизвестно до сих пор. Кто-то предполагает, что имя, как и сама легенда – кельтское, от ирландского cryol – «корзина изобилия». Кто-то считает, что в основе «Грааля» - старофранцузское «Sangreal» - «истинная кровь», а кто-то видит в нем греческое «κρατης» или gratalem – большой сосуд для смешения вина с водой.

Кандидаты в святые чаши

Поиски Грааль продолжаются и по сей день. В последний раз реликвию, претендовавшую на право называться Граалем, нашли в марте 2014 года в базилике города Леон. По словам историков, открывших ее, после распятия Святой Грааль отправился не на Запад, а в Палестину, откуда попал в Египет и затем в арабскую Испанию. После реконкисты, когда испанские земли были освобождены от арабов, чаша оказалась в Леоне и стала именоваться чашей Урраки, от имени королевы Кастильской.

Сегодня несколько городов утверждают, что обладают настоящим Граалем. Один из наиболее известных – Антиохийский потир, серебряный сосуд, обнаруженный антикварами в 1910 году в Антиохии (Антакья). Он представляет собой овоидный кубок на круглой ножке, который покрывают рельефные изображения Иисуса Христа и апостолов, изготовленные, по мнению сторонников подлинности потира, сильно позже его непосредственного создания. Но результаты поздних исследований датируют чашу не позднее VI века. Другой «подлинный» Грааль, якобы признанный самим Ватиканом, находиться в Соборе Святой Марии в Валенсии.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2173259343852997096/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть 

Древняя традиция инфантицида: зачем люди убивают своих детей? https://otari.mirtesen.ru/blog/43444111374/

Как русский ученый единственный в мире смог дешифровать древнюю письменность майя https://otari.mirtesen.ru/blog/43889484859/

Почему Моисей водил евреев по пустыне целых 40 лет? Куда они так долго шли? https://otari.mirtesen.ru/blog/43437850028

Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

1
☠️ 4 научных способа стать бессмертным
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

☠️ 4 научных способа стать бессмертным

50 самых вкусных блюд мира по версии CNN
Материал, выбранный редакторами МиртесенМы соседи по планете

50 самых вкусных блюд мира по версии CNN

10 ярких фото, которые доказывают, что Киркоров косплеит персонажей видеоигр
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

10 ярких фото, которые доказывают, что Киркоров косплеит персонажей видеоигр

3 ФАКТА : Почему покупать новостройку выгоднее через риэлторов.
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

3 ФАКТА : Почему покупать новостройку выгоднее через риэлторов.

Ангелы, пришедшие с моря. Подвиг русских моряков в Мессине
Материал, выбранный редакторами МиртесенТайны...

Ангелы, пришедшие с моря. Подвиг русских моряков в Мессине

АВТОВАЗ назвал причины восстановления спроса на автомобили LADA?
Материал, выбранный редакторами МиртесенАвтоверсты

АВТОВАЗ назвал причины восстановления спроса на автомобили LADA?

На трассе «Таврида» появится мурал, посвященный Великой Отечественной войне (СЮЖЕТ)
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

На трассе «Таврида» появится мурал, посвященный Великой Отечественной войне (СЮЖЕТ)

Без названия
Материал, выбранный редакторами МиртесенДачно-огородные радости

Без названия

В Тамбове украшают "Окна Победы"
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Тамбова like 68

В Тамбове украшают "Окна Победы"

КМБ. От заката до рассвета
Материал, выбранный редакторами МиртесенБАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

КМБ. От заката до рассвета

Почему после краха СССР нет новых великих фильмов о войне. Колонка Карена Шахназарова
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Почему после краха СССР нет новых великих фильмов о войне. Колонка Карена Шахназарова

В новом аддоне Port Royale 4 можно будет создать свою пиратскую республику
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

В новом аддоне Port Royale 4 можно будет создать свою пиратскую республику

Volkswagen улучшает годовой прогноз по продажам на фоне дефицита полупроводников
Материал, выбранный редакторами МиртесенCAR

Volkswagen улучшает годовой прогноз по продажам на фоне дефицита полупроводников

Украинские шахтеры устроили забастовку c требованием погасить долги по зарплате
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Украинские шахтеры устроили забастовку c требованием погасить долги по зарплате

Издатель Elden Ring заявил о своём участие в выставке E3 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенRobotReview

Издатель Elden Ring заявил о своём участие в выставке E3 2021

Недорогие смартфоны Huawei исчезли из магазинов
Материал, выбранный редакторами МиртесенMyPhone. C гаджетом по жизни!

Недорогие смартфоны Huawei исчезли из магазинов

90-летний Иван Краско женится в пятый раз
Материал, выбранный редакторами МиртесенКультуромания

90-летний Иван Краско женится в пятый раз

Врач объяснил опасность электронных сигарет
Материал, выбранный редакторами МиртесенПарламентская газета

Врач объяснил опасность электронных сигарет

Москвичам рассказали, что делать в случае потери "Тройки"
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Москвичам рассказали, что делать в случае потери "Тройки"

Локализацию систем бронирования авиабилетов в России отложили до 2022 года
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Локализацию систем бронирования авиабилетов в России отложили до 2022 года

Огонь уничтожил 25 построек в омском селе Каракуль
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Огонь уничтожил 25 построек в омском селе Каракуль

Фестиваль ´Vytoki´ стартует в Лиде 13-15 мая.
Материал, выбранный редакторами МиртесенBobruin.by . Мой Бобруйск

Фестиваль ´Vytoki´ стартует в Лиде 13-15 мая.

В Мали женщина выносила и родила сразу девятерых детей
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

В Мали женщина выносила и родила сразу девятерых детей

Картина дня

наверх