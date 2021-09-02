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Природе ещё есть чем нас удивить

Человек открывает для себя природу и её удивительные явления столько, сколько существует человечество, и ей каждый раз удаётся его восхитить, очаровать и удивить чем-то новым.

Природе ещё есть чем нас удивить (19 фото)


1. Цветок, который выглядит, как смесь 4 разных растений

Природе ещё есть чем нас удивить


2. Растение, выросшее длиной в 4 этажа

Природе ещё есть чем нас удивить

 

3. "Никогда не знаешь, что найдёшь, когда возьмёшь на пляже ракушку. Маленький приятель был благополучно выпущен в воду".

Природе ещё есть чем нас удивить


4. Яйцо без желтка

Природе ещё есть чем нас удивить


5. Полдень Лахайна на Гавайях: когда солнце проходит прямо над головой, поэтому предметы не отбрасывают тени (подробнее здесь)

Природе ещё есть чем нас удивить


6. Очертания прохода похожи на кошку

Природе ещё есть чем нас удивить


7. "Нет ничего круче, чем ожерелье из спасённых детёнышей летучих мышей". Ребята из Bat World Sanctuary спасают этих малышей в Техасе.

Природе ещё есть чем нас удивить


8. Необычно длинный прямоугольный речной камень

Природе ещё есть чем нас удивить


9. Роза, проросшая через отверстие в лестнице

Природе ещё есть чем нас удивить


10. Белый кот с чёрным хвостом

Природе ещё есть чем нас удивить


11. Мёртвый кактус разложился, оставив после себя только колючки

Природе ещё есть чем нас удивить


12. Облако в виде логотипа Apple

Природе ещё есть чем нас удивить


13. "Этот снимок только что сделан на последней секунде чихания моей кошки. Непрестанно смеюсь последние 5 минут".

Природе ещё есть чем нас удивить


14. "Во время прогулки мы с женой наткнулись на панцирную веретеницу, безногую змееподобную ящерицу".

Природе ещё есть чем нас удивить


15.

Грибы, с которых стекает чёрная слизь

Природе ещё есть чем нас удивить


16. Птица, летящая на ястребе, несущем в клюве мышь

Природе ещё есть чем нас удивить


17. Так выглядят губы оленя

Природе ещё есть чем нас удивить


18. Птица свила гнездо в швабре

Природе ещё есть чем нас удивить


19. Морской конёк-тряпичник

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2294331974882166967/

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