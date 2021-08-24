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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

                                           Смейтесь на здоровье !

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Эти таблетки от импотенции, которые вы выписали мужу – такие эффективные!

Я ему вчера две штучки в первое бросила, так он меня прямо за обедом, прямо на столе и впердолил! Да еще и как!

- Но вам, наверное, было неудобно?

- Куда уж неудобней. Теперь в тот кабак хоть вообще не показывайся...

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Хирург - Чтобы вытащить гвоздь из вашей головы, вам придется заплатить пять тысяч.

- Но у меня же полис!

- По полису можем загнуть, чтобы не мешал.

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Простите, почему ваша собака смотрит на меня, как то странно?
— Не обращайте внимание!
Она смотрит так всякий раз, когда кто то ест из её тарелки !

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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