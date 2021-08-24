Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

Смейтесь на здоровье !

- Эти таблетки от импотенции, которые вы выписали мужу – такие эффективные!

Я ему вчера две штучки в первое бросила, так он меня прямо за обедом, прямо на столе и впердолил! Да еще и как!

- Но вам, наверное, было неудобно?

- Куда уж неудобней. Теперь в тот кабак хоть вообще не показывайся...

Хирург - Чтобы вытащить гвоздь из вашей головы, вам придется заплатить пять тысяч.

- Но у меня же полис!

- По полису можем загнуть, чтобы не мешал.

Простите, почему ваша собака смотрит на меня, как то странно?

— Не обращайте внимание!

Она смотрит так всякий раз, когда кто то ест из её тарелки !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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