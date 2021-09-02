Природе ещё есть чем нас удивить

Человек открывает для себя природу и её удивительные явления столько, сколько существует человечество, и ей каждый раз удаётся его восхитить, очаровать и удивить чем-то новым.







1. Цветок, который выглядит, как смесь 4 разных растений







2. Растение, выросшее длиной в 4 этажа





3. "Никогда не знаешь, что найдёшь, когда возьмёшь на пляже ракушку. Маленький приятель был благополучно выпущен в воду".







4. Яйцо без желтка







5. Полдень Лахайна на Гавайях: когда солнце проходит прямо над головой, поэтому предметы не отбрасывают тени (подробнее здесь)







6. Очертания прохода похожи на кошку







7. "Нет ничего круче, чем ожерелье из спасённых детёнышей летучих мышей". Ребята из Bat World Sanctuary спасают этих малышей в Техасе.







8. Необычно длинный прямоугольный речной камень







9. Роза, проросшая через отверстие в лестнице







10. Белый кот с чёрным хвостом







11. Мёртвый кактус разложился, оставив после себя только колючки







12. Облако в виде логотипа Apple







13. "Этот снимок только что сделан на последней секунде чихания моей кошки. Непрестанно смеюсь последние 5 минут".







14. "Во время прогулки мы с женой наткнулись на панцирную веретеницу, безногую змееподобную ящерицу".







15.

Грибы, с которых стекает чёрная слизь



16. Птица, летящая на ястребе, несущем в клюве мышь







17. Так выглядят губы оленя







18. Птица свила гнездо в швабре







19. Морской конёк-тряпичник

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2294331974882166967/

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